# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πολύ υψηλός ο κίνδυνος φωτιάς την Τετάρτη σε αρκετές περιοχές της χώρας
Ελλάδα 26 Αυγούστου 2025 | 17:25

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος φωτιάς την Τετάρτη σε αρκετές περιοχές της χώρας

Ιδιαίτερα προσεκτικοί οφείλουν να είναι οι πολίτες την Τετάρτη, καθώς πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς σε αρκετές περιοχές

Σύνταξη
Spotlight

Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Ποιες περιοχές θα έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καρπάθου)
  • Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Οδηγίες της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

  • Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
  • Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.
  • Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Τέλος, καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ύψος» 40 μονάδων έχασε η αγορά – Ανέβασε τους τζίρους το rebalancing

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ύψος» 40 μονάδων έχασε η αγορά – Ανέβασε τους τζίρους το rebalancing

World
Γαλλία: Υποχωρούν μετοχές και ομόλογα, στα πρόθυρα κατάρρευσης η κυβέρνηση Μπαϊρού

Γαλλία: Υποχωρούν μετοχές και ομόλογα, στα πρόθυρα κατάρρευσης η κυβέρνηση Μπαϊρού

Βόλος: «Ήθελε να της κάνει την ζωή κόλαση, τη ζήλευε» λέει η αδελφή της αδικοχαμένης 36χρονης
Ελλάδα 26.08.25

Βόλος: «Ήθελε να της κάνει την ζωή κόλαση, τη ζήλευε» λέει η αδελφή της αδικοχαμένης 36χρονης

«Από ζήλια, από ζήλια τα έκανε όλα αυτά και το ξέρω γιατί μου τα έλεγε η αδελφή μου, αυτή ήταν αγάπη γι’ αυτόν» σημείωσε η αδελφή της 36χρονης που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της.

Σύνταξη
Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας
Επικίνδυνη υποστελέχωση 26.08.25

Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Γιατροί και κάτοικοι του νησιού μιλούν στο in για το πως έφτασαν να διακομίζονται με ανορθόδοξο τρόπο τα περιστατικά στο υποστελεχωμένο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του
Πέλλα 26.08.25

Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του

Ο 76χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και έχοντας κάτι στο πρόσωπό του για να το καλύπτει

Σύνταξη
Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στην Αλόννησο – Μηχανική βλάβη στο Superstar της SeaJets
Σποράδες 26.08.25

Εκατοντάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν στην Αλόννησο λόγω βλάβης στο Superstar της SeaJets

Οι επιβάτες που είδαν για μία ακόμα φορά πλοίο της SeaJets να μην πραγματοποιεί το προγραμματισμένο του δρομολόγιο, διαμαρτύρονται για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης και οργάνωσης.

Σύνταξη
ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26.08.25

ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις

«Το υπουργείο Εργασίας επέλεξε να παρουσιάσει μια απαράδεκτη δέσμη μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ικανοποιώντας πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα», τονίζει η ΓΣΕΕ

Σύνταξη
Παγκόσμια αναγνώριση για την προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές ομάδες πόλο
Άλλα Αθλήματα 26.08.25

Παγκόσμια αναγνώριση για την προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές ομάδες πόλο

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού πρόσφερε πριν λίγες μέρες 200.000 ευρώ στις εθνικές ομάδες πόλο γυναικών και ανδρών και η συγκεκριμένη κίνηση έγινε μεγάλο θέμα στο μεγαλύτερο αθλητικό σάιτ στον κόσμο

Σύνταξη
Το Άνφιλντ στους ρυθμούς του… Ρίο
On Field 26.08.25

Το Άνφιλντ στους ρυθμούς του… Ρίο

Ο Άρνε Σλοτ αλλά και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ αποθέωσαν τον 16χρονο Ρίο Νγκουμόα, ο οποίος ήταν στηνν παιδική του ηλικία, οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΕΕ: Απαράδεκτη η επίθεση του Ισραήλ σε νοσοκομείο στη Γάζα – «Δεν είχε στόχο δημοσιογράφους», λέει ο Μερτς
Κόσμος 26.08.25

ΕΕ: Απαράδεκτη η επίθεση του Ισραήλ σε νοσοκομείο στη Γάζα – «Δεν είχε στόχο δημοσιογράφους», λέει ο Μερτς

«Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται με βάση το διεθνές δίκαιο», σημείωσε ο εκπρόσωπος της ΕΕ για τη φονική επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα

Σύνταξη
Βόλος: «Ήθελε να της κάνει την ζωή κόλαση, τη ζήλευε» λέει η αδελφή της αδικοχαμένης 36χρονης
Ελλάδα 26.08.25

Βόλος: «Ήθελε να της κάνει την ζωή κόλαση, τη ζήλευε» λέει η αδελφή της αδικοχαμένης 36χρονης

«Από ζήλια, από ζήλια τα έκανε όλα αυτά και το ξέρω γιατί μου τα έλεγε η αδελφή μου, αυτή ήταν αγάπη γι’ αυτόν» σημείωσε η αδελφή της 36χρονης που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της.

Σύνταξη
«Εχω καρκίνο, το παλεύω»: Ο Φώτης Σπύρος για τη μάχη του, τη σεξουαλικότητα, την κακοποίηση και τον αλκοολισμό
Συνέντευξη 26.08.25

«Εχω καρκίνο, το παλεύω»: Ο Φώτης Σπύρος για τη μάχη του, τη σεξουαλικότητα, την κακοποίηση και τον αλκοολισμό

Ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του, τη σεξουαλικότητα του, την κακοποιητική συμπεριφορά και τη μάχη του με τον αλκοολισμό

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Στο «καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ποτέ» του Γεωργιάδη, συμπολίτες μας πεθαίνουν γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί ασθενοφόρων
«Καταστροφικό έργο» 26.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Στο «καλύτερο ΕΣΥ που είχαμε ποτέ» του Γεωργιάδη, συμπολίτες μας πεθαίνουν γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί ασθενοφόρων

«Απαιτούμε την άμεση στελέχωση όλων των οργανικών θέσεων και 24ωρη κάλυψη ασθενοφόρων τόσο στην Αίγινα όσο και σε κάθε υποστελεχωμένη δομή της χώρας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - Στην Αίγινα την Τετάρτη ο Φάμελλος

Σύνταξη
Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»
«Αβάσιμες κατηγορίες» 26.08.25

Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Κομισιόν στις απειλές που εξαπέλυσε ο Τραμπ ότι θα επιβάλει κυρώσεις για την εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού και προστασίας προσωπικών δεδομένων στις εταιρείες τεχνολογίας.

Σύνταξη
Ρομάνο: «Συμφωνία της Σπόρτινγκ με τον Φώτη Ιωαννίδη – Διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό» (pic)
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ρομάνο: «Συμφωνία της Σπόρτινγκ με τον Φώτη Ιωαννίδη – Διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό» (pic)

Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο η ομάδα της Λισαβόνας τα έχει βρει με τον Φώτη Ιωαννίδη και πλέον απομένει να τα βρει και με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: Το ΕΣΥ δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια – Σοβαρευτείτε
«Στάχτη στα μάτια» 26.08.25

ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση: Το ΕΣΥ δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για επικοινωνιακά παιχνίδια – Σοβαρευτείτε

«Επί 6 χρόνια η Νέα Δημοκρατία απαξιώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και υποβαθμίζει συστηματικά τις κοινωνικές παροχές - Οι τηλεοπτικές φιέστες του Γεωργιάδη υποτιμούν τους πολίτες»», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος των ισχυρών εργοδοτικών συμφερόντων
13ωρο 26.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος των ισχυρών εργοδοτικών συμφερόντων

«Οι εργαζόμενοι και ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ θα αγωνιστούν να μην περάσει αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο», σημειώνει ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Κ.Ο., Γιώργος Γαβρήλος

Σύνταξη
Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη
Golden Passport 26.08.25

Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη

Επί του MV Odyssey, το οποίο κάνει κρουαζιέρες από τον Οκτώβριο του 2024, οι επιβάτες μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, επισκεπτόμενοι 425 λιμάνια και 147 χώρες σε τρεισήμισι χρόνια

Σύνταξη
Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας
Επικίνδυνη υποστελέχωση 26.08.25

Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Γιατροί και κάτοικοι του νησιού μιλούν στο in για το πως έφτασαν να διακομίζονται με ανορθόδοξο τρόπο τα περιστατικά στο υποστελεχωμένο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ποιος είναι ο Ρίο Νγκουμόα που επισκίασε τα πάντα στην Premier League με το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις επί της Νιούκαστλ;
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ποιος είναι ο Ρίο Νγκουμόα που επισκίασε τα πάντα στην Premier League με το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις επί της Νιούκαστλ;

Ένας έφηβος τέσσερις ημέρες πριν τα 17α γενέθλιά του έστρεψε με γκολ στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων στο γήπεδο «Σεντ Τζειμσις Παρκ» πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας.

Γιάννης Κουριδάκος
Μανωλάκου: Το «καλάθι της ΔΕΘ» είναι κοροϊδία για το λαό – Ξεσηκωμός απέναντι στη μεγάλη ληστεία των εργαζομένων
ΚΚΕ 26.08.25

Μανωλάκου: Το «καλάθι της ΔΕΘ» είναι κοροϊδία για το λαό – Ξεσηκωμός απέναντι στη μεγάλη ληστεία των εργαζομένων

Η Διαμάντω Μανωλάκου κατήγγειλε την κυβέρνηση για το «αντεργατικό έκτρωμα που επιβάλει 13 ώρες εργασίας, το οποίο αυξάνει τους κινδύνους για εργατικά ατυχήματα», και την κάλεσε να το αποσύρει

Σύνταξη
«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα
ΓΑΒ! 26.08.25

«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλων μια φιλική υπενθύμιση για τον περίφημο Λουκάνικο, τον σκύλο-αντιεξουσιαστή που δεν δάγκωνε αλλά γάβγιζε για δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

