DO’S: Εξωτερίκευσε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου άνετα και χαλαρά μεν, αγνοώντας το τι πιστεύουν οι άλλοι δε. Γίνε ρομαντικός κι ακολούθησε, παράλληλα, τον δρόμο που σου χαράζουν τα feelings σου. Κοινώς follow your heart κι όπου σε πάει. Γίνε και δημιουργικός, ώστε να κάνεις αυτά που πρέπει με έναν διαφορετικό τρόπο, αποφεύγοντας την πίεση.

DON’TS: Μην χαλάσεις το όμορφο κλίμα που επικρατεί στα επαγγελματικά ή και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, επειδή υπάρχουν κάποια ζητήματα που σε ενοχλούν. Μην τα θέλεις κι όλα δικά σου! Μη γίνεις υπερβολικός, αν νιώσεις, ότι οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν και τόσο πολύ. Μη βάλεις τον εαυτό σου σε αχρείαστα διλήμματα. Απλά δούλεψε παραπάνω.