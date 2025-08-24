newspaper
24.08.2025 | 17:22
Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου – Πού έχει κίνηση
24.08.2025 | 15:37
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Κατερίνη - Γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη
Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου – Κίνηση από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο
Αυξημένη κίνηση στην Ολυμπία Οδό. Επιστρέφουν στα αστικά κέντρα οι εκδρομείς του Αυγούστου. Δείτε live την εικόνα που παρουσιάζουν οι μεγάλοι οδικοί άξονες.

Στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα μπούμε σε λίγες ώρες με το μεγάλο κύμα των εκδρομέων που αναχώρησαν τον Δεκαπενταύγουστο σιγά σιγά να επιστρέφει στα αστικά κέντρα. Σε ορισμένα τμήματα της Ολυμπίας Οδού παρατηρείται κίνηση.

Πού παρατηρείται κίνηση στις μεγάλες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου της Αθήνας – Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Αυγούστου

Η επιστροφή της πλειονότητας των εκδρομέων έχει ξεκινήσει από το μεσημέρι της Κυριακής (24 Αυγούστου) και θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες.

Κίνηση στην Εθνική οδό

Αυτή την ώρα παρατηρείται αυξημένη κίνηση στην Ολυμπία Οδό. Συγκεκριμένα, το κομμάτι από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι τη Νέα Πέραμο αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά όχι μεγάλης κλίμακας μέχρι στιγμής (φωτογραφία αρχείου).

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται ανά διαστήματα και στο λιμάνι του Πειραιά με τους εκδρομείς από τα νησιά να επιστρέφουν.

Με κόκκινο χρώμα τα σημεία που η κίνηση είναι αυξημένη

Με καλό καιρό η επιστροφή στα αστικά κέντρα

Η επιστροφή γίνεται με γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα βόρεια της Αττικής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Σταδιακά από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

