Μετανάστης απέδρασε από κλειστή δομή στις Σέρρες – Εντοπίστηκε σε ρέμα και συνελήφθη
Έξι παράτυποι μετανάστες αποπειράθηκαν να αποδράσουν από την κλειστή δομή στον δήμο Σιντικής, στις Σέρρες
Ολονύχτιες αναζητήσεις για τον εντοπισμό μετανάστη που απέδρασε από κλειστή δομή στη θέση Κλειδί του δήμου Σιντικής, στις Σέρρες, πραγματοποίησε ΕΛ.ΑΣ.
Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 22:00 με 23:00 χθες, Δευτέρα 18 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Έξι παράτυποι μετανάστες αποπειράθηκαν να αποδράσουν από την κλειστή δομή. Οι πέντε συνελήφθησαν, ωστόσο ο ένας διέφυγε ως το πρωί της Τρίτης 19 Αυγούστου, όπου εντοπίστηκε περί τις 09:00 σε ρέμα και συνελήφθη από την αστυνομία.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τον εντοπισμό του
Από τη στιγμή της διαφυγής του σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές και αστυνομικοί που ενισχύθηκαν με διμοιρίες από Θεσσαλονίκη και Κιλκίς ξεκίνησαν τις αναζητήσεις σε όλη την περιοχή.
Σημειώνεται ότι οι έξι μετανάστες είχαν μεταφερθεί πρόσφατα από την Κρήτη.
*Κεντρική φωτογραφία αρχείου
