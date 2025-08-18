Megasports: Αντίστροφη μέτρηση για Ελλάδα και Ευρώπη
Όλα τα νέα από τον κόσμο των σπορ στο Megasports by Stoiximan.
- Σταδιακή επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου – Γεμάτα επιστρέφουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
- Πάτρα: Νέα προθεσμία για αύριο πήρε ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό – Τι λένε οι δικηγόροι του
- Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν
- Προκαταρκτική έρευνα για το πεντάχρονο που υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια
Καλώς ήρθατε στο καθημερινό δελτίο αθλητικών ειδήσεων του MegaSports by Stoiximan!
Κάθε μέρα, εδώ θα βρίσκετε τη συνοπτική αλλά πλήρη ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο του αθλητισμού: από τις πιο σημαντικές μεταγραφές και εξελίξεις στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μέχρι τις ειδήσεις από την ελληνική Super League, το Champions League, τις διεθνείς διοργανώσεις και τις σπουδαιότερες αθλητικές επιδόσεις σε όλα τα σπορ.
Με έγκυρη πληροφόρηση, ανάλυση και καθημερινές εξελίξεις, το MegaSports by Stoiximan σάς προσφέρει τη γνώση που χρειάζεστε για να είστε πάντα μπροστά από τα γεγονότα.
Εδώ χτυπά η καρδιά του αθλητισμού – κάθε μέρα, με αξιοπιστία, ταχύτητα και πάθος!
- Σάλος στην Παρτιζάν με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς που ανέλαβε ποδοσφαιριστή της!
- Ένας νεκρός από πυροβολισμούς στον Άγιο Παντελεήμονα
- Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας
- Σε εξέλιξη η φωτιά στον Τύρναβο – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις
- Φωτιά: Με «Αχαΐα Pass» τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους – Η αντίδραση του δήμου Πατρέων
- Καλάμπρια: «Μου πήρε δύο εβδομάδες να αξιολογήσω τις προτάσεις που είχα» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις