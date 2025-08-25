Το πάρκο για σκύλους είναι ένας χώρος όπου ο μικρός μας φίλος μπορεί να περάσει όμορφα και χωρίς να δημιουργεί προβλήματα. Και αυτό εξαρτάται καθαρά από εμάς.

Είναι ένας χώρος για να μοιραστούμε στιγμές μαζί του και να συσφίξουμε τη σχέση μας.

Όμως, «εάν κάποιος περάσει από ένα πάρκο για σκύλους, θα δει διάφορους τύπους αδιάφορων κηδεμόνων, που αντιμετωπίζουν τη βόλτα με τον σκύλο τους, είτε σαν μια άχαρη υποχρέωση, είτε σαν μια ευκαιρία για «έξοδο με τον καφέ στο χέρι». Άλλοι πιάνουν ψιλή κουβεντούλα μεταξύ τους, μη δίνοντας καμία σημασία στον σκύλο τους. Άλλοι, πάλι, απλώς κοιτάνε το κινητό τους και είναι τελείως αποκομμένοι από το περιβάλλον. Υπάρχουν και εκείνοι, που αφήνουν τον σκύλο τους να απομακρυνθεί σε σημείο που να μην έχουν καμία οπτική επαφή μαζί του κτλ…», υπογραμμίζει η ενεργειακή εκπαιδεύτρια σκύλων, Ρενάτα Γρυπάρη.

Γιατί αυτές οι συμπεριφορές είναι επικίνδυνες

Όλες αυτές οι συμπεριφορές, υπογραμμίζει η κα Γρυπάρη, δεν είναι απλώς απαράδεκτες, είναι και άκρως επικίνδυνες.

Εξηγεί ότι ο σκύλος είναι ένα πλάσμα που έχει άμεση αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Γεγονός που σημαίνει ότι αλλάζει, και σε καμία περίπτωση δεν παρουσιάζει πάντα την ίδια συμπεριφορά.

Σαφώς και υπάρχει μια συνέπεια στον χαρακτήρα και τις αντιδράσεις του σκύλου μας – ειδικά εάν είναι ενήλικος.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι εκατό τοις εκατό για το πώς θα συμπεριφερθεί σε μια δεδομένη στιγμή.

Φοράμε τα σωστά ρούχα και παπούτσια, και έχουμε τα χέρια μας ελεύθερα, σε περίπτωση που χρειαστεί να τρέξουμε

Μπορεί, για παράδειγμα, για μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι πολύ φιλικός και παιχνιδιάρης με τους σκύλους που συναντά στο σκυλο-πάρκο. Αλλά κάποια στιγμή, να εκδηλώσει μια άλλη συμπεριφορά, αν νιώσει κάτι περίεργο από έναν καινούργιο σκύλο ή έναν ξένο άνθρωπο.

Φυσικά, δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό στο να πιάσουμε κουβέντα με τους άλλους κηδεμόνες και να περάσουμε και εμείς δημιουργικά στο σκυλο-πάρκο. Όμως, πάντα θα πρέπει να παρατηρούμε και να επιτηρούμε τον σκύλο μας, ώστε να προλάβουμε, τυχόν, δυσάρεστες εκπλήξεις.

Ποιες είναι, λοιπόν, οι υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στον σκύλο μας σε ένα πάρκο για σκύλους; Η κα Γρυπάρη μοιράζεται τις γνώσεις της.

Είμαστε πάντα κοντά στον σκύλο μας

Δεν εννοούμε, βέβαια, ότι είμαστε κολλημένοι. Καλό είναι, όμως, να είμαστε σε μια απόσταση, όπου έχουμε οπτική επαφή -ούτε πολύ μακριά ούτε πολύ κοντά-, ώστε να επέμβουμε εάν και όποτε χρειαστεί.

Τον διορθώνουμε και τον καθοδηγούμε, ανά πάσα στιγμή

Δεν τον αφήνουμε ανεξέλεγκτο, ειδικά στις περιπτώσεις που φαίνεται ότι δεν ξέρει να διαχειριστεί. Διορθώνουμε, τυχόν, επιθετική συμπεριφορά, ή γρύλισμα, έντονο παιχνίδι που μπορεί να ενοχλεί, ή ακόμα και να τραυματίσει άλλους σκύλους. Όπως και κτητικές συμπεριφορές (π.χ. να περιφρουρεί το παιχνίδι του) κτλ.

Βοηθάμε τον σκύλο μας να γνωριστεί και να παίξει με άλλους σκύλους

Μεγάλη προσοχή, ειδικά αν ο σκύλος μας είναι κουταβάκι ή υπερκινητικός.

Δεν του επιτρέπουμε να ενοχλεί τους ομοίους του

Δεν τον αφήνουμε να ενοχλεί τους άλλους σκύλους και να εισβάλλει διαρκώς στο χώρο τους, είτε με έντονο παιχνίδι, είτε με συμπεριφορές bullying.

Ποιο είναι το κατάλληλο ντύσιμο

Φοράμε τα σωστά ρούχα και παπούτσια, και έχουμε τα χέρια μας ελεύθερα, σε περίπτωση που χρειαστεί να τρέξουμε ή, τέλος πάντων, να κινηθούμε γρήγορα για να προλάβουμε καταστάσεις.

Η βόλτα με τον σκύλο μας, αναφέρει η κα Γρυπάρη, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να δεθούμε μαζί του και να αναπτύξουμε μια σχέση εμπιστοσύνης. Αλλά και να δουλέψουμε μαζί του εντολές της βασικής εκπαίδευσης – εάν έχει κάνει. Μέσα από την καθοδήγησή του στο εξωτερικό περιβάλλον, τον βοηθάμε να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά πιο σωστά με τα διάφορα ερεθίσματα. Κάτι που βοηθάει πολύ και τη μεταξύ μας σχέση.

Τέλος, η κα Γρυπάρη, προτρέπει: «Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα βγάλετε τον σκύλο σας βόλτα στο σκυλο-πάρκο, ασχοληθείτε λίγο περισσότερο μαζί του: παίξτε, καθοδηγήστε τον, διορθώστε τον, επιβραβεύστε τον!».

● Η κα Ρενάτα Γρυπάρη είναι απόφοιτη της Σχολής Εκπαίδευσης Σκύλων Boss.

Εδώ και αρκετά χρόνια εφαρμόζει την ενεργειακή εκπαίδευση, η οποία εστιάζει στο ισορροπημένο ψυχικό δέσιμο μεταξύ κηδεμόνα και σκύλου. Και τη διαμόρφωση του σωστού ενεργειακού περιβάλλοντος, στο οποίο είναι καλό να ζει και να εκπαιδεύεται ένας σκύλος.

Έχοντας μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τους φοβικούς σκύλους, ειδικεύτηκε στη διαδικασία της ψυχικής τους αποκατάστασης.

Συμμετέχει, επίσης, στο σεμινάριο «Κατοικίδια στην εγκυμοσύνη και τη λοχεία», όπου γίνεται προετοιμασία ζευγαριών για την αρμονική συμβίωση βρέφους και κατοικιδίου.