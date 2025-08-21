magazin
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 21.08.2025]
21 Αυγούστου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 21.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Πάρε ενέργεια μέσω της δημιουργικότητάς σου, για να μπορέσεις να διευθετήσεις άμεσα κι εύκολα όλες τις δουλειές σου. Βγες μπροστά, προκειμένου να ξεκαθαρίσεις τα θολά σημεία που υπάρχουν γύρω σου. Παράλληλα, διεκδίκησε με θάρρος οτιδήποτε εσύ θέλεις, αποφεύγοντας να αφήσεις περιθώρια στους άλλους να σε περιορίσουν.

DON’TS: Μην χάσεις την αυτοσυγκράτησή σου και μην αρχίσεις τις υπερβολές ή και τις εντάσεις. Μην χάσεις την ευκαιρία να ανεβάσεις ρυθμούς, καθώς αυτό θα σε κάνει ακραία παραγωγικό. Μη δώσεις βάση σε σχόλια που μπορεί να γίνουν μέσα στην παρέα σου, διότι θα σου δημιουργήσουν αμφιβολίες χωρίς λόγο. Μην ακυρώσεις εναλλακτικές που θα σου παρουσιαστούν.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχολογία σου σε καλά επίπεδα- όσο γίνεται- και σήμερα. Έτσι θα μπορέσεις να δεις τα πάντα γύρω σου πιο χαλαρά κι, άρα, να κατανοήσεις ακριβώς τι παίζεται. Ίσως χρειάζεται να τα εξετάσεις και υπό μια διαφορετική προσέγγιση. Προσάρμοσε τις κινήσεις σου άνετα, αν αυτό χρειαστεί, για να διευθετήσεις τις δουλειές σου χωρίς άγχος.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήνεις το άγχος σου να σου προσδίδει μια έξτρα δόση πίεσης, καθώς αυτό θα σε κάνει να αγνοήσεις εύκολες διεξόδους που υπάρχουν. Μην αγνοείς αυτά που σου λέει το ένστικτό σου, το οποίο πρόκειται να είναι αρκετά δυνατό σήμερα. Μην αγνοείς ούτε τη διαδικασία της κατανόησης των συναισθημάτων σου, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να τα εκφράσεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Δώσε βάση στις σκέψεις σου, καθώς αυτές έχουν αρκετό ενδιαφέρον σήμερα. Προχώρησε τα σχέδιά σου, όσο σε παίρνει, για να σταματήσεις να μας πρήζεις! Εκμεταλλεύσου τις σημερινές επαφές σου, για να αλλάξεις τρόπο σκέψης και δράσης. Κανόνισε τις συναντήσεις που επιθυμείς. Βάλε δυναμισμό στο φλερτ, για να πάει καλά. Άσε αυτούς που θέλουν να σε βοηθήσουν, να το κάνουν.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις τους άλλους να ξεφύγουν από τις συζητήσεις που εσύ θέλεις ντε και καλά να κάνεις. Ωστόσο, μην γίνεσαι επίμονος, κολλώντας σε λεπτομέρειες που μπορούν να επαναφέρουν τις φοβίες ή τα άγχη σου εκ νέου στο προσκήνιο. Μην αφήσεις τις δεύτερες σκέψεις να σου χαλάσουν εντελώς το όμορφο mood της σημερινής μέρας.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αξιοποίησε τη γενικευμένη εύνοια που υπάρχει σήμερα προς το πρόσωπό σου, για να δράσεις λίγο πιο οργανωμένα. Αυτό, πάντως, θα σου δημιουργήσει ένα αίσθημα ασφάλειας. Στα επαγγελματικά, έχε ανοιχτά τα μάτια σου, γιατί ίσως υπάρξει κάποια ενδιαφέρουσα και ωφέλιμη πρόταση. Ταυτόχρονα, ίσως επωφεληθείς μέσω κάποιου ακινήτου που έχεις.

DON’TS: Στα ερωτικά, αν θες να ξεκαθαρίσει το τοπίο, δεν πρέπει να κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες ή να αφήνεις τις δεύτερες σκέψεις να σε ρίχνουν ψυχολογικά. Γενικώς μην είσαι κολλημένος! Από την άλλη, μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά, ειδικά αν αυτά γίνονται παρασκηνιακά. Μην προτιμάς αυτόν τον δρόμο. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, έτσι;

Λέων

Λέων

DO’S: Πέρνα στην ενεργό δράση, γιατί δεν σε βλέπω να αντέχεις άλλο να μείνεις στην αδράνεια. Βέβαια, φρόντισε να αξιοποιήσεις και την καλή σου διάθεση. Επικοινώνησε τις ιδέες σου, για να βρεθεί ένα κοινό έδαφος και να μπουν άμεσα σε εφαρμογή. Οργάνωσε τις κινήσεις σου μεν, μείνε ανοιχτός στην πιθανότητα αναπροσαρμογής τους δε. Πάρε έμπνευση από τα απλά.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι και μην πιέζεσαι να διευθετήσεις άμεσα ορισμένα θέματα που προκύπτουν σε κάποιες συνεργασίες σου, φοβούμενος μη τυχόν και χάσεις τον έλεγχο. Μην είσαι αρνητικός στο να κάνεις κάποιες νέες επαφές, καθώς μέσω αυτών ίσως σου γίνουν ενδιαφέρουσες επαγγελματικές προτάσεις. Μπορεί να μη δώσεις τα χέρια άμεσα, αλλά δεν χάνεις κάτι να συζητήσεις.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Πάρε αποστάσεις, για να ησυχάσεις το κεφάλι σου. Έπειτα, ξεχώρισε και τι έχει βάση, αλλά και σε τι βαθμό σε επηρεάζει αυτό το κάτι, ώστε να το περιορίσεις. Στα επαγγελματικά, πρέπει να κατανοήσεις τι είναι αυτό ακριβώς που αλλάζει σε αυτό το περιβάλλον και να κινηθείς ήρεμα και λογικά. Αν χρειαστεί, προσάρμοσε τις κινήσεις σου, για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά.

DON’TS: Μην αγνοείς τα σημάδια γύρω σου, καθώς μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για σένα και να σε κάνουν να επενδύσεις παραπάνω σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα. Μην αγνοείς ούτε τις λεπτομέρειες που σου κάνουν εντύπωση, καθώς για κάποιο λόγο τις βλέπεις μπροστά σου. Ταυτόχρονα, μην κωλώσεις να εκφραστείς ανοιχτά και δημιουργικά.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Γίνε πιο κοινωνικός και προσπάθησε να μοιραστείς με τους απέναντι κάποια δικά σου κομμάτια. Παράλληλα, απόλαυσε τη μέρα σου στο έπακρο. Ωστόσο, σταμάτα να είσαι τόσο κτητικός στον τομέα των ερωτικών σου (είτε δεσμευμένος, είτε ελεύθερος). Βγάλε τον δυναμικό σου εαυτό ή για να διεκδικήσεις αυτά που θες ή για να βάλεις όρια σε ορισμένους.

DON’TS: Μην αφήσεις την έμπνευση και τη δημιουργικότητά σου να πάνε χαμένες σήμερα, καθώς μέσω αυτών μπορείς να βρεις και να επικοινωνήσεις με νέα άτομα που έχουν, όμως, ίδιες απόψεις και πιστεύω με εσένα. Μην επιμένεις στις δικές σου απόψεις και μόνο! Επαναλαμβάνω: Μη γίνεσαι κτητικός με τους ανθρώπους γύρω σου! Τι σε έχει πιάσει;

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Διατήρησε αυτό το σίγουρο και αισιόδοξο mood, για να βάλεις ευκολότερα σε σειρά τις επαγγελματικές υποθέσεις που τρέχουν αυτό το διάστημα. Βέβαια, κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς, για να γλιτώσεις χρόνο, κόπο και χαμένη ενέργεια! Αν μπορείς, γιατί όχι, έτσι; Εστίασε στις σημαντικές λεπτομέρειες, για να κατανοήσεις τι παίζει και να λάβεις τα μέτρα σου.

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν επανέλθουν στο προσκήνιο της σκέψης σου κάποιοι φόβοι, που νόμιζες ότι είχες ξεπεράσει. Μη διστάσεις, όμως, να τους εξετάσεις με προσοχή, για να μπορέσεις να ξεμπερδεύεις με αυτό το κομμάτια μια και καλή. Στα επαγγελματικά, μην είσαι ανοργάνωτος ή κλειστόμυαλος και κολλημένος, γιατί έτσι θα χάσεις πόντους εμπιστοσύνης.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Για να πάνε καλά οι υποθέσεις σου, πρέπει να κινηθείς με σίγουρα, αλλά κι αισιόδοξα βήματα. Ξεκαθάρισε, πρώτα, τα πάντα γύρω σου. Έπειτα, βρες τον καταλληλότερο και τον ευκολότερο τρόπο, για να δράσεις, προκειμένου να έχεις τα αποτελέσματα που θέλεις. Διαχειρίσου τις υποθέσεις που εκκρεμούν, για να σταματήσουν να σε πιέζουν και να σε αγχώνουν.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός σε αλλαγές που μπορεί να συμβούν στο εργασιακό σου περιβάλλον ή στο ρόστερ των συναδέλφων σου, γιατί μακροπρόθεσμα ίσως επωφεληθείς από αυτό. Αν όχι επαγγελματικά, τότε σίγουρα κοινωνικά. Μην είσαι απρόσεκτος, όταν εκφράζεις τις δεύτερες σκέψεις ή τις αμφιβολίες που έχεις σχετικά με κάποιες αποφάσεις τρίτων.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Εντόπισε την ουσία όσων παρατηρείς γύρω σου. Εστίασε στα οικονομικά θέματα που έχεις, για να τα ξεκαθαρίσεις και να μπορέσεις να τα τακτοποιήσεις. Επιτέλους! Αυτό αφορά και όλες τις εκκρεμότητες που έχεις ή τις υποχρεώσεις που σου έχουν αναθέσει. Έχε ανοιχτά τα μάτια σου, γιατί θα σου παρουσιαστούν εναλλακτικές που δεν περίμενες.

DON’TS: Μη γίνεις πιεστικός στις συζητήσεις που θα πάρεις μέρος, γιατί σήμερα σου είναι αρκετά εύκολο να πάρεις αυτό που θέλεις. Άρα γιατί να γίνεις σπαστικός; Μην επιτρέψεις στις αμφιβολίες σου να σε κάνουν να χάσεις την ψυχραιμία σου ή να σου δημιουργήσουν τρελό άγχος. Γενικώς μην ξεχνάς, ότι μπορείς να καταφέρεις οτιδήποτε βάλεις στο μυαλό σου!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Εκμεταλλεύσου το ήρεμο κλίμα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, για να συζητήσεις άνετα όσα σε απασχολούν ή σε ενοχλούν. Προσπάθησε να μαζέψεις την παρόρμησή σου να δείξεις, εξαρχής, ότι ξέρεις τι παίζεται, ή να γίνεις πιεστικός. Θυμίσου πως μπορείς να καταφέρεις περισσότερα, όταν είσαι ψύχραιμος. Μάζεψε πληροφορίες για την επιμόρφωσή σου.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις συζητήσεις, γιατί μέσω αυτών πρόκειται να λάβεις πολλές και άκρως σημαντικές πληροφορίες. Μην αρνείσαι την στήριξη των δικών σου ανθρώπων, καθώς αυτή μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για σένα. Μην αφήσεις τη λογική σου να πάει περίπατο, γιατί τότε είναι που θα βρει την ευκαιρία να σε κυριεύσει το άγχος σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Εστίασε σε συγκεκριμένα κομμάτια, για να μπορέσεις να τα οργανώσεις καλύτερα και να τα ολοκληρώσεις άνετα μέσα στη μέρα. Αυτή ακριβώς η άνεση που σε διακατέχει, είναι που μπορεί να σε βοηθήσει να ανταπεξέλθεις εύκολα στις αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν εντελώς από το πουθενά. Ωστόσο, keep in mind το τι μπορεί να προκύψει ως επακόλουθο αυτών.

DON’TS: Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να είσαι πάντα προετοιμασμένος ψυχολογικά. Μην αγνοείς τα οικονομικά σου, ειδικά αν υπάρχει κάποιο ενεργό μπέρδεμα εκεί, γιατί σήμερα μπορείς να τα διευθετήσεις λίγο πιο εύκολα. Μην πάρεις μέρος σε κουτσομπολίστικες ή παρασκηνιακές συζητήσεις, γιατί θα βγεις εσύ ο φταίχτης στο τέλος.

