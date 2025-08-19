Ερώτηση στη Βουλή μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τους νομούς Πρέβεζας και Άρτας κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Μπάρκας και Όλγα Γεροβασίλη, τονίζοντας «την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών και την έγκαιρη, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, λήψη μέτρων στήριξης για κατοίκους, επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους από την Πολιτεία».

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές στο κείμενο της ερώτησης, «οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες και αφορούν κατοικίες, επιχειρήσεις, μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών, αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο, κρίσιμες δημόσιες υποδομές και το φυσικό περιβάλλον. Η τοπική οικονομία, ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα (κτηνοτροφία, γεωργία) και στον τουρισμό, έχει πληγεί ανεπανόρθωτα με τους κατοίκους των περιοχών αυτών να βιώνουν ήδη τις συνέπειες της καταστροφής».

«Η ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού υπήρξε για άλλη μια φορά ανεπαρκής»

Συνεχίζουν λέγοντας πως «δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για ακραίες καιρικές συνθήκες και υψηλό δείκτη επικινδυνότητας, η ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού υπήρξε για άλλη μια φορά ανεπαρκής, χωρίς σαφές σχέδιο πρόληψης και αποτελεσματική κινητοποίηση κατά τη διάρκεια της φωτιάς».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ καλούν τους αρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν, μεταξύ άλλων, ποια είναι τα άμεσα μέτρα αποκατάστασης που έχουν προγραμματιστεί για τις πληγείσες περιοχές, αν έχει γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών και έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία άμεσης αποζημίωσης πληγέντων, αν θα υπάρξει μέριμνα για την αποκατάσταση του φυσικού δασικού περιβάλλοντος και ζητούν να εφαρμοστεί οριζόντια απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα επόμενα έτη για κατοίκους και επιχειρήσεις, καθώς και πάγωμα δανειακών υποχρεώσεων, αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών για τους πληγέντες.

Η ερώτηση απευθύνεται στους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και συνυπογράφεται από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και τομεάρχες Μ. Ζαμπάρα, Γ. Γαβρήλο, Χ. Μαμουλάκη και Γ. Ψυχογιό.

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση εδώ.