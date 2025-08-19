Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
19.08.2025 | 16:23
Τζετ σκι συγκρούστηκε με φουσκωτό - Ένας 11χρονος στο νοσοκομείο
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
19 Αυγούστου 1928: Ο θρίαμβος του Βενιζέλου – Η επανόρθωση του μοιραίου σφάλματος του 1920
Ιστορικό Αρχείο 19 Αυγούστου 2025 | 13:26

19 Αυγούστου 1928: Ο θρίαμβος του Βενιζέλου – Η επανόρθωση του μοιραίου σφάλματος του 1920

Εφόσον τόπε ο «μπάρμπας», έτσι έπρεπε και να γίνη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

Spotlight

Το πρωτοσέλιδο του «Ελευθέρου Βήματος» που είχε κυκλοφορήσει τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 1928 ήταν εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στον εκλογικό θρίαμβο που είχε καταγάγει ο Ελευθέριος Βενιζέλος την προτεραία, Κυριακή 19 Αυγούστου.

Το Κόμμα των Φιλελευθέρων, με επικεφαλής τον αείμνηστο κρητικό πολιτικό, είχε καταφέρει να αποσπάσει σχεδόν το 47% των ψήφων και τη συντριπτική πλειονότητα (βοηθούντος και του εκλογικού συστήματος) των εδρών του κοινοβουλίου (οι αποκαλούμενοι δημοκρατικοί βουλευτές, δηλαδή οι των Φιλελευθέρων και οι συμπράττοντες μετ’ αυτών, ανέρχονταν σε 229 επί συνόλου 250), ενώ ο κύριος αντίπαλός του, το Λαϊκό Κόμμα του Παναγή Τσαλδάρη, είχε περιοριστεί στο 24% περίπου των ψήφων και σε μόλις 19 έδρες (οι εκλεγέντες βασιλόφρονες βουλευτές εν συνόλω ανέρχονταν σε μόλις 21).


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 20.8.1928, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στον κύριο τίτλο της εφημερίδας γινόταν λόγος για επανόρθωση του σφάλματος που είχε διαπράξει ο ελληνικός λαός στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920, για ανάκτηση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων από πλευράς Βενιζέλου, καθώς και για πανηγυρική νίκη των Φιλελευθέρων στην Αθήνα αλλά και στην ύπαιθρο.

Στο κατώτερο τμήμα της πρώτης σελίδας καταγράφονταν «εντυπώσεις, σκίτσα και σημειώσεις» από την εκλογική κίνηση της προηγούμενης ημέρας. Από εκεί προέρχονται και τα ακόλουθα αποσπάσματα:


Ο ρόλος του δαγκείου

Ο δάγκειος (σ.σ. μεταδοτική ασθένεια, ιογενής λοίμωξη οφειλόμενη στα τσιμπήματα από μολυσμένα κουνούπια, με κύρια συμπτώματα τον υψηλό πυρετό και τα εξανθήματα) έπαιξε σπουδαιότατον ρόλον κατά την χθεσινήν εκλογήν. Συμπολίται με προφανή τα ίχνη της φοβεράς επιδημίας, υποβασταζόμενοι και μόλις κρατούμενοι εις τα πόδια τους, εσύροντο από όρθρου βαθέος προ των εκλογικών τμημάτων.

Τόσον οι πόλισμεν και αι στρατιωτικαί αρχαί όσον και οι αναμένοντες τας πρώτας ώρας της ψηφοφορίας εις «ουράν» συμπολίται εκλογείς επροθυμοποιούντο να τους διευκολύνουν να ψηφίσουν. Το πράγμα ιδίως διά τους τελευταίους δεν ήτο εστερημένον και μικράς δόσεως υστεροβουλίας. Κανείς δεν ήθελε κοντά τους «δαγκειοπλήκτους» παρά τας διαμαρτυρίας πολλών εξ αυτών ότι οι ίδιοι δεν μεταδίδουν τον τρομερόν πυρετόν, αλλά τα κουνούπια της αθηναϊκής ατμοσφαίρας.

Η χθεσινή εκλογή έδωσεν σχετικώς και μίαν σαφεστέραν ιδέαν περί του τι θραύσιν κάνει ο δάγκειος εις όλας τας συνοικίας. Εις το 14ον τμήμα της οδού Αδριανού μόνον μέχρι το μεσημέρι είχαν προσέλθη και εψήφισαν 50 «δαγκειόπληκτοι» υποβασταζόμενοι από συγγενείς των. Δεν έλειψαν και οι φανατικοί που και με 40 πυρετόν μετέβησαν διά να ενασκήσουν το εκλογικόν των δικαίωμα. Ούτω εις εν των παρά την πλατείαν Κουμουνδούρου τμημάτων ένας ατυχής 40άρης, τσακισμένος από τον πυρετόν, μετεφέρθη επάνω εις καρέκλαν διά να ψηφίση. Ηκούσθη δε λέγων εξερχόμενος μετά την παράδοσιν του ψηφοδελτίου του:

— Τώρα, βρε αδελφέ, μπορώ ακόμη και να πεθάνω ήσυχος. Τον ψήφισα τον «γέρο»…


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 20.8.1928, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Το «δαγκειόπληκτο τρίο»

Εις ένα πάλιν τμήμα, παρά το Παγκράτι, ενεφανίσθη ένα ακόμη παραπλήσιον «τρίο». Επρόκειτο περί ενός γεροντάκου τον οποίον έφεραν, κατ’ απαίτησίν του, καίτοι προσβεβλημένον από δάγκειον, «σηκωτόν» εις μίαν καρέκλαν, δύο νέοι, γυιοι του ως εξηκριβώθη εκ των υστέρων. Ο αγαθός γέρων δεν εννοούσε με κανέναν τρόπον να μην ψηφίση τον «γυαλάκια» —όπως ετόνισεν εις επήκοον όλων εις την αίθουσαν όπου η εφορευτική επιτροπή— κ’ έτσι εβίασε τους δικούς του και τον έφεραν, όπως τον έφεραν, εις το εκλογικόν τμήμα.

Ουκ ολίγοι ήσαν επίσης οι προσελθόντες «δαγκειόπληκτοι» με αυτοκίνητα φίλων ή γνωστών τα οποία είχαν «ελευθέραν κυκλοφορίαν». Και τους έβλεπε κανείς, χλωμούς, αξύριστους, μόλις στηριζομένους εις τα πόδια των, να εισέρχωνται αργά-αργά εις τα εκλογικά τμήματα, υποβασταζομένους δε από τους οικείους των και από τα αστυνομικά όργανα.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 20.8.1928, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Δίκτυον μεταφοράς

Οι Λαϊκοί εις τον Πειραιά είχαν διοργανώση σχετικώς ολόκληρον δίκτυον μεταφοράς ασθενών δι’ αυτοκινήτων εις τα εκλογικά τμήματα. Αλλ’ ούτε και δι’ αυτού του μέσου κατώρθωσαν ν’ αγρεύσουν ψηφοφόρους. Μάλιστα κάποιος αγαθός νοικοκύρης της γείτονος που πυρέσσων πήγε να επιβιβασθή εις ένα από τα τροχοφόρα των Λαϊκών, μόλις είδε τας εικόνας των μοναρχικών υποψηφίων επί του οχήματος κατέβηκε προτροπάδην (σ.σ. δρομαίως, πολύ γρήγορα) λέγοντας:

— Ούτε πεθαμένος δεν έρχομαι μαζή σας.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 19.8.1928, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Το πνεύμα του λαού

Γενικά χθες η κυριαρχούσα συζήτησις μετά τας θερμάς εκδηλώσεις υπέρ των Φιλελευθέρων ήτο εις όλα σχεδόν τα τμήματα ο δάγκειος. Ηκούσθη δε μεταξύ των άλλων εις εν των τμημάτων του πρωτοδικείου και το εξής χαριτωμένον. Λαϊκός υποψήφιος κορδωμένος εισήλθεν εις το τμήμα διά να πληροφορηθή «πώς πάνε τα πράγματα». Όταν δε είδε το πάτωμα γεμάτο από Λαϊκά ψηφοδέλτια —τα βενιζελικά είχαν πλημμυρίση την κάλπην— και συνεβουλεύθη τον μοναρχικόν αντιπρόσωπον, κατελήφθη από απότομον κατήφειαν και μελαγχολίαν και έφυγε περίλυπος και ωχρός.

— Δάγκειο έχει αυτός, ηκούσθη τότε να λέγη αναμένων εκλογεύς.

— Ναι, δαγκ-ιός τον έπιασε. Και τι μαύρος, ολόμαυρος αδελφέ μου.

Συγκινητικώτατον επεισόδιον έγινε κατά την απογευματινήν ψηφοφορίαν εις ένα από τα τμήματα της δημαρχίας. Ένας κουτσός ανάπηρος με τις πατερίτσες του κούτσα-κούτσα πήγε κι’ εψήφισε. Φεύγοντας τον ηρώτησε μεγαλοφώνως ο συνάδελφός του περιπτεριούχος της γωνίας ποιον εψήφισε. Και ο καϋμένος ο ανάπηρος με τον προσωπικό του καϋμό σταμάτησε δι’ ένα λεπτό, ανωρθώθηκε επάνω στις πατερίτσες του και απήντησε:

— Ποιον άλλον; Τον Βενιζέλο, που δεν θέλει τους πολέμους…


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 19.8.1928, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Εις τους προσφυγικούς συνοικισμούς

Και τώρα μια ματιά εις τους προσφυγικούς συνοικισμούς. Ο ενθουσιασμός που κρατεί εδώ υπέρ του Βενιζέλου είνε κάτι αφάνταστο.

Παντού, σε κάθε γωνία, σε κάθε τοίχο, σε κάθε παράθυρο, είνε ανηρτημένη και μια φωτογραφία του «γέρο-τιμονιέρη».

Οι πρόσφυγες εκλογείς προσέρχονται εις τας κάλπας ζητωκραυγάζοντες ενθουσιωδώς υπέρ του Βενιζέλου και του συνδυασμού του και ψηφίζοντες απροκαλύπτως αυτόν.

Εδώ το έδαφος είνε απροσπέλαστον διά κάθε μη βενιζελικόν. Πού να τολμήση να εμφανισθή κανείς αντιπολιτευόμενος! Μερικά αυτοκίνητα κάπως «ύποπτα» εμφανίζονται χωρίς να σταματήσουν για μερικά λεπτά για να εξαφανισθούν και πάλιν, οριστικώς όμως την φοράν αυτήν. Πολύ άσχημα γαρ τα πράγματα διά τους μη επισήμους βενιζελικούς.

Έξω από τα τμήματα ομάδες ενθουσιώντων προσφύγων συζητούν ζωηρώς για τ’ αποτελέσματα των εκλογών.

— Τους ψήφισες όλους; ερωτά ένας.

— Όλους κορδόνι, και τους 22. Τόπε βλέπεις ο «μπάρμπας», απαντά ο άλλος.

Και όλος ο όμιλος συμφωνεί ότι, εφόσον τόπε ο «μπάρμπας», έτσι έπρεπε και να γίνη. Και έγινε! Συζήτησις δεν χωρεί.


«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 19.8.1928, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Σκηναί και επεισόδια

Έξω από το παρά την Μητρόπολιν εκλογικόν τμήμα. Ώρα 10 1/2 πρωινή. Συναντώνται δύο, γνωστοί μεταξύ των, εκλογείς. Ο ένας έχει ήδη ψηφίση και ο άλλος την στιγμήν εκείνην εισέρχεται εις το τμήμα.

— Λοιπόν, τι ψήφισες; ερωτά αυτός που μπαίνει. Μήπως το ξανάκαμες;

— Τι λες αδελφέ! Μια φορά στη ζωή του τρελλαίνεται κανείς. Εγώ, μαζί με τους άλλους, τρελλαθήκαμε το ’20. Τώρα σωφρονιστήκαμε. «Γυαλάκιας» πέρα ως πέρα.

— Κόλλα το λοιπόν! Και οι δύο νυν ομοϊδεάται έσφιξαν θερμά τα χέρια.

Εις έναν προσφυγικόν συνοικισμόν τολμά να εμφανισθή κάποιος μη βενιζελικός υποψήφιος. Κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του και πλησιάζει δειλά-δειλά μίαν ομάδα προσφύγων. Αυτοσυνιστάται και αρχίζει τον σχετικόν πρόλογον. Προτού όμως φθάση εις το «ψητό» οι πρόσφυγες τον παίρνουν μυρωδιά και ο δυστυχής ετεροϊδεάτης των προσφυγικών μαζών αναγκάζεται αμέσως υπό την ζωηράν πρόγκαν της μαρίδας και των παρισταμένων να τραπή προτροπάδην προς το αναμμένον αυτοκίνητόν του. Μία ζωηρά και ενθουσιώδης κραυγή «Βε-νι-ζέ-λα-ρος!» τον καταδιώκει ως άλλη Ερινύς εις την εσπευσμένη αναχώρησίν του.

