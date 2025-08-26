Διπλωματική σύγκρουση βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα σε Αυστραλία και Ιράν.

Από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έχει να απελάσει πρέσβη η Αυστραλία

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι υποκίνησε τουλάχιστον δύο «αντισημιτικές επιθέσεις» στη χώρα του και ανακοίνωσε ότι η Καμπέρα θα απελάσει τον Ιρανό πρέσβη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας σήμερα Τρίτη, ο Αλμπανέζε περιέγραψε τις επιθέσεις ως προσπάθειες υπονόμευσης της κοινωνικής συνοχής και καλλιέργειας διχόνοιας στην Αυστραλία.

«Είναι εντελώς απαράδεκτο και η αυστραλιανή κυβέρνηση λαμβάνει ισχυρά και αποφασιστικά μέτρα», δήλωσε.

«Πριν από λίγο, ενημερώσαμε τον Ιρανό πρέσβη στην Αυστραλία ότι θα απελαθεί», πρόσθεσε.

Η Αυστραλία ανέστειλε τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στο Ιράν

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα του έχει επίσης αναστείλει τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στην ιρανική πρωτεύουσα, Τεχεράνη, και έχει μεταφέρει όλους τους διπλωμάτες της σε τρίτη χώρα.

«Μπορώ επίσης να ανακοινώσω ότι η κυβέρνηση θα προβεί σε νομοθετική ρύθμιση για να καταχωρήσει το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ως τρομοκρατική οργάνωση», πρόσθεσε.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, δήλωσε ότι ο πρέσβης του Ιράν, Αχμάντ Σαντεγκί, και τρεις από τους συνεργάτες του έχουν κηρυχθεί ανεπιθύμητοι και τους έχει δοθεί προθεσμία επτά ημερών για να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Η Γουόνγκ ανέφερε ότι η Αυστραλία απελαύνει πρέσβη για πρώτη φορά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και πρόσθεσε ότι η χώρα έχει επίσης αποσύρει τον πρέσβη της στην Τεχεράνη.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Αλμπανέζε θα διατηρήσει ορισμένες διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν για να προωθήσει τα συμφέροντα της Καμπέρα, δήλωσε η Γουόνγκ, συμβουλεύοντας τους Αυστραλούς που βρίσκονται στη χώρα της Μέσης Ανατολής να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Προειδοποίησε επίσης τους Αυστραλούς που σκέφτονται να ταξιδέψουν στο Ιράν να μην το κάνουν.