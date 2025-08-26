Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 8 περιοχές την Τρίτη – Δείτε χάρτη
Συναγερμός στις Αρχές για τον κίνδυνο πυρκαγιάς την Τρίτη. «Πορτοκαλί» συναγερμός σε 8 περιοχές
Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα Τρίτη, σε 8 περιοχές της χώρας.
Σύμφωνα με τον χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) στις εξής περιοχές:
Ρέθυμνο, Λασίθι, Κάρπαθο, Κάσο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία.
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου 🔥 για αύριο Τρίτη 26/08
🟠 Πολύ υψηλός κίνδυνος 4️⃣ σε:
📍#Ρέθυμνο #Λασίθι
📍#Κάρπαθο #Κάσο #Χίο #Ψαρά #Σάμο & #Ικαρία
🟡 Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας
ℹ https://t.co/jhU2rdjof2
🚨 Επιχειρησιακή… pic.twitter.com/eRdQ0nRlcn
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2025
