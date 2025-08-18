magazin
Η «Μπουμπού» του Δημήτρη Μητσοτάκη, για 2η χρονιά στο θέατρο «Εν Αθήναις»
Culture Live 18 Αυγούστου 2025 | 08:00

Η «Μπουμπού» του Δημήτρη Μητσοτάκη, για 2η χρονιά στο θέατρο «Εν Αθήναις»

Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Σεπτεμβρίου και θα ανεβαίνει κάθε Σάββατο και Κυριακή.

Μετά τη θερμή αποδοχή από κοινό και κριτικούς η «Μπουμπού», του Δημήτρη Μητσοτάκη, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Πασσά, με τη Δήμητρα Κολλά στον ομώνυμο ρόλο, συνεχίζεται για 2η χρονιά στο θέατρο Εν Αθήναις. Από 27 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 17:45, για περιορισμένες παραστάσεις.

Η ιστορίας της «Μπουμπούς»

Η Μπουμπού, μια γεννημένη θεατρίνα, είναι η πρωτότοκη κόρη μιας οικογένειας από την Κρήτη, η οποία γεννιέται σχεδόν 7 κιλά!

Η αναπτυγμένη φύση της, την ακολουθεί σε όλη την πορεία της ζωή της και την κάνει αντικείμενο χλευασμού, παραγκωνισμού, υποτίμησης και… εκμετάλλευσης.

Η Μπουμπού όμως δεν το βάζει κάτω. Κοιτά τη φωτεινή πλευρά της ζωής κι ας θυμώνει κι ας κλαίει. Βρίσκει καταφύγιο στο φαγητό και ειδικά στις τουλούμπες που λατρεύει. Τελικά δεν καταφέρνει να γίνει ηθοποιός.

Την κερδίζουν τα οικοκυρικά και το μαγείρεμα, η βελόνα, το βελονάκι, τα κεντήματα, τα σεμεδάκια και τα σεμέν.

Με αφορμή το ράψιμο του νυφικού της εγγονής της, μας διηγείται την πολυτάραχη, κινηματογραφική ζωή της από το 1946 μέχρι τις μέρες μας. Δυσκολίες, χαρές, χιούμορ, τραγούδια, συγκίνηση, ανατροπές, ένας μεγάλος έρωτα και μια θυσία.

Συντελεστές

Κείμενο: Δημήτρης Μητσοτάκης

Απόδοση – Διασκευή: Κωνσταντίνος Πασσάς – Δήμητρα Κολλά

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Πασσάς

Μουσική – Στίχοι Τραγουδιού: Δημήτρης Μητσοτάκης

Τραγούδι: Μάρθα Φριντζήλα

Σκηνογραφία: Κωνσταντίνος Πασσάς

Ενδυματολογία: Γιάννης Κλημάνογλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Άννα Ρεμούνδου

Φωτογραφίες: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Αφίσα: Νικήτας Κοτροκόης

Κατασκευές: Κώστας Αβραμιώτης

Trailer – Κινηματογράφηση: ORKI Productions

Βοηθός σκηνοθέτη: Αλεξάνδρα Γαϊδατζή

Παραστάσεις

Κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 17:45, για περιορισμένες παραστάσεις

Διάρκεια: 80′

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

