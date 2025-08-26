newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Στο «καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ποτέ» του Γεωργιάδη, συμπολίτες μας πεθαίνουν γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί ασθενοφόρων
Πολιτική Γραμματεία 26 Αυγούστου 2025 | 17:27

ΣΥΡΙΖΑ: Στο «καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ποτέ» του Γεωργιάδη, συμπολίτες μας πεθαίνουν γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί ασθενοφόρων

«Απαιτούμε την άμεση στελέχωση όλων των οργανικών θέσεων και 24ωρη κάλυψη ασθενοφόρων τόσο στην Αίγινα όσο και σε κάθε υποστελεχωμένη δομή της χώρας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - Στην Αίγινα την Τετάρτη ο Φάμελλος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
«Η τραγική απώλεια μιας 79χρονης γυναίκας στην Αίγινα, επειδή δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου στη βάρδια, αποκαλύπτει με τον πιο σκληρό τρόπο την πλήρη κατάρρευση των δομών υγείας και την εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης», τονίζουν η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, και ο τομεάρχης Υγείας του κόμματος, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Και όμως, υπενθυμίζουν, «τον Ιούλιο, η βουλευτής Επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου και ο αρμόδιος Τομεάρχης Υγείας και βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είχαν καταθέσει κοινοβουλευτική ερώτηση για την τραγική υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Αίγινας, προειδοποιώντας ότι απουσιάζουν κρίσιμες ειδικότητες και ότι οι οδηγοί ασθενοφόρων δεν επαρκούν».

Για να υπογραμμίσουν πως «η κυβέρνηση, λοιπόν, γνώριζε αλλά επέλεξε, ως συνήθως, να αδιαφορήσει».

«Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει το καταστροφικό της έργο στο ΕΣΥ»

Παράλληλα, σημειώνουν ότι «ο υπουργός Υγείας δεν ανταποκρίθηκε μέχρι σήμερα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και δεν απάντησε στην ερώτηση. Αντιθέτως, κατέφυγε κατά την προσφιλή του τακτική στο επικοινωνιακό τέχνασμα της ΕΔΕ, προκειμένου να αποφύγει τις ευθύνες του».

«Γιατί έτσι αντιλαμβάνονται το ‘καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ποτέ’, όπως επαίρεται χωρίς αιδώ ότι θα παραδώσει ο κ. Γεωργιάδης, και το ΕΣΥ με ‘επίκεντρο τον άνθρωπο’, όπως μας είπε ο κ. Μητσοτάκης», τονίζουν χαρακτηριστικά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως «απαιτούμε την άμεση στελέχωση όλων των οργανικών θέσεων και 24ωρη κάλυψη ασθενοφόρων τόσο στην Αίγινα όσο και σε κάθε υποστελεχωμένη δομή της χώρας».

«Κάθε μέρα καθυστέρησης σημαίνει κίνδυνος για νέες απώλειες. Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει την ευθύνη και να σταματήσει το καταστροφικό της έργο στο ΕΣΥ», αναφέρουν καταληκτικά.

Να σημειωθεί ότι αύριο, Τετάρτη 27 Αυγούστου στις 10:30, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Αίγινας.

