Παναιτωλικός και Λεβαδειακός προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου (vid)

Με γκολ του Χόρχε Αγκίρε στο 7ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Παναιτωλικός νίκησε 2-1 τη Νίκη Βόλου στη Μαγνησία και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ιδανικό ντεμπούτο για τον Ισπανό (διεθνή με την Κούβα) που αποκτήθηκε ως δανεικός από τη Ζιλ Βιθέντε και χάρισε την πρόκριση με δικό του γκολ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί με τον Λουίς στο 13′, ενώ η Νίκη ισοφάρισε με τον Αλέξανδρο Λώλη στο 76′. Όμως πριν το ματς οδηγηθεί στη διαδικασία των πέναλτι (δεν υπάρχει παράταση σε αυτή τη φάση) ο Αγκίρε λύτρωσε την πρόκριση στην ομάδα του για το 2-1.

Νίκη Βόλου (Κώστας Γεωργιάδης): Τσέλιος, Αρίας, Γκαντέλχο (60΄ Δημητριάδης), Σιούτας, Ντζαλόσι, Σίλβα (60΄ Μπαριέντος), Έπας, Πέττας (79΄ Γιακουμάκης), Κουτσιμπάνας, Λώλης (88΄ Βουτσάς), Λουκίνας (88΄ Τζιώρας)

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Κοντούρης (45΄κ.τρ. Αγαπάκης), Νικολάου (66΄ Μανρίκε), Μπελεβώνης (66΄ Μάτσαν), Λουίς, Εστεμπάν (89΄ Κόιτς), Αγκίρε

«Καθάρισε» στο δεύτερο μέρος ο Λεβαδειακός

Ο Λεβαδειακός, για τον οποίο έκανε ντεμπούτο ο Παλάσιος, ήταν καλός κατά διαστήματα και επικράτησε με 2-1 στη Νεάπολη του Μακεδονικού, παίρνοντας την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Λαγιούς στο 78′ έκανε από κοντά το 0-1 και ο Λιάγκας με κεφαλιά στο 87′ το 0-2 για τον Λεβαδειακό που είχε και δύο δοκάρια με τους Όζμπολτ και Μπάλτσι πριν ανοίξει το σκορ. Ο Νικόλαος με σουτ στο 90′ διαμόρφωσε το τελικό 1-2.

Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Χασανόγλου, Τσουκάνης, Σαραγιώτης, Θωμαΐ, Καραμπέρης, Κωτέλης, Νούλας (64′ Νικόλαος), Καλαϊτζής, Αλτιντζής (64′ Σαββίδης), Καπετάνος (46′ Πόντης)

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Άμπου Χάνα (57′ Λαγιούς), Βήχος, Κώστη, Τσόκαϊ (76΄ Πεντρόσο), Μπάλτζι, Παλάσιος (65′ Συμελίδης), Γκούμας (57΄ Κάτρης), Όζμπολτ (76′ Βερμπιτς)

Τα ζευγάρια της πρώτης φάσης:

Μακεδονικός – Λεβαδειακός 1-2

Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός 1-2

Καλαμάτα – ΑΕΛ

Αναγέννηση Καρδίτσας – Κηφισιά

Αιγάλεω – Παναργειακός

ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος

Καβάλα – Πανσερραϊκός

Καμπανιακός – Athens Kallithea

Πανιώνιος – Ηρακλής

Κισσαμικός – Μαρκό

Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης