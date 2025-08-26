Πολύ υψηλός ο κίνδυνος φωτιάς την Τετάρτη σε αρκετές περιοχές της χώρας
Ιδιαίτερα προσεκτικοί οφείλουν να είναι οι πολίτες την Τετάρτη, καθώς πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς σε αρκετές περιοχές
Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).
Ποιες περιοχές θα έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς
Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Ικαρίας)
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καρπάθου)
- Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Τετάρτη 27/08
🟠Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
📍#Αττική
📍περιοχές #Βοιωτία & #Εύβοια
📍#Ρέθυμνο #Ηράκλειο #Λασίθι #Λέσβο #Χίο #Ψαρά #Ικαρία #Κάρπαθο & #Κάσο
🟡Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2025
Οδηγίες της Πυροσβεστικής
Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:
- Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
- Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.
- Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Τέλος, καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr
- Παγκόσμια αναγνώριση για την προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές ομάδες πόλο
- Ουκρανία: Στρατιώτης επέζησε επί πέντε μέρες με κομμένο λαιμό – «Άντεξε μέχρι το τέλος»
- Το Άνφιλντ στους ρυθμούς του… Ρίο
- ΕΕ: Απαράδεκτη η επίθεση του Ισραήλ σε νοσοκομείο στη Γάζα – «Δεν είχε στόχο δημοσιογράφους», λέει ο Μερτς
- Βόλος: «Ήθελε να της κάνει την ζωή κόλαση, τη ζήλευε» λέει η αδελφή της αδικοχαμένης 36χρονης
- Κιργιστάν: Ορειβάτισσα παραμένει αποκλεισμένη 2 εβδομάδες σε βουνό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις