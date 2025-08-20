Αργύρης Πανταζάρας: Φωτογραφίζει τη σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση να ποζάρει χωρίς μαγιό

Ο Αργύρης Πανταζάρας και η Σίσσυ Τουμάση παντρεύτηκαν πριν περίπου 2 χρόνια και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2023.

Αργύρης Πανταζάρας – Σίσσυ Τουμάση

Οι δύο τους κρατούν την προσωπική ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο κάποιες φορές κάνουν κοινές αναρτήσεις. Έτσι συνέβη και πρόσφατα όπου ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογράφισε τη σύζυγο του να βρίσκεται σε μια ερημική παραλία χωρίς μαγιό, δίπλα από μια σανίδα του σερφ.

Παράλληλα, ο ηθοποιός φωτογράφισε και τοπία.

Αργύρης Πανταζάρας: Τι δηλώνει για τη σχέση του

«Ταξιδέψαμε, πήραμε την οικογένεια και τους κάναμε ένα δώρο ταξίδι, γυρίσαμε παντρεμένοι. Σε μια εποχή που όλοι φοβούνται τη δέσμευση, φοβούνται τους γάμους, τις τελετές, για μένα σημαίνει πως για να το κάνεις αυτό γιορτάζεις την ένωση, την δέσμευση και δεσμεύομαι απέναντί σου όσο πάει. Άλλο δεσμευμένος και άλλο δέσμιος».

Ο γάμος στην Κωνσταντινούπολη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Ο γάμος του ζευγαριού τελέστηκε το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023 με τον γαμπρό να εμφανίζεται στο Φανάρι με μαύρο σμόκιν και λευκό πουκάμισο και τη νύφη φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία σε πένσιλ γραμμή με δαντέλα από τον λαιμό ως τη μέση.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε δείπνο για το ζευγάρι και τους καλεσμένους του, καθώς την επόμενη μέρα, οι περισσότεροι από αυτούς πήραν τον δρόμο της επιστροφής.