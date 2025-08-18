Σταδιακή επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου – Γεμάτα επιστρέφουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Το επόμενο μαζικό κύμα επιστροφή αναμένεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο
Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα της επιστροφής των αδειούχων του Αυγούστου στην πρωτεύουσα. Με αυξημένη πληρότητα έρχονται τα πλοία στα λιμάνια της Αττικής, με τον αριθμό των αφίξεων να είναι πλέον μεγαλύτερος από αυτόν των αναχωρήσεων.
Τα πλοία φτάνουν κατάμεστα, με την πληρότητα να αγγίζει το 100% σε αρκετές γραμμές. Εχθές (17/8) πάνω από 50.000 επιβάτες επέστρεψαν στα λιμάνια της Αττικής, περίπου 36.000 στον Πειραιά, σχεδόν 11.000 στη Ραφήνα και 5.000 στο Λαύριο.
Κίνηση και στις εθνικές οδούς
Αυξημένη είναι η κίνηση και στις εθνικές οδούς, με πάνω από 100.000 οχήματα να εισέρχονται στο Λεκανοπέδιο -60.000 από τα διόδια της Αθηνών – Κορίνθου και πάνω από 42.000 από την Αθηνών – Λαμίας.
Η Τροχαία έχει λάβει επιπλέον μέτρα και διενεργεί εντατικούς ελέγχους σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, για την ασφαλή επιστροφή των οδηγών.
Οι εκδρομείς δηλώνουν ανανεωμένοι, αν και αρκετοί μιλούν για το «σοκ της επιστροφής», με τη δουλειά και τις υποχρεώσεις να τους περιμένουν από αύριο.
Ακόμα περισσότεροι αναμένεται να επιστρέψουν σταδιακά το επόμενο χρονικό διάστημα, κυρίως τις Κυριακές.
