20.08.2025 | 21:34
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 16 περιοχές την Πέμπτη
Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ
21 Αυγούστου 2025 | 06:02

Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ

Ο γνωστός μουσικός Πολ Γουέλερ μηνύει την λογιστική φίρμα που τον εκπροσωπούσε 30 χρόνια, επειδή διέκοψε τη συνεργασία τους όταν μίλησε για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Spotlight

Ήταν το 1977 όταν όλος ο κόσμος γνώρισε τη φωνή και το ταλέντο του. Ήταν η χρονιά που οι The Jam κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ In The City και το πανκ βρήκε τους νέου του ήρωες. Και ο Πολ Γουέλερ ήταν αυτός που γρήγορα ξεχώρισε από εκείνη την τριάδα από το Σάρρεϋ της Αγγλίας.

Δεν ήταν μόνο το ταλέντο του που τον έκανε να ξεχωρίζει, αλλά και η στάση του σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Ακτιβιστής και αριστερός, στην πορεία του έχει υποστηρίξει τον πυρηνικό αφοπλισμό και τα δικαιώματα των ζώων, έχει ταχθεί κατά της Βασιλείας και ήταν από αυτούς που στήριξαν τους Kneecap.

View this post on Instagram

A post shared by Modern Rocks Gallery (@modernrocksgallery)

Ενώ έχει ταχθεί κατά της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα. Αυτό το τελευταίο ήταν και ο λόγος να τελειώσει η επί 30 χρόνια συνεργασία του με τη λογιστική φίρμα Harris and Trotter.

Σε μήνυση που κατέθεσε ο Πολ Γουέλερ κατά της εταιρείας, υποστηρίζει ότι τερμάτισαν τη συνεργασία τους επειδή διαφωνούν με τη στάση του και τις πολιτικές του ιδέες.

Όπως αναφέρει η αγωγή, του στάλθηκε μήνυμα στο WhatsApp από συνέταιρο της φίρμας που του εξηγούσε ότι «η φίρμα ένιωσε προσβεβλημένη από τα σχόλια του για γενοκτονία στη Γάζα. Ο καθένας είναι ελεύθερος να έχει τη γνώμη του, ωστόσο η εταιρεία έχει εβραϊκές ρίζες και πολλούς ισραηλινούς συνεργάτες, όποτε δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους».

Ο Πολ Γουέλερ τόνισε πως «πάντα μιλούσα κατά τις αδικίας και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γάζα είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή. Το να προσπαθείς να σιωπήσεις αυτούς που λένε την αλήθεια δεν είναι απλά λογοκρισία – είναι συνενοχή στο έγκλημα».

Όσο για την αγωγή; «Το κάνω όχι μόνο για μένα αλλά για να βοηθήσω και όλους τους άλλους. Να μην τιμωρείται κάποιος επειδή εκφράζει τη συμπαράστασή του στον Παλαιστινιακό λαό».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Κόρμακ ΜακΝτόνα τόνισε πως η αντιμετώπιση της φίρμας προς τον Γουέλερ δείχνει «ένα ευρύτερο μοτίβο προσπαθειών φίμωσης καλλιτεχνών και δημόσιων προσώπων που μιλούν ανοιχτά υπέρ των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων».

Business
Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

Economy
89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

«1.000% γραφτό να γίνει»: Η Ντούα Λίπα για τον έρωτα της με τον Κάλουμ Τέρνερ, το νυφικό και το αίνιγμα της μητρότητας
20.08.25

«1.000% γραφτό να γίνει»: Η Ντούα Λίπα για τον έρωτα της με τον Κάλουμ Τέρνερ, το νυφικό και το αίνιγμα της μητρότητας

Η Ντούα Λίπα είναι το cover story στο νέο τεύχος Global Icons του Harper's Bazaar. Στην πιο προσωπική, ίσως, συνέντευξή της η Λίπα επιβεβαίωσε τον έρωτα της με τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ και για τις σχέσεις που την τραυμάτισαν ενώ δηλώνει: «Πιο ευτυχισμένη από ποτέ»

Σύνταξη
Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»
19.08.25

Η Cardi B ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στη Μύκονο και το Παρίσι στο νέο βίντεο κλιπ του «Imaginary Playerz»

Η Cardi B ανοίγει το βίντεο κλιπ στην γενέτειρα της, τη Νέα Υόρκη, όπου ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε ένα ιδιωτικό τζετ με προορισμό τη Μύκονο και την γαλλική πρωτεύουσα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ένας ηλίθιος άρχισε να ρίχνει φωτοβολίδες στο ταβάνι»: Οι Deep Purple για τη γέννηση του Smoke on the Water
19.08.25

«Ένας ηλίθιος άρχισε να ρίχνει φωτοβολίδες στο ταβάνι»: Οι Deep Purple για τη γέννηση του Smoke on the Water

Είναι ένα από τα πιο κλασικά κομμάτια της ροκ και «σημαία» της πορείας των Deep Purple. Και αυτή είναι η ιστορία του Smoke on the Water, όπως την έχει αφηγηθεί το ίδιο το συγκρότημα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η σφαγή των Miami Showband – Τι οδήγησε στη δολοφονία των «Ιρλανδών Beatles»;
30 Ιουλίου 1975 18.08.25

Η σφαγή των Miami Showband - Τι οδήγησε στη δολοφονία των «Ιρλανδών Beatles»;

Η μπάντα Miami Showband ήταν στο αποκορύφωμα της επιτυχίας της, έχοντας κατακτήσει επτά φορές την κορυφή των ιρλανδικών charts. Τότε σταμάτησαν σε ένα ψεύτικο σημείο ελέγχου στην κομητεία Down – και τρεις από τα έξι μέλη της σκοτώθηκαν. Πενήντα χρόνια μετά, ο επιζών Des Lee αναπολεί εκείνη την τρομερή νύχτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τη Gucci στη Rolex: Πώς η μουσική κατέγραψε την άνοδο και την πτώση της πολυτέλειας
16.08.25

Από τη Gucci στη Rolex: Πώς η μουσική κατέγραψε την άνοδο και την πτώση της πολυτέλειας

Για χρόνια, οι στίχοι της hip-hop και της R&B πρόβαλλαν την πολυτέλεια. Σήμερα, η λάμψη Gucci, Vuitton και Rolex ξεθωριάζει, καθώς η μόδα στρέφεται από το εκρηκτικό «bling» στη διακριτική κομψότητα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»
15.08.25

Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»

Το μουσικό δίδυμο της ηλεκτρονικής ποπ, Pet Shop Boys, αφηγείται την εκπληκτική ιστορία του πώς έγραψαν τη μουσική για την κλασική πολεμική ταινία «Θωρηκτό Ποτέμκιν» -και προσέλκυσαν το μεγαλύτερο κοινό που έχει δει ποτέ βουβή ταινία στη Βρετανία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
The Life of a Showgirl – Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ
12.08.25

The Life of a Showgirl – Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ

Σε ένα σύντομο βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram, η Τέιλορ Σουίφτ ανοίγει μια πράσινη θήκη με τα αρχικά «T.S.», αποκαλύπτοντας το εξώφυλλο του δίσκου και ανακοινώνοντας με χαμόγελο τον τίτλο του.

Σύνταξη
Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»
11.08.25

Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, οι U2 ανάρτησαν στον λογαριασμό τους στο Instagram ένα κείμενο στο οποίο χαρακτηρίζουν την πολιτική του Νετανιάχου ως «βάρβαρη» και «ανήθικη».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μαθήματα από την «υπόθεση Rosalía»: Oι καλλιτέχνες πρέπει να μιλήσουν ή να σιωπήσουν για τον πόλεμο στη Γάζα;
10.08.25

Μαθήματα από την «υπόθεση Rosalía»: Oι καλλιτέχνες πρέπει να μιλήσουν ή να σιωπήσουν για τον πόλεμο στη Γάζα;

Οι επικρίσεις προς την Rosalía για το ότι δεν πήρε δημόσια θέση τροφοδοτούν τη συζήτηση για την επιρροή των σταρ στην κοινή γνώμη, ενώ αυξάνεται η πίεση προς όσους παραμένουν σιωπηλοί.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα
21.08.25

Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα

Το Βατικανό ανακοινώνει για το 2026 μια εξαιρετικά ευαίσθητη επέμβαση την Καπέλα Σιξτίνα, το εμβληματικό φρέσκο του Μιχαήλ Άγγελου, με στόχο τη διατήρησή του για τις επόμενες γενιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια
21.08.25

Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια

Μάρτυρες και ειδικοί μιλούν στο in για το τι έφταιξε και η Χίος ξανακάηκε για 4η φορά σε 13 χρόνια- Προδημοσίευση χάρτη του WWF Ελλάς με 33.000 καμένα στρέμματα σε Natura- Η μελέτη του Λέκκα το 2017

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών
21.08.25

Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών

Νέα κίνηση αναμένεται από Σεπτέμβριο από «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση, με την οποία θα ζητούν την αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Εξετάζουν την κατάθεση πρότασης τροπολογίας. Από Φθινόπωρο και νέες εκφράσεις εσωκομματικής κριτικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό
21.08.25

Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό

Συνδέοντάς την με κρίσιμες πρώτες ύλες, η κυβέρνηση Τραμπ μεσολάβησε σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα, όμως το σχέδιο της Ουάσιγκτον παραμένει στον αέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας
21.08.25

Πικρά μαθήματα Ιστορίας για το μέλλον της Ουκρανίας

Ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι πίστευε ότι ο Πούτιν θα συμφωνούσε σε μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίζει τον πόλεμο εάν η Ουκρανία παραδώσει ολόκληρες τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στα ανατολικά

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»
21.08.25

Οι τουρίστες στρέφονται ξανά στο «coolcation»

Οι τουρίστες απομακρύνονται από τα παραδοσιακά καλοκαιρινά hotspots της Ευρώπης εν μέσω ανησυχιών για καύσωνα και μαινόμενες πυρκαγιές και προτιμούν τη νέα τάση που λέγεται: coolcation.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αναπτύσσει στα ανοιχτά της Βενεζουέλας αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες
21.08.25

Αμφίβια αρμάδα με χιλιάδες πεζοναύτες ζώνει τη Βενεζουέλα

Πολεμικά πλοία με χιλιάδες πεζοναύτες, ελικοπτεροφόρα αποβατικά και υποβρύχιο, δόθηκε εντολή από τον Τραμπ να αναπτυχθούν στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με πρόσχημα την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν, λέει πρώην διευθυντής της CIA
21.08.25

«Ελπίζω να έλεγξαν τη λιμουζίνα του Τραμπ για μικροτσίπ από τον Πούτιν»

Ο Τζον Μπρέναν, πρώην διευθυντής της CIA, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, χαρακτήρισε τον Πούτιν «έμπειρο χειραγωγό» και αναρωτήθηκε εάν έψαξαν για μικροτσίπ στη λιμουζίνα του Τραμπ.

Σύνταξη
Μεξικό: Εκτέλεσαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών
21.08.25

Εκτέλεσαν ερμηνευτή narcocorridos στο Μεξικό

Εκτελεστές δολοφόνησαν ερμηνευτή τραγουδιών που υμνούν βαρόνους ναρκωτικών, τα επονομαζόμενα narcocorridos, στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού.

Σύνταξη
Ουκρανία: Στην Ευρώπη η μερίδα του λέοντος ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας, δηλώνει ο Βανς
21.08.25

Τζέι Ντι Βανς: Η Ευρώπη θα σηκώσει το κύριο βάρος των εγγυήσεων ασφαλείας

«Δεν νομίζω πως πρέπει να σηκώσουμε εμείς το βάρος» των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, δηλώνει ο Τζέι Ντι Βανς, τονίζοντας ότι θα πρέπει «η Ευρώπη θα διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο».

Σύνταξη
Δυτιχή Οχθη: «Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της, κρίνει η Ιταλία
21.08.25

«Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης

«Αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης, κρίνει η Ιταλία, τονίζοντας ότι η λύση των δύο κρατών «είναι ο στόχος για τον οποίο συνεχίζει να εργάζεται».

Σύνταξη
Ιράν: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων
21.08.25

Το Ιράν απαντά στις απειλές της Ευρώπης για επαναφορά των κυρώσεων

Το σχήμα Ε3 απείλησε με επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, το οποίο τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν έχουν το δικαίωμα να εκκινήσουν τον μηχανισμό βάσει της συμφωνίας του 2015.

Σύνταξη
Γάζα: Το σχέδιο κατάληψής της δείχνει την «κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, κρίνει η Χαμάς
21.08.25

«Κατάφωρη περιφρόνηση» του Ισραήλ στους μεσολαβητές, βλέπει η Χαμάς

Η ανακοίνωση του Ισραήλ για την έναρξης επιχείρησης εναντίον της πόλης της Γάζας «μαρτυρά (...) κατάφωρη περιφρόνηση για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους μεσολαβητές», κρίνει η Χαμάς.

Σύνταξη
