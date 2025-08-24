Στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα μπούμε σε λίγες ώρες με το μεγάλο κύμα των εκδρομέων που αναχώρησαν τον Δεκαπενταύγουστο σιγά σιγά να επιστρέφει στα αστικά κέντρα. Σε ορισμένα τμήματα της Ολυμπίας Οδού παρατηρείται κίνηση.

Πού παρατηρείται κίνηση στις μεγάλες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου της Αθήνας – Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου

Η επιστροφή της πλειονότητας των εκδρομέων έχει ξεκινήσει από το μεσημέρι της Κυριακής (24 Αυγούστου) και θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες.

Κίνηση στην Εθνική οδό

Αυτή την ώρα παρατηρείται αυξημένη κίνηση στην Ολυμπία Οδό. Συγκεκριμένα, το κομμάτι από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά όχι μεγάλης κλίμακας μέχρι στιγμής (φωτογραφία αρχείου).

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται ανά διαστήματα και στο λιμάνι του Πειραιά με τους εκδρομείς από τα νησιά να επιστρέφουν.

Με καλό καιρό η επιστροφή στα αστικά κέντρα

Η επιστροφή γίνεται με γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα βόρεια της Αττικής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.