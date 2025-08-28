Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 28.08.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Εξωτερίκευσε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου άνετα και χαλαρά μεν, αγνοώντας το τι πιστεύουν οι άλλοι δε. Γίνε ρομαντικός κι ακολούθησε, παράλληλα, τον δρόμο που σου χαράζουν τα feelings σου. Κοινώς follow your heart κι όπου σε πάει. Γίνε και δημιουργικός, ώστε να κάνεις αυτά που πρέπει με έναν διαφορετικό τρόπο, αποφεύγοντας την πίεση.
DON’TS: Μην χαλάσεις το όμορφο κλίμα που επικρατεί στα επαγγελματικά ή και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, επειδή υπάρχουν κάποια ζητήματα που σε ενοχλούν. Μην τα θέλεις κι όλα δικά σου! Μη γίνεις υπερβολικός, αν νιώσεις, ότι οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν και τόσο πολύ. Μη βάλεις τον εαυτό σου σε αχρείαστα διλήμματα. Απλά δούλεψε παραπάνω.
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχολογία σου ψηλά, όσο κι αν κάποιοι σε δοκιμάζουν, κυρίως, στη δουλειά. Είναι μία μέρα κατά την οποία πρέπει να δείξεις υπομονή. Πάρε τον χρόνο σου, για να διαχειριστείς τα πάντα γύρω σου με τον δικό σου τρόπο. Αν εντοπίσεις λάθη στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκες παλιές καταστάσεις, διόρθωσε ότι μπορείς.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι τόσο δύσπιστος σε αυτά που ακούς, νομίζοντας πως είσαι επιφυλακτικός. Ωστόσο, μην επιτρέψεις σε διάφορους που σε βλέπουν ανταγωνιστικά, να σε παραμερίσουν δουλεύοντας εναντίον σου παρασκηνιακά. Βέβαια κι εσύ δεν είσαι αναγκασμένος να εξηγείς τα αυτονόητα, ειδικά αν οι άλλοι σε γράφουν κανονικότατα.
Δίδυμοι
DO’S: Πες όλα αυτά που θέλεις με έναν πιο καλλιτεχνικό/ δημιουργικό τρόπο. Μοιράσου τις ιδέες σου με τους απέναντι, όμως με έναν ήπιο τρόπο. Ωστόσο, δώσε έμφαση στο ότι αυτές όντως θα εφαρμοστούν, προκειμένου να έχεις το αποτέλεσμα που θες. Στα ερωτικά, ίσως σου εκμυστηρευτεί το ενδιαφέρον κάποιος από την παρέα σου. Να είσαι ευγενικός λοιπόν!
DON’TS: Μην ξεφύγεις και μην αρχίσεις τις υπερβολές σήμερα. Είναι κατανοητό ότι κάποια πράγματα θέλεις να τα αποφύγεις, απλά δεν πρέπει να φανεί ότι υπεκφεύγεις, οπότε μην χρησιμοποιήσεις χαζές δικαιολογίες. Παράλληλα, δεν πρέπει να προσπαθήσεις να αποσπάσεις την προσοχή των άλλων κάνοντας αναφορές σε άσχετα, γιατί αυτό κάνει μπαμ!
Καρκίνος
DO’S: Αν θέλεις να ανέβεις λίγο ψυχολογικά, τότε πρέπει να προσπαθήσεις να εκφραστείς και λίγο πιο δημιουργικά. Ειδικά όσον αφορά τα συναισθήματά σου αυτό. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποια θέματα μεν, αντιμετώπισε τα λίγο πιο χαλαρά δε. Παράλληλα, φέρε τα γκομενικά σου στο προσκήνιο και δείξε το ενδιαφέρον σου στην άλλη πλευρά.
DON’TS: Μην κολλάς και μη γίνεσαι πιεστικός, ειδικά χωρίς καν να το πάρεις χαμπάρι. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Μη μιλήσεις αφιλτράριστα ή εντελώς χύμα, αν προκύψουν κάποια σκηνικά που δεν σου αρέσουν ή ακόμα χειρότερα σε ενοχλούν. Στο λέω αυτό γιατί έτσι δεν θα καταφέρεις τίποτα, πέρα από το να σε θεωρήσουν όλοι αδικαιολόγητα υπερβολικό.
Λέων
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς τα αποτελέσματα αυτών θα σε βγάλουν διπλά κερδισμένο. Ή που απλά θα ομορφύνεις την ατμόσφαιρα γύρω σου ή που θα μπορέσεις να πάρεις το βήμα και να προτείνεις αυτά που έχεις καιρό κατά νου. Γίνε όσο πιο δημιουργικός μπορείς, αλλά διεύρυνε και τους πνευματικούς σου ορίζοντες, ώστε να εξελίξεις και τα πλάνα σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να βγάλεις τον ρομαντισμό σου προς τα έξω και να τον εκφράσεις στο ερωτικό σου ενδιαφέρον. Ωστόσο, αν δε δεις τις αντιδράσεις που θες, τότε μην αρχίσεις τις δεύτερες σκέψεις και μη βάλεις με το μυαλό σου ότι κάτι παίζεται πίσω από την πλάτη σου, γιατί μάλλον θα νομίζεις λάθος! Μην κολλάς σε αυτά που ακούς και μη βιάζεσαι να απαντήσεις.
Παρθένος
DO’S: Κάνε χαλαρές κινήσεις, ηρέμησε, αλλά φρόντισε και να κρατήσεις τα χαρτιά σου κλειστά. Στα οικονομικά, έχε τα μάτια σου ανοιχτά, γιατί μπορεί να προκύψουν κάποιες ξαφνικές ευκαιρίες ή αντιπροτάσεις που θα σε συναρπάσουν. Γενικώς οι σημερινές εξελίξεις εκεί πρόκειται να είναι υπέρ σου. Εκφράσου όπως θες εσύ, για να έχεις το αποτέλεσμα που θες.
DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις λίγο το κλίμα που επικρατεί εκεί, για να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα πιο ασφαλές κλίμα. Μη ρίχνεις λάδι στις καταστάσεις που μυρίζουν ήδη μπαρούτι με το να αρχίσεις τις μπηχτές ή ακόμα και τα καυστικά σχόλια. Παράλληλα, μην αρχίσεις τα πείσματα, αλλά ούτε και τις υπερβολικές αντιδράσεις.
Ζυγός
DO’S: Κράτα τις ισορροπίες σου, γιατί ενώ κάποιες καταστάσεις θα κινηθούν λίγο στον αυτόματο, που λέμε, κάποιες άλλες θα σε ζορίσουν αρκετά. Ψάξε να βρεις τρόπους, για να ανανεώσεις λίγο τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Αυτό πάει ειδικά σε σένα που είσαι ήδη δεσμευμένος! Ψάξε να βρεις και λύσεις σε οτιδήποτε σε απασχολεί, απλά κάντο με ηρεμία.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στο πιεστικό κλίμα της σημερινής μέρας να σε επηρεάσει και να γίνεις υπερβολικός, ζηλιάρης ή και τρελά κτητικός απέναντι στο άτομο που σε ενδιαφέρει. Ίσως να μην έχεις και τόσο κακή πρόθεση, απλά δυστυχώς αυτό δεν θα βγει προς τα έξω. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις το ότι πονάς για κάποιες καταστάσεις.
Σκορπιός
DO’S: Στα επαγγελματικά, εκμεταλλεύσου το ότι κάποια πράγματα μπορείς να τα κάνεις αρκετά πιο εύκολα σήμερα. Διαχειρίσου με άνεση κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις, ώστε να μπορέσεις να τις τακτοποιήσεις χωρίς πίεση και άγχος. Μείνε συγκεντρωμένος σε οτιδήποτε κι αν κάνεις, αποφεύγοντας να επηρεαστείς από αυτά που μπορεί να ακούσεις.
DON’TS: Μην κωλώσεις να βάλεις κάποια όρια, αν κρίνεις ότι αυτό είναι απαραίτητο. Μην επιτρέψεις στα έντονα συναισθήματά σου να βάλουν δεύτερες σκέψεις στο κεφάλι σου για ορισμένα άτομα. Μην ανακατευτείς σε παρασκηνιακές δράσεις. Μην αρχίσεις την υπερανάλυση. Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες, γιατί έτσι θα παρεξηγήσεις πολλά και διάφορα.
Τοξότης
DO’S: Γίνε αισιόδοξος, για να γεμίσεις με θετική ενέργεια. Κινήσου με άνεση, για να φέρεις κοντά σου τα κατάλληλα άτομα. Μπορείς να ασχοληθείς με οτιδήποτε σου κεντρίζει το ενδιαφέρον ή μπορεί να σε βοηθήσει να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Πες «ναι» στο φλερτ και στις νέες γνωριμίες. Ειδικά αν αυτό σχετίζεται με το εξωτερικό ή έχει έντονο το ρομαντικό στοιχείο.
DON’TS: Μην κολλάς σε αυτά που ακούς. Κυρίως, όμως, μην τα μεταφράζεις με τον λάθος τρόπο δίνοντάς τους μια ύποπτη ή περίεργη χροιά μέσα στο κεφάλι σου. Μην αντιδράσεις απρόσεκτα ή έντονα, αν προκύψουν ξανά συζητήσεις γύρω από θέματα που σε είχαν πληγώσει στο παρελθόν. Παράλληλα, κοίτα να μην ξεφύγεις ούτε από κάποιο όριο, έτσι;
Αιγόκερως
DO’S: Αξιοποίησε το δημιουργικό κλίμα που επικρατεί, για να λάβεις έμπνευση. Γίνε παρατηρητικός, ώστε να βρεις τι είναι αυτό που μπορεί να σε βοηθήσει να προωθήσεις τα πλάνα σου ή έστω να μπορέσεις να εκφραστείς μέσω αυτών άνετα. Άκου το ένστικτό σου, γιατί εκτός από αρκετά έντονο, είναι αυτό που θα σε προειδοποιήσει, αν πλησιάζεις κάποια κακοτοπιά.
DON’TS: Μην αρχίσεις τις δεύτερες σκέψεις σχετικά με τα οικονομικά σου. Αν κάπου πρέπει να κάνεις πίσω, τότε μη διστάσεις να το κάνεις, ακόμα κι αν δεν το θέλεις. Στα επαγγελματικά, μην εκνευριστείς από κάποιες περίεργες συμπεριφορές που θα συναντήσεις. Ωστόσο, μην κωλώσεις να πάρεις αποστάσεις, για να το διαχειριστείς όλο αυτό.
Υδροχόος
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις ανάλαφρη τη διάθεσή σου, όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις με άλλα άτομα. Ειδικά αν αυτά είναι σημαντικά για σένα, έτσι; Προσπάθησε, επίσης, τόσο να διατηρήσεις κάποιες ισορροπίες, όσο και ένα όμορφο κλίμα μεταξύ σας. Αυτό το πάρε- δώσε δεν είναι που θέλεις να έχεις με τους ανθρώπους γύρω σου άλλωστε;
DON’TS: Μην είσαι καχύποπτος, νομίζοντας πως οι άλλοι έχουν πράγματα μέσα στο κεφάλι τους, τα οποία δεν σου λένε. Μην προσπαθήσεις να ψαρέψεις πληροφορίες, γιατί θα ακούσεις ξανά διάφορα που στο παρελθόν σε είχαν στεναχωρήσει. Μην αντιδράς απότομα ή και υπερβολικά. Ταυτόχρονα, μην φλυαρείς νομίζοντας πως έτσι εξηγείς την θέση σου.
Ιχθύες
DO’S: Μιας και που η διάθεσή σου είναι αρκετά καλή σήμερα, γιατί δεν συγκεντρώνεσαι λίγο περισσότερο στα επαγγελματικά σου; Τρέχουν πολλές υποθέσεις εκεί πέρα, οπότε πες «ναι» στον ρομαντισμό μεν (θα με φας αν σου πω να κάνεις το αντίθετο!), στρώσου και στη δουλειά δε. Βέβαια όλα αυτά πρέπει να τα συνδυάσεις, αποφεύγοντας την πίεση/ άγχος.
DON’TS: Στα ερωτικά, πρέπει να κατανοήσεις κάποιες μικρές λεπτομέρειες λίγο καλύτερα, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να τις υπεραναλύσεις, σωστά; Μη γίνεις καχύποπτος και μην κάνεις δεύτερες σκέψεις, ότι όλοι κινούνται παρασκηνιακά. Κυρίως, όμως, μη γίνεις υπερβολικός εξαιτίας αυτού. Μην είσαι απρόσεκτος ή και εντελώς παρορμητικός στα οικονομικά σου.
