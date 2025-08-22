Σοβαρά τραυματίστηκε ένα 6χρονο αγόρι το απόγευμα της Πέμπτης 21 Αυγούστου, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε μαζί με τη μητέρα του, με οδηγό τον πατέρα του, ανετράπη στην περιοχή του Φυτόκου Νέας Ιωνίας, στον Βόλο.

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Κρίσιμη η κατάσταση του 6χρονου

Οι γονείς δεν υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, όμως το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου λειτουργεί εξειδικευμένη Παιδοχειρουργική Κλινική. Το 6χρονο συνεχίζει να νοσηλεύεται εκεί.