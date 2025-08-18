«Νέα Γιάλτα», «στάση κομπάρσου», «εποχές αναστάτωσης» – Πώς βλέπουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση τις διεθνείς εξελίξεις

Για τη σημερινή συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και αυτήν του προέδρου των ΗΠΑ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν αναφέρθηκαν οι Γιάννης Λοβέρδος, Βάσια Αναστασίου και Κώστας Μπάρκας, καταθέτοντας τις οπτικές κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

«Σήμερα είναι αναμφίβολα μια από τις σημαντικότερες μέρες στην ιστορία της σύγχρονης ιστορίας του κόσμου μας. Αυτό που γίνεται είναι μια πρωτοφανής σύνοδος κορυφής στη Ουάσιγκτον, για ένα θέμα που είναι το μείζον θέμα που απασχολεί και θα έπρεπε να απασχολεί ολόκληρη την ανθρωπότητα», τόνισε στο MEGA ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού, Γιάννης Λοβέρδος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, κανείς δεν μπορεί να προκαταλάβει τις εξελίξεις. Είναι μια εποχή τεράστιες αναστάτωσης παγκόσμια, αβεβαιότητας και ρευστότητας, ελπίζουμε πάντα και στο καλύτερο, στην εφαρμογή δηλαδή του διεθνούς δικαίου και την επιβολή της ειρήνης. Αυτό πάντα θεωρούμε πως είναι η προτεραιότητά μας ως Ελλάδα και Ευρώπη. Ελπίζουμε αυτό να πραγματοποιηθεί».

Ακόμη, ανέφερε πως υπάρχει έντονος προβληματισμός για τον ρόλο της Ευρώπης στο νέο παγκόσμιο γίγνεσθαι, ενώ τόνισε πως η Ελλάδα κινείται βάση των αρχών, όπως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης.

«Απόπειρα δορυφοριοποίησης και ουδετεροποίησης της Ουκρανίας»

Για μία νέα τάξη πραγμάτων έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, το οποίο, όπως τόνισε το στέλεχος του κόμματος, Βάσια Αναστασίου, παρακολουθεί με ψυχραιμία τις εξελίξεις.

«Είναι μια νέα τάξη των πραγμάτων. Τώρα βλέπουμε ότι στο τραπέζι μπαίνουν διάφορα θέματα, σοβαρά, οι βίαιες μονομερείς αλλαγές συνόρων, για παράδειγμα, και όχι αναφορές σε κατεχόμενα εδάφη. Μια απόπειρα δορυφοριοποίησης και ουδετεροποίησης της Ουκρανίας στο διεθνές γίγνεσθαι. Όλα αυτά εμείς σε ρόλο ψύχραιμου παρατηρητή και σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την Ευρώπη, που ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί και επίσημα, είδαμε ότι υπήρξε μια στάση κομπάρσου, αν θέλετε, τουλάχιστον μέχρι στιγμής στη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν», ανέφερε το μέλος της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Επισήμανε ότι μπορούν να εξαχθούν τρία γρήγορα συμπεράσματα. «Έγινε μια νομιμοποίηση του Πούτιν ως ενός παγκόσμιου ηγέτη. Δεύτερον, ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη πάντα είναι με τον αμυνόμενο. Διαχρονικά και ιστορικά και πρέπει να τηρηθεί αυτή η στάση και τρίτον, ότι έγινε μια συζήτηση γενική. Για μένα ειρηνευτικό σχέδιο και όχι για μια συνθήκη ειρήνης με συγκεκριμένες κυρώσεις, εφόσον δεν γίνει αποδεκτή και συγκεκριμένους όρους».

«Εβδομήντα χρόνια μετά τη Γιάλτα έχουμε μια νέα Γιάλτα»

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και βουλευτής Πρέβεζας υποστήριξε ότι «70 χρόνια μετά τη Γιάλτα έχουμε μια νέα Γιάλτα».

Όπως είπε, «έχουμε τον χαρακτηρισμό συνόρων και μάλιστα μέσω της αποδοχής από τη συμφωνία δύο ηγετών των του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και του προέδρου της Ρωσίας. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι να συζητήσουμε, τα ανακοίνωσε ήδη ο κύριος Τραμπ αυτά. Έχουμε την προσάρτηση εδαφών της Ουκρανίας από τη Ρωσία, χωρίς να δυνατότητα διαπραγμάτευσης και την μη ένταξη της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο έχει κάτι το οποίο ήθελαν διεκδικούσαν.

Πρόσθεσε για τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι πως «όσοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα βρεθούν, απλά θα τους ανακοινωθούν πράγματα. Θεωρώ ότι η Ευρώπη είναι απούσα από την όλη διαδικασία. Θα είναι παρών και ο πρόεδρος του ΝΑΤΟ εκεί και θα τους ανακοινωθούν οι συγκεκριμένες αποφάσεις».

Όσον αφορά τη στάση της Ελλάδος, ο κ. Μπάρκας υπογράμμισε πως «θεωρώ ότι για τη χώρα μας, η οποία ε η οποία ιστορικά βάζει πολιτικά ζητήματα σε σχέση με την προσάρτηση εδαφών, όπως παραδείγματος χάριν αυτή της Κύπρου, τη βίαιη, την πολεμική προσάρτηση εδαφών, όπως αυτή της Κύπρου από την Τουρκία, θεωρώ ότι πολιτικά και ιστορικά θα χάσουμε, θα μειωθεί η διαπραγματευτική μας δύναμη. Για να μείνω στη γενική εικόνα, γιατί ακόμα δεν γνωρίζουμε το τι θα συμβεί και το τι θα αποφασιστεί εκεί, έχουμε μια ιστορική στιγμή. Είναι μια νέα Γιάλτα, είναι η χάραξη νέων συνόρων και στην Ευρωπαϊκή βίαιη αλλαγή συνόρων, με την Ευρωπαϊκή Ένωση απούσα».

