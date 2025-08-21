newspaper
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
20.08.2025 | 21:34
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
Ιράν: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων
Κόσμος 21 Αυγούστου 2025 | 01:45

Ιράν: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων

Το σχήμα Ε3 απείλησε με επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, το οποίο τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν έχουν το δικαίωμα να εκκινήσουν τον μηχανισμό βάσει της συμφωνίας του 2015.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε χθες Τετάρτη ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν έχουν το δικαίωμα να εκκινήσουν τον μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς κυρώσεων, που προβλέπεται από τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ούτε να παρατείνουν την προθεσμία του Οκτωβρίου για την ενεργοποίησή του (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Dilara Senkaya, επάνω, ο Αμπάς Αραγτσί).

Οι δηλώσεις αυτές διατυπώνονται μετά μια συνάντηση τον Ιούλιο μεταξύ ιρανών διπλωματών και απεσταλμένων της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας – τρείς χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα -, οι πρώτες διαπραγματεύσεις αυτού του είδους μετά το τέλος του πολέμου των 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο.

Η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία ανέφεραν ότι είναι έτοιμες να εκκινήσουν τον μηχανισμό επαναφοράς των κυρώσεων

Οι εχθροπραξίες αυτές εκτροχίασαν τις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά μεταξύ Τεχεράνης και Ηνωμένων Πολιτειών, συμμάχων του Ισραήλ, και ώθησαν το Ιράν να αναστείλει τη συνεργασία του με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Σε επιστολή τους προς τον ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα, η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία ανέφεραν ότι είναι έτοιμες να εκκινήσουν τον μηχανισμό επαναφοράς των κυρώσεων, το λεγόμενο «snapback», σε βάρος του Ιράν, εάν δεν βρεθεί καμιά λύση έπειτα από διαπραγμάτευση για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έως το τέλος Αυγούστου.

Η ευρωπαϊκή τριάδα συμπεριλαμβάνεται στις παγκόσμιες δυνάμεις, μαζί με την Κίνα, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που διαπραγματεύτηκαν την ιστορική συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά με την Τεχεράνη, η οποία προέβλεπε έλεγχο των ιρανικών πυρηνικών δραστηριοτήτων με αντάλλαγμα μια άρση των διεθνών κυρώσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν μονομερώς από αυτήν τη συμφωνία το 2018 και επανέφεραν τις κυρώσεις τους, αλλά οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη συμφωνία και δήλωσαν ότι θέλουν να συνεχίσουν τις εμπορικές ανταλλαγές με το Ιράν.

«Δεν έχουν το δικαίωμα»

Δεν υπήρξε επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι Ευρωπαίοι κατηγορούν ωστόσο την Τεχεράνη ότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της και προσπαθούν να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα, εν μέσω φόβων ότι το Ιράν επιδιώκει ένα πυρηνικό πρόγραμμα για στρατιωτικούς σκοπούς, κάτι που οι ιρανικές αρχές απορρίπτουν.

Απείλησαν να επαναφέρουν τις κυρώσεις βάσει του «snapback» που προβλέπεται στη συμφωνία του 2015, η οποία εκπνέει τον Οκτώβριο, κάτι που το Ιράν προσπαθεί να αποφύγει πάση θυσία.

Ωστόσο, χθες, ο Αραγτσί εξέφρασε τη απόρριψη της χώρας του για την προτεινόμενη παράταση από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις.

«Από τη στιγμή που θεωρούμε ότι (οι ευρωπαϊκές δυνάμεις) δεν έχουν το δικαίωμα να εφαρμόσουν το snapback (τον εν λόγω μηχανισμό, σ.σ.), είναι φυσικό να μην έχουν ούτε το δικαίωμα να παρατείνουν την προθεσμία», δήλωσε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Δεν έχουμε επιτύχει ακόμη μια βάση για διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους», πρόσθεσε.

Ο Αραγτσί δήλωσε νωρίτερα χθες ότι η χώρα του δεν μπορεί να θέσει τέλος ολοκληρωτικά στη συνεργασία του με τον ΔΟΑΕ μετά την αναστολή από την Τεχεράνη των επιθεωρήσεων του ΔΟΑΕ.

Πρόσθεσε ότι η επιστροφή των επιθεωρητών του ΔΟΑΕ στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις εξαρτάται από μια απόφαση του ανώτατου θεσμού ασφαλείας του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ

