Ταξί συγκρούστηκε με αγροτικό στο Ρέθυμνο – Οκτώ τραυματίες, οι τρεις σοβαρά

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περί τις 02:00 της Παρασκευής 22 Αυγούστου στο χωριό Μπαλί, στο Ρέθυμνο, όταν ταξί τύπου βαν συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα 4×4.

Στο ταξί επέβαινε ένα ζευγάρι Βρετανών, με τα παιδιά τους, ενώ στο αγροτικό όχημα επέβαιναν τρία άτομα. Από τη σφοδρή σύγκρουση ένα άτομο εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του.

Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου οι τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το rethnea.gr, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά οκτώ άτομα, εκ των οποίων τρεις φέρουν πολύ σοβαρά τραύματα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που διεκόμισαν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.