Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 8 περιοχές την Τρίτη – Δείτε χάρτη

Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα Τρίτη, σε 8 περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) στις εξής περιοχές:

Ρέθυμνο, Λασίθι, Κάρπαθο, Κάσο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία.