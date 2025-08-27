Μύκονος: Σε βάθος 68 μέτρων βρέθηκε μετά από 19 μέρες το πτώμα του Τούρκου επιχειρηματία

Το θρίλερ με τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία εξακολουθεί να συγκλονίζει τη γειτονική χώρα.

Η σορός του Χαλίτ Γιουκάι εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά από 19 μέρες αδιάκοπων ερευνών.

Το σκάφος του εμβολίστηκε από φορτηγό πλοίο, ο 43χρονος βρήκε τραγικό θάνατο κι πλέον η Ελληνίδα σύζυγός του, να προσπαθεί να διαχειριστεί τον πόνο της απώλειας.

Το χρονικό

Ο Χαλίτ Γιουκάι είχε αποφασίσει να κάνει και φέτος διακοπές στην Ελλάδα. Στις 4 Αυγούστου ξεκίνησε με το σκάφος του από την Γιάλοβα της Τουρκίας με προορισμό τη Μύκονο, όπου τον ανέμενε η σύζυγός του.

Ο καπετάνιος του φορτηγού πλοίου που εμβόλισε τη θαλαμηγό του επιχειρηματία, όχι μόνο δεν ειδοποίησε τις Αρχές, αλλά τις επόμενες μέρες προσπάθησε να συσκοτίσει το τοπίο του δυστυχήματος.

Τουρκικά ΜΜΕ κάνουν συγκρίσεις και δείχνουν ότι μια μέρα πριν το δυστύχημα δεν υπήρχαν τα σημάδια της σύγκρουσης στην πλώρη.

Στα πλάνα της Χουριέτ ο καπετάνιος φαίνεται να παρατηρεί τη ζημιά στο πλοίο του όταν έδεσε στη Σμύρνη, χωρίς όμως να ειδοποιήσει για το δυστύχημα.

Η εξαφάνιση του Τούρκου επιχειρηματία δηλώθηκε από την πρώτη στιγμή. Μια μέρα μετά το δυστύχημα εντοπίστηκαν συντρίμμια της θαλαμηγού του Τούρκου επιχειρηματία και πριν από τέσσερα «24ωρα» γράφτηκε το τελευταίο κεφάλαιο στην τραγωδία, με τον εντοπισμό της σορού του Χαλίτ Γιουκάι.

Δεν θέλω να τη ρωτάω, ειδικά με το θέμα αυτό, διότι είναι σαν να ξύνω πληγές. Και γι’ αυτό ό,τι μαθαίνω από το διαδίκτυο και από τους φίλους είναι όπως καταλαβαίνετε σε άσχημη κατάσταση. Η κόρη μου έπαιρνε τηλέφωνο, και ώρες που έπρεπε να είναι στο τηλέφωνο δεν ήταν. Και αυτό αυτό διήρκησε ένα μερόνυχτο. Μετά πήρε το αεροπλάνο και πήγε εκεί, οπότε έμαθε όλα τα καθέκαστα», αναφέρουν τα πεθερικά του Τούρκου επιχειρηματία.

Ποιος είναι ο Χαλίτ Γιουκάι

Στη θάλασσα που τόσο αγαπούσε από μικρό παιδί, υπήρχε για τον ίδιο μια παγίδα θανάτου το φετινό καλοκαίρι.

«Άρχισα να σχεδιάζω σκάφη όταν ήμουν 6 ετών. Σχεδίαζα στα σχολικά μου βιβλία γιατί βαριόμουν να παρακολουθώ στο μάθημα. Τότε δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μεγαλώνοντας θα είμαι ιδιοκτήτης σκάφους και θα έκανα τα δικά μου σχέδια».

Ο 43χρονος ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα, που εργαζόταν ως υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρεία του. Μαζί είχαν αποκτήσει και ένα παιδί.

«Μεγαλώνοντας στην Κωνσταντινούπολη είχα μεγάλη έμπνευση. Υπάρχει μεγάλη ιστορία, πολλές διαφορετικές κουλτούρες. Όποιος ζει στην Κωνσταντινούπολη με κάποιον τρόπο έχει σχέση με το νερό. Πρέπει να έχει γιατί πρέπει να ταξιδεύεις».

Η τοποθεσία του δυστυχήματος προσδιορίστηκε μέσω ειδικής συσκευής Sonar του τουρκικού Λιμενικού, ενώ η επιβεβαίωση ήρθε από υποβρύχιο ρομπότ το οποίο κατέγραψε εικόνες τόσο του άψυχου σώματος όσο και τμημάτων της μηχανής του σκάφους.

«Όταν έγινα 18 ετών, πήγα στην Φλόριντα γιατί η οικογένεια μου κατάλαβε ότι δεν τα πάω καλά σε πανεπιστήμιο στην Τουρκία. Πιστεύω ήταν ό,τι καλύτερο έκαναν για μένα γιατί κατάλαβα εκεί τι πραγματικά θέλω να κάνω. Και να που βρίσκομαι εδώ να σχεδιάζω σκάφη».

Ο καπετάνιος του φορτηγού πλοίου έχει συλληφθεί, με την όλη υπόθεση να παραμένει διαρκώς ψηλά στην επικαιρότητα της γειτονικής χώρας. Όλα τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα στην σύζυγο του Χαλίτ Γιουκάι, που προσπαθεί να βάλει και πάλι σε τάξη τη ζωή της.