Η κεντρική φωτογραφία του παρόντος άρθρου προέρχεται από άρθρο που είχε δημοσιευτεί στο «Ελεύθερον Βήμα» της 19ης Αυγούστου 1928, ανήμερα των εκλογών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

Φέρτε τη ζυγαριά με τα νερά σας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες πλησίον αλλά χαμηλότερα των 2.100 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες πλησίον αλλά χαμηλότερα των 2.100 μονάδων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
Μίκης Θεοδωράκης: «Κατά βάθος πίστευα αυτά που έλεγε ο Μιχάλης»
Πλεκτάνες και σκευωρίες 29.07.25

Μίκης Θεοδωράκης: Ως και σε μένα αντισταθείτε

Η εξουσία, είτε μπλε είτε κόκκινη είτε μαύρη είναι, έχει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, στα οποία εμπλέκεται αναπότρεπτα ο αντεξουσιαστής

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου
«Παζάρια» 19.08.25

ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου

Τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία σχολιάζει το ΚΚΕ, εκτιμώντας πως «όποιος συμβιβασμός κι αν επιτευχθεί, δεν θα αλλάξει τη γενική κατεύθυνση των εξελίξεων, που βαίνουν προς την κλιμάκωση»

Σύνταξη
Συμφώνησε με τον Διούδη ως το 2027 η ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 19.08.25

Συμφώνησε με τον Διούδη ως το 2027 η ΑΕΛ

Στην ΑΕΛ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Σωκράτης Διούδης, ο οποίος όπως όλα δείχνουν έχει συμφωνήσει με τους «βυσσινί» ως το 2027.

Σύνταξη
Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη

Εάν έτσι γίνεται πιο ανθρώπινο και πιο αποτελεσματικό το ΕΣΥ, όπως έγραψε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, τότε «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά», λέει χαρακτηριστικά ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σύνταξη
Labubu-γίγας και ο 28χρονος σύντροφος της αγκαλιά: Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλια στη Σιένα
«Madudu» 19.08.25

Labubu-γίγας και ο 28χρονος σύντροφος της αγκαλιά: Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλια στη Σιένα

Η βασίλισσα της ποπ, Μαντόνα, έσβησε τα 67 της κεριά με μια μεγαλοπρεπή και πολυτελή γιορτή στη Σιένα της Ιταλίας, εκπληρώνοντας ένα όνειρο ετών: να παρακολουθήσει τον ιστορικό ιππικό αγώνα Palio

Σύνταξη
Φοντέκιο: «Η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη αντίπαλος στο Eurobasket»
Μπάσκετ 19.08.25

Φοντέκιο: «Η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη αντίπαλος στο Eurobasket»

Ο φόργουορντ των Μαϊάμι Χιτ και της Εθνικής Ιταλίας, Σιμόνε Φοντέκιο, στάθηκε στο υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού στον τρίτο όμιλο του Eurobasket και ξεχώρισε την Ελλάδα ως πιο επικίνδυνη αντίπαλο της ομάδας του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Να δοθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού
«Απαιτούνται πράξεις» 19.08.25

ΠΑΣΟΚ: Να δοθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού

Η πρόσφατη επιστολή της ΠΟΕΥΠΣ προς τον πρωθυπουργό αποτυπώνει με σαφήνεια την απογοήτευση και την αγανάκτηση για την αδικία που υφίστανται οι πυροσβέστες, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μπύρα: Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας
Alcohol Free 19.08.25

Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας - Η νέα τάση που αλλάζει την… μπύρα

Η μπύρα είναι το ποτό που μπορεί να είναι απλό και καθημερινό, αλλά και ιδιαίτερο, χάρη στη μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Οι χώρες της ΕΕ παρήγαγαν 32,7 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 0,5%. «Πρωταθλήτρια» σε παραγωγή μπύρας είναι αδιαμφισβήτητα η Γερμανία αλλά… κάτι αλλάζει με την Gen Z.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην Αχαΐα την Τετάρτη ο Κουτσούμπας – Ερώτηση ΚΚΕ για τα μέτρα στην πυρόπληκτη περιοχή
«Καμία πρόληψη» 19.08.25

Στην Αχαΐα την Τετάρτη ο Κουτσούμπας – Ερώτηση ΚΚΕ για τα μέτρα στην πυρόπληκτη περιοχή

«Η πολιτική της ατομικής ευθύνης συνεχίζει να είναι κυρίαρχη. Γι’ αυτή την πολιτική πανηγυρίζει η κυβέρνηση», τονίζει το ΚΚΕ για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αχαΐα

Σύνταξη
Μάθιου Πέρι: Μια χολιγουντιανή τραγωδία γεμάτη υποκρισία γιατί τα Φιλαράκια δεν ήταν ποτέ εκεί
Πάντα μόνος 19.08.25

Μάθιου Πέρι: Μια χολιγουντιανή τραγωδία γεμάτη υποκρισία γιατί τα Φιλαράκια δεν ήταν ποτέ εκεί

Στον κόσμο της λάμψης, το χειροκρότημα σβήνει όταν σβήνει η ζωή. Ο Μάθιου Πέρι που γεννήθηκε σαν σήμερα, βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου 2023 βάζοντας τέλος σε μια αφόρητα μοναχική ιστορία λάμψης και κατάρρευσης στη σκιά των προβολέων. Ένα νέο ντοκιμαντέρ προσπαθεί να αναδείξει την τραγωδία μιας ζωής γεμάτης από κάλπικα γέλια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κακοκαιρία: Βίντεο από την ξαφνική μπόρα σε περιοχές της Αθήνας το μεσημέρι της Τρίτης
Tαλαιπωρία 19.08.25 Upd: 15:20

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα - Σε ποιες περιοχές βρέχει ακόμα

Δυνατή βροχή που γρήγορα έδωσε τη θέση της στο ψιλόβροχο στο Κέντρο της Αθήνας - Σε εξέλιξη έντονα φαινόμενα σε Ηλιούπολη, Δάφνη, Νέο Κόσμο - Εξαπίνης έπιασε πολλούς η μπόρα παρά την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
«Ένας ηλίθιος άρχισε να ρίχνει φωτοβολίδες στο ταβάνι»: Οι Deep Purple για τη γέννηση του Smoke on the Water
Music 19.08.25

«Ένας ηλίθιος άρχισε να ρίχνει φωτοβολίδες στο ταβάνι»: Οι Deep Purple για τη γέννηση του Smoke on the Water

Είναι ένα από τα πιο κομμάτια της ροκ και «σημαία» της πορείας των Deep Purple. Και αυτή είναι η ιστορία του Smoke on the Water, όπως την έχει αφηγηθεί το ίδιο το συγκρότημα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Πήγαινε-έλα» σε Μάντσεστερ και Μιλάνο: «Ντε Χέα στη Γιουνάιτεντ και Ονάνα στην Ίντερ»
Ποδόσφαιρο 19.08.25

«Πήγαινε-έλα» σε Μάντσεστερ και Μιλάνο: «Ντε Χέα στη Γιουνάιτεντ και Ονάνα στην Ίντερ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάχνει τερματοφύλακα στη θέση του Ονάνα και εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του ανθρώπου που έφυγε πριν δύο χρόνια για να έρθει στη θέση του ο Καμερουνέζος...

Σύνταξη
Βουλή: Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την αποκατάσταση των πληγέντων σε Πρέβεζα και Άρτα – «Ανεπαρκής κρατικός μηχανισμός»
Από τις πυρκαγιές 19.08.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για την αποκατάσταση των πληγέντων σε Πρέβεζα και Άρτα - «Ανεπαρκής κρατικός μηχανισμός»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζουν «την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών και την έγκαιρη, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, λήψη μέτρων στήριξης για κατοίκους, επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους από την Πολιτεία»

Σύνταξη
Ουκρανικό: Πέντε συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Στον Λευκό Οίκο 19.08.25

Τα 5 συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ και τα «αγκάθια» στο δρόμο για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας

H πιθανή συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Φωτιά: Τέσσερις εμπρησμούς στη δυτική Λέσβο τον Δεκαπενταύγουστο ομολόγησε 57χρονος
Επικαλείται ψυχολογικά 19.08.25

Τέσσερις εμπρησμούς στη δυτική Λέσβο τον Δεκαπενταύγουστο ομολόγησε 57χρονος - Τι είπε ο δικηγόρος του

«Πάσχει από κατάθλιψη, δεν ήξερε τι έκανε» λέει ο συνήγορος του 57χρονου άνδρα που διαμένει σε χωριό της δυτικής Λέσβου και παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά σε Φίλια και Σκαλοχώρι

Σύνταξη
Κασσελάκης με εποχικούς πυροσβέστες: Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά
Από την Πάτρα 19.08.25

Κασσελάκης με εποχικούς πυροσβέστες: Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη απαξιώνει όσους θυσιάζονται καθημερινά

«Δεν είναι δυνατόν να χειροκροτούνται οι πυροσβέστες για τις φωτογραφίες και να εγκαταλείπονται την επόμενη μέρα», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Απόρρητο