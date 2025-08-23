Με τον δικό της τρόπο διαμαρτυρήθηκε η βρετανική ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, γυρίζοντας την πλάτη της στην ομάδα του Ισραήλ κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει η Daily Mail, συνέβη το περασμένο Σάββατο κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Εθνών Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο, που διεξαγόταν στην Κολωνία της Γερμανίας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τα μέλη της βρετανικής ομάδας με τη λευκή ενδυμασία γύρισαν τα αμαξίδια στο πλάι κατά την έπαρση της ισραηλινής σημαίας, ώστε να μην την βλέπουν.

Οι προπονητές και οι βοηθοί φαίνεται να μην γνώριζαν την ενέργεια. Αρχικά, οι Ισραηλινοί παίκτες δεν παρατήρησαν τη χειρονομία, καθώς είχαν το βλέμμα τους στραμμένο στη σημαία. Για την ιστορία, οι Βρετανοί κέρδισαν με 74-64.

Η στιγμή που οι Βρετανοί γυρίζουν την πλάτη τους

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Παραολυμπιακή Επιτροπή του Ισραήλ διαμαρτυρήθηκε στη Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο ζητώντας κυρώσεις κατά των αθλητών που θα επαναλάβουν την κίνηση.

Ο πρόεδρος της ισραηλινής Επιτροπής, Μοσέ Ματαλόν, χαρακτήρισε την κίνηση των Βρετανών «ντροπιαστική».

«Συμπεριφορά σαν αυτή είναι βαθιά ασεβής προς τους αθλητές, έρχεται σε σαφή αντίθεση με το πνεύμα των Παραολυμπιακών Αγώνων και υπονομεύει όχι μόνο το μπάσκετ με αμαξίδια, αλλά και τον ισραηλινό αθλητισμό και το κράτος του Ισραήλ στο σύνολό του», δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι η ομάδα σκοπεύει να προσφύγει στην ομοσπονδία για την «απαράδεκτη συμπεριφορά» της βρετανικής ομάδας, ζητώντας παρέμβαση ώστε να διασφαλιστεί ότι τέτοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν. Πρόσθεσε ότι στο μέλλον θα πρέπει να επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις σε όποιον εισάγει την πολιτική στον αθλητισμό.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μια ισραηλινή ομάδα δεν θα συμπεριφερόταν ποτέ με αυτόν τον τρόπο απέναντι σε καμία εθνική ομάδα. Δυστυχώς, φαίνεται ότι ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει τι πέρασε το Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου», είπε.

Παίκτης της ισραηλινής ομάδας, ο Ιλάι Γιάρχι, χαρακτήρισε την πράξη «επίθεση στην αξιοπρέπειά μας ως παίκτες».

Αποκάλυψε, επίσης, ότι Ισραηλινοί παίκτες ρώτησαν αργότερα τη βρετανική ομάδα γιατί γύρισαν τα αναπηρικά αμαξίδια τους. «Μερικοί από αυτούς απάντησαν ότι ήταν μια διαμαρτυρία και ένας τρόπος υποστήριξης της παγκόσμιας ειρήνης, ότι δεν ήταν υπέρ του πολέμου», είπε στην The Jerusalem Post.

«Μερικοί ήθελαν να έρθουν να μιλήσουν και να ζητήσουν συγγνώμη, αλλά δεν συμφωνήσαμε σε αυτό, γιατί αν δεν μας σέβεστε, δεν αξίζετε και από εμάς σεβασμό», κατέληξε.