Σοφία Καρβέλα: Πληρωμένη απάντηση για δεύτερη φορά σε κακόβουλα σχόλια – «Παράδειγμα προς αποφυγή. Μη μασάς»

Η Σοφία Καρβέλα, κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, ξέρει πώς να διαχειρίζεται την τοξικότητα των κοινωνικών δικτύων.

Μετά από κακόβουλα και βιτριολικά σχόλια κάτω από ανάρτηση της με μαγιό σε παραλία από τις διακοπές της στην Τουρκία, η Καρβέλα έδωσε πληρωμένη απάντηση σε όλους όσοι αμφισβητούν την εικόνα της.

Αν και πολλοί σχολίασαν το γυμνασμένο σώμα της, πολλοί χρήστες επιτέθηκαν στην Καρβέλα χαρακτηρίζοντας την «υπερβολικά αδύνατη» και αμφισβήτησαν το πρότυπο που προβάλλει.

Σε σχόλιο που έγραφε «τώρα αυτό είναι υγιές και όμορφο; Το προωθείτε και σαν πρότυπο. Τι να πω;» η Καρβέλα απάντησε: «Οχι, είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Μην μασάς».

View this post on Instagram A post shared by Sofia Karvela (@thesofiakarvela)

Σε άλλο σχόλιο που αμφισβητούσε την υγεία της αναφέροντας μεταξύ άλλων «Βλέπω έναν σκελετό να περπατά» και «Δεν είναι καθόλου νορμάλ να είμαστε πετσί και κόκκαλο… Έχω δύο κόρες και ξέρω για αυτά που μιλάω», η σχεδιάστρια απάντησε:

«Πρόσεξε γιατί δεν ξέρω τελικά αν μαθαίνεις στα κορίτσια σου τι σημαίνει βλακεία».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Σοφία Καρβέλα υπερασπίζεται το δημόσιο βήμα της στις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων.

Την Παρασκευή, 1/8, η σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε στα stories της ένα κακόβουλο σχόλιο που δέχτηκε κάτω από ανάρτησή της στα σόσιαλ.

Το σχόλιο που δέχτηκε κάτω από ανάρτησή της στα social media, έγραφε ότι η Καρβέλα μοιάζει με τοξικοεξαρτημένη ρομά.

«Αχ ειλικρινά πριν δω ποια είναι νόμιζα ότι είναι πρεζόνι γυφτάκι. Μετά είδα ποια είναι» ήταν το σχόλιο.

«Ένιωσα ότι αυτό άξιζε μια ειδική αναφορά» σημείωσε στη δική της ανάρτηση-απάντηση.