16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
Οι «Βρικόλακες» επιστρέφουν στο θέατρο Radar
Culture Live 17 Αυγούστου 2025 | 09:00

Οι «Βρικόλακες» επιστρέφουν στο θέατρο Radar

Η παράσταση «Βρικόλακες» κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Το ψηφιακό μου Εγώ»: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς «αντιγράφει» για να μας θεραπεύσει;

«Το ψηφιακό μου Εγώ»: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μάς «αντιγράφει» για να μας θεραπεύσει;

Spotlight

Η παράσταση «Βρικόλακες» που γνώρισε μεγάλη αποδοχή από θεατές και κριτικούς επιστρέφει για 2ο χρόνο ανανεωμένη στο Θέατρο Radar από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 σε απόδοση- σκηνοθεσία Αναστασίας Παπαστάθη.

Το έργο του Χένρικ Ίψεν «Βρικόλακες» γραμμένο το 1881 ήταν μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και την διαφθορά.  Συνάντησε πολλές αντιδράσεις από το πρώτο ανέβασμα του στο θέατρο, για την τολμηρότητά του και  τον τρόπο με το οποίο έθιγε τον καθωσπρεπισμό και  τις μικροαστικές αντιλήψεις της κοινωνίας και της εκκλησίας.

Κατάφερε όμως να επιβληθεί και να θεωρείται σήμερα από τα πιο σημαντικά έργα της  παγκόσμιας  δραματουργίας.

Λίγα λόγια για το έργο

Η Ελένα Άλβινγκ ετοιμάζεται να εγκαινιάσει ένα ορφανοτροφείο προς τιμήν του άσωτου συζύγου της που έχει πεθάνει για να συντηρήσει την καλή εικόνα του λοχαγού Άλβινγκ απέναντι στον γιο της Όσβαλτ Άλβινγκ και απέναντι στην κοινωνία.

Πιστεύει ότι έτσι θα σκεπάσει τα μυστικά της οικογένειας και θα κλείσει τους λογαριασμούς με το σκοτεινό παρελθόν του συζύγου της.

‘Όμως  οι εξελίξεις και τα γεγονότα την υπερβαίνουν. Πολύ γρήγορα θα έρθει αντιμέτωπη με τον εαυτό της και τις επιλογές της.

Όσο κι αν προσπάθησε να προστατεύσει τον γιο της και να τον κρατήσει μακριά από την καταστροφική επιρροή του πατέρα στάθηκε αδύνατο.

Ο Όσβαλντ επιστρέφει στο σπίτι κουβαλώντας την ασθένεια που έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του.

Ο πάστορας Μάντερς που έρχεται να εκφωνήσει τον λόγο στα εγκαίνια του ορφανοτροφείου, βρίσκεται αντιμέτωπος με αναπάντεχα γεγονότα στα οποία εμπλέκεται ο ξυλουργός Ένγκστραντ. Και η Ρεγγίνα  που βρίσκεται στην υπηρεσία της κας Άλβινγκ καλείται να αντιμετωπίσει την αλήθεια για το παρελθόν της.

Τα πρόσωπα του έργου θα αναμετρηθούν μεταξύ τους διεκδικώντας απεγνωσμένα το φως και την χαρά της ζωής, έχοντας να παλέψουν με τις σκουριασμένες ιδέες, με τις παλιές αντιλήψεις, με τα βιώματά τους, με την κληρονομιά των γονιών τους…

Με όλα αυτά που ο Ίψεν ονομάζει βρικόλακες.

Συντελεστές

Απόδοση- Σκηνοθεσία: Αναστασία Παπαστάθη

Σκηνικά- Κοστούμια: Κυριακή Πανούτσου

Μουσική επιμέλεια: Πάνος Φορτούνας

Φωτισμοί: Αναστασία Παπαστάθη

Φωτογραφίες: Τζούλια Χατζηκωστάκη

Ερμηνεύουν

Σοφία Αγγελικοπούλου: Ρεγγίνα

Μιχάλης Καλιότσος: Ένγκστραντ

Αναστασία Παπαστάθη: Κυρία Άλβινγκ

Θοδωρής Σκούρτας: Πάστορας Μάντερς

Νεκτάριος Φαρμάκης: Όσβαλντ Άλβινγκ

Ημέρες παραστάσεων

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00

& Κυριακή στις 19:00

Διάρκεια: 120 ευρώ

Τιμές εισιτηρίων

18€: Κανονικό

15€:  Μειωμένο (Μαθητές, Φοιτητές, ΑΜΕΑ , Άνεργοι, Άνω των 65)

12€  Oμαδικά εισιτήρια 10 ατόμων και άνω

8€ Ατέλειες

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Θέατρο Radar

Πλατεία Αγίου Ιωάννη & Πυθέου 93, Νέος Κόσμος, Αθήνα,

(απέναντι από το Σταθμό Μετρό «Άγιος Ιωάννης»)

