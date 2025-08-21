magazin
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
21.08.2025 | 16:54
Φωτιά στον Άγ. Στέφανο Δομοκού
Μαρία Βοσκοπούλου: Παραλίες, selfies και πάρτι έκπληξη για τα 24α γενέθλιά της
Fizz 21 Αυγούστου 2025 | 15:15

Μαρία Βοσκοπούλου: Παραλίες, selfies και πάρτι έκπληξη για τα 24α γενέθλιά της

Η Μαρία Βοσκοπούλου, η κόρη του Τόλη και της Άντζελας Γκερέκου, γιόρτασε τα 24α γενέθλιά της ενώ κάνει τις διακοπές της.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Spotlight

Τις διακοπές της συνεχίζει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας η Μαρία Βοσκοπούλου, ωστόσο οι τελευταίες ημέρες ήταν ξεχωριστές. Η νεαρή ηθοποιός έγινε 24 ετών και το γιόρτασε μαζί με τους φίλους της.

Η κόρη του Τόλη Βοσκόπουλου και της Άντζελας Γκερέκου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες – κάποιες από αυτές από παραλίες, άλλες που δείχνουν διάφορα τοπία και δύο με την τούρτα που της έκαναν έκπληξη.

Η Μαρία Βοσκοπούλου έως τώρα αυτό το καλοκαίρι έχει ταξιδέψει στην Πάρο και τη Σύρο, ωστόσο τον τελευταίο σταθμό της δεν τον αποκάλυψε στα social media.

Εννοείται ότι τα comments κάτω από τις φωτογραφίες γέμισαν με ευχές. «Πολύχρονη!! Ό,τι επιθυμείς!!», «Μαράκι μου να περνάς όμορφα. Φιλάκια στη γλυκιά γιαγιά. Την αγαπη μου», «Υπέροχη μου Βοσκοπουλιτσα μουυυυυυυυυ να έχεις πάντα υγεία και χαμόγελα», «Μοναδικά και υπέροχα πλάσματα..» ήταν μερικά από τα σχόλια.

«Στη Μαρία βλέπω πολύ τον πατέρα της»

Η Άντζελα Γκερέκου δεν έχει κρύψει την αγάπη και την αδυναμία που έχει στη Μαρία. Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό, σε συνέντευξή της είχε δηλώσει:

«Στη Μαρία βλέπω πολύ τον μπαμπά της. Του μοιάζει και εξωτερικά, αλλά και σε σημεία του χαρακτήρα του, στη φαντασία του, στη δημιουργικότητα, την εσωτερική δύναμη. Ο Τόλης ήταν τόσο δυνατός εσωτερικά όσο κι αν ήταν συναισθηματικός. Έτσι και η Μαρία, νομίζω έχει αυτό το κράμα».

