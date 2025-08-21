Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ

Ήταν το 1977 όταν όλος ο κόσμος γνώρισε τη φωνή και το ταλέντο του. Ήταν η χρονιά που οι The Jam κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ In The City και το πανκ βρήκε τους νέου του ήρωες. Και ο Πολ Γουέλερ ήταν αυτός που γρήγορα ξεχώρισε από εκείνη την τριάδα από το Σάρρεϋ της Αγγλίας.

Δεν ήταν μόνο το ταλέντο του που τον έκανε να ξεχωρίζει, αλλά και η στάση του σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Ακτιβιστής και αριστερός, στην πορεία του έχει υποστηρίξει τον πυρηνικό αφοπλισμό και τα δικαιώματα των ζώων, έχει ταχθεί κατά της Βασιλείας και ήταν από αυτούς που στήριξαν τους Kneecap.

Ενώ έχει ταχθεί κατά της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα. Αυτό το τελευταίο ήταν και ο λόγος να τελειώσει η επί 30 χρόνια συνεργασία του με τη λογιστική φίρμα Harris and Trotter.

Σε μήνυση που κατέθεσε ο Πολ Γουέλερ κατά της εταιρείας, υποστηρίζει ότι τερμάτισαν τη συνεργασία τους επειδή διαφωνούν με τη στάση του και τις πολιτικές του ιδέες.

Όπως αναφέρει η αγωγή, του στάλθηκε μήνυμα στο WhatsApp από συνέταιρο της φίρμας που του εξηγούσε ότι «η φίρμα ένιωσε προσβεβλημένη από τα σχόλια του για γενοκτονία στη Γάζα. Ο καθένας είναι ελεύθερος να έχει τη γνώμη του, ωστόσο η εταιρεία έχει εβραϊκές ρίζες και πολλούς ισραηλινούς συνεργάτες, όποτε δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους».

Ο Πολ Γουέλερ τόνισε πως «πάντα μιλούσα κατά τις αδικίας και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γάζα είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή. Το να προσπαθείς να σιωπήσεις αυτούς που λένε την αλήθεια δεν είναι απλά λογοκρισία – είναι συνενοχή στο έγκλημα».

Όσο για την αγωγή; «Το κάνω όχι μόνο για μένα αλλά για να βοηθήσω και όλους τους άλλους. Να μην τιμωρείται κάποιος επειδή εκφράζει τη συμπαράστασή του στον Παλαιστινιακό λαό».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Κόρμακ ΜακΝτόνα τόνισε πως η αντιμετώπιση της φίρμας προς τον Γουέλερ δείχνει «ένα ευρύτερο μοτίβο προσπαθειών φίμωσης καλλιτεχνών και δημόσιων προσώπων που μιλούν ανοιχτά υπέρ των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων».