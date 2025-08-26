Πολύ υψηλός ο κίνδυνος φωτιάς την Τετάρτη σε αρκετές περιοχές της χώρας

Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Ποιες περιοχές θα έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καρπάθου)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Οδηγίες της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες: