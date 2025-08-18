sports betsson
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
18.08.2025 | 19:55
Συναγερμός για επίθεση στο Κίεβο – Ηχούν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής
Παναιτωλικός και Λεβαδειακός προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου (vid)
Ποδόσφαιρο 18 Αυγούστου 2025 | 20:21

Με γκολ του Αγκίρε στο 90+7′ ο Παναιτωλικός πέρασε με 2-1 από την έδρα της Νίκης Βόλου και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου. Πρόκριση με το ίδιο σκορ και για τον Λεβαδειακό στην έδρα του Μακεδονικού.

Με γκολ του Χόρχε Αγκίρε στο 7ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Παναιτωλικός νίκησε 2-1 τη Νίκη Βόλου στη Μαγνησία και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ιδανικό ντεμπούτο για τον Ισπανό (διεθνή με την Κούβα) που αποκτήθηκε ως δανεικός από τη Ζιλ Βιθέντε και χάρισε την πρόκριση με δικό του γκολ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί με τον Λουίς στο 13′, ενώ η Νίκη ισοφάρισε με τον Αλέξανδρο Λώλη στο 76′. Όμως πριν το ματς οδηγηθεί στη διαδικασία των πέναλτι (δεν υπάρχει παράταση σε αυτή τη φάση) ο Αγκίρε λύτρωσε την πρόκριση στην ομάδα του για το 2-1.

Νίκη Βόλου (Κώστας Γεωργιάδης): Τσέλιος, Αρίας, Γκαντέλχο (60΄ Δημητριάδης), Σιούτας, Ντζαλόσι, Σίλβα (60΄ Μπαριέντος), Έπας, Πέττας (79΄ Γιακουμάκης), Κουτσιμπάνας, Λώλης (88΄ Βουτσάς), Λουκίνας (88΄ Τζιώρας)

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Κοντούρης (45΄κ.τρ. Αγαπάκης), Νικολάου (66΄ Μανρίκε), Μπελεβώνης (66΄ Μάτσαν), Λουίς, Εστεμπάν (89΄ Κόιτς), Αγκίρε

«Καθάρισε» στο δεύτερο μέρος ο Λεβαδειακός

Ο Λεβαδειακός, για τον οποίο έκανε ντεμπούτο ο Παλάσιος, ήταν καλός κατά διαστήματα και επικράτησε με 2-1 στη Νεάπολη του Μακεδονικού, παίρνοντας την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Λαγιούς στο 78′ έκανε από κοντά το 0-1 και ο Λιάγκας με κεφαλιά στο 87′ το 0-2 για τον Λεβαδειακό που είχε και δύο δοκάρια με τους Όζμπολτ και Μπάλτσι πριν ανοίξει το σκορ. Ο Νικόλαος με σουτ στο 90′ διαμόρφωσε το τελικό 1-2.

Μακεδονικός (Παπαβασιλείου): Γουναρίδης, Χασανόγλου, Τσουκάνης, Σαραγιώτης, Θωμαΐ, Καραμπέρης, Κωτέλης, Νούλας (64′ Νικόλαος), Καλαϊτζής, Αλτιντζής (64′ Σαββίδης), Καπετάνος (46′ Πόντης)

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας, Λιάγκας, Άμπου Χάνα (57′ Λαγιούς), Βήχος, Κώστη, Τσόκαϊ (76΄ Πεντρόσο), Μπάλτζι, Παλάσιος (65′ Συμελίδης), Γκούμας (57΄ Κάτρης), Όζμπολτ (76′ Βερμπιτς)

Τα ζευγάρια της πρώτης φάσης:

Μακεδονικός – Λεβαδειακός 1-2
Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός 1-2
Καλαμάτα – ΑΕΛ
Αναγέννηση Καρδίτσας – Κηφισιά
Αιγάλεω – Παναργειακός
ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος
Καβάλα – Πανσερραϊκός
Καμπανιακός – Athens Kallithea
Πανιώνιος – Ηρακλής
Κισσαμικός – Μαρκό
Ελλάς Σύρου – Νέστος Χρυσούπολης

World
Ουκρανία: Εκεχειρία, εγγυήσεις ασφαλείας, ανταλλαγή εδαφών στο τραπέζι Τραμπ-Ευρωπαίων

Ουκρανία: Εκεχειρία, εγγυήσεις ασφαλείας, ανταλλαγή εδαφών στο τραπέζι Τραμπ-Ευρωπαίων

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Απότομη προσγείωση στην αγορά μετά από 9 ημέρες ανόδου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Απότομη προσγείωση στην αγορά μετά από 9 ημέρες ανόδου

Αθλητική Ροή
Όταν τα κόρνερ γίνονται… επιστήμη
On Field 18.08.25

Όταν τα κόρνερ γίνονται… επιστήμη

Η Άρσεναλ έχει πάει σε άλλο επίπεδο, καθώς η ομάδα του Λονδίνου έχει βρει μυθικούς τρόπους για να σκοράρει μετά από εκτελέσεις κόρνερ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί που θα διδάξει ο Λανουά στις ομάδες της Super League
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί που θα διδάξει ο Λανουά στις ομάδες της Super League

Το ραντεβού του Λανουά και της ΚΕΔ είναι για την Πέμπτη (21/8), ενώ και σε άλλη ημερομηνία θα γίνει ξεχωριστό μάθημα μόνο στον Ολυμπιακό και μετά στους άλλους Ευρωπαίους (Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ)

Βάιος Μπαλάφας
Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!
On Field 18.08.25

Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!

Ο σούπερ σταρ της Μπιλμπάο, Νίκο Γουίλιαμς ήταν απολαυστικός στην μεγάλη νίκη επί της Σεβίλλης και προσφέρει στιγμές απόλυτης μαγείας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπλόκο» των Κροατών στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Ριέκα
Europa League 18.08.25

Μπλόκο» των Κροατών στους οπαδούς του ΠΑΟΚ για το ματς με τη Ριέκα

Το υπουργείο Εσωτερικών και η αστυνομία χαρακτηρίζουν υψηλού κινδύνου το παιχνίδι της Πέμπτης (21/8) Ριέκα-ΠΑΟΚ για τα πλέι οφ του Europa League. Οι αρχές της Κροατίας έστειλαν επιστολή και στην UEFA

Σύνταξη
Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα κάνουμε την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: «Θα κάνουμε την έκπληξη κόντρα στον Παναθηναϊκό»

Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, αναφέρθηκε τόσο στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό όσο και σε άλλα ζητήματα που αφορούν την τουρκική ομάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας
Αδιάλλακτη στάση 18.08.25

Νετανιάχου για την πρόταση εκεχειρίας: Η Χαμάς είναι υπό πίεση – Θα ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας

Το Ισραήλ θα ολοκληρώσει τους στόχους του στη Γάζα δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί τη νέα πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα.

Σύνταξη
Φωτιά: Με «Αχαΐα Pass» τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους – Η αντίδραση του δήμου Πατρέων
Διαμαρτυρία πυρόπληκτων 18.08.25

Με «Αχαΐα Pass» τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους - Η αντίδραση του δήμου Πατρέων

Τα μέτρα για τους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα ανακοίνωσε η κυβέρνηση προκαλώντας την άμεση αντίδραση του δήμου Πατρέων που καταγγέλλει «απόλυτη σιωπή της κυβέρνησης για έκτακτη και άμεση χρηματοδότηση».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»
«Καμουφλάζ αποτυχίας» 18.08.25

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη για το ΕΣΥ: «Στην εικονική πραγματικότητα του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία»

Επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον πρωθυπουργό για την ανάρτησή του σχετικά με το ΕΣΥ. Καλεί τον Κ.Μητσοτάκη να σταματήσει τις «θριαμβολογίες» και να δείξει «πολιτική βούληση για ανασυγκρότηση» του συστήματος.

Σύνταξη
«Να μη φοβάσαι τη ζωή. Προχώρα!»: Η Ζωή Λάσκαρη με δικά της λόγια
Ωραία Ζωή 18.08.25

«Να μη φοβάσαι τη ζωή. Προχώρα!»: Η Ζωή Λάσκαρη με δικά της λόγια

Πώς ζει η Ζωή Λάσκαρη μετά τον θάνατό της; Η απάντηση κρύβεται στα ίδια της τα λόγια: στις αλήθειες, τα πάθη και τις σκέψεις που μοιράστηκε με το κοινό και τους δημοσιογράφους, αποκαλύπτοντας την πραγματική γυναίκα πίσω από τον μύθο της σταρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξάνθη: Είχαν σταματήσει για τα διόδια τα δύο ΙΧ που παρέσυρε το φορτηγό – Πώς συνέβη το φριχτό τροχαίο στην Εγνατία Οδό
Ελλάδα 18.08.25

Ξάνθη: Είχαν σταματήσει για τα διόδια τα δύο ΙΧ που παρέσυρε το φορτηγό – Πώς συνέβη το φριχτό τροχαίο στην Εγνατία Οδό

Από γάμο στον Έβρο επέστρεφαν τα θύματα του δυστυχήματος στην Εγνατία Οδό στην Ξάνθη - Σώθηκαν δύο μικρά παιδιά από το ένα αυτοκίνητο

Σύνταξη
Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο
Ουάσιγκτον 18.08.25

Τραμπ-Ζελένσκι: Παράλληλοι μονόλογοι απέναντι στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο

Οι πρώτες δηλώσεις των Τραμπ-Ζελένσκι έδειξαν ότι οι δύο πλευρές, περισσότερο ή λιγότερο επιμένουν στις ίδιες θέσεις που έχουν διατυπώσει μέχρι τώρα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όταν τα κόρνερ γίνονται… επιστήμη
On Field 18.08.25

Όταν τα κόρνερ γίνονται… επιστήμη

Η Άρσεναλ έχει πάει σε άλλο επίπεδο, καθώς η ομάδα του Λονδίνου έχει βρει μυθικούς τρόπους για να σκοράρει μετά από εκτελέσεις κόρνερ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Καστοριά: To «κενό» που πιθανόν εκμεταλλεύτηκε ο 28χρονος κρατούμενος για να διαφύγει από το νοσοκομείο
Ελλάδα 18.08.25

To «κενό» που πιθανόν εκμεταλλεύτηκε ο 28χρονος κρατούμενος για να διαφύγει από το νοσοκομείο Καστοριάς

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία στην Καστοριά μετά την απόδραση κρατούμενου από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος. Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Σύνταξη
Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί που θα διδάξει ο Λανουά στις ομάδες της Super League
Ποδόσφαιρο 18.08.25

Αυτοί είναι οι νέοι κανονισμοί που θα διδάξει ο Λανουά στις ομάδες της Super League

Το ραντεβού του Λανουά και της ΚΕΔ είναι για την Πέμπτη (21/8), ενώ και σε άλλη ημερομηνία θα γίνει ξεχωριστό μάθημα μόνο στον Ολυμπιακό και μετά στους άλλους Ευρωπαίους (Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ)

Βάιος Μπαλάφας
Η ιστορική βίλα του Βέρντι περιήλθε στην ιδιοκτησία του ιταλικού κράτους – Η νομική διαμάχη με τους κληρονόμους
1848 18.08.25

Η ιστορική βίλα του Βέρντι περιήλθε στην ιδιοκτησία του ιταλικού κράτους – Η νομική διαμάχη με τους κληρονόμους

Ενώ δύο από τους τέσσερις κληρονόμους του Τζουζέπε Βέρντι αποδέχτηκαν την προσφορά του κράτους, η Μαρία Μερσέντες και ο Αντζιόλο Καράρα Βέρντι την απέρριψαν, θεωρώντας το ποσό ανεπαρκές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη
Μπάσκετ 18.08.25

Ο Νίκος Γκάλης στο Νο1 του top10 των σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής στα Eurobasket – Η θέση του Σπανούλη

Ο Νίκος Γκάλης στην πρώτη θέση της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ της Εθνικής ομάδας στα Ευρωμπάσκετ - Που βρίσκεται ο νυν προπονητής της «Γαλανόλευκης» Βασίλης Σπανούλης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο
Ελλάδα για πάντα 18.08.25

Τζέισον Στέιθαμ και Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι: Το ελληνικό καλοκαίρι τους στην Αντίπαρο, μέρος δεύτερο

Το supermodel και πρώην «άγγελος» της Victoria’s Secret, Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι, και ο σύντροφός της, ο σταρ του Χόλιγουντ Τζέισον Στέιθαμ, συνεχίζουν να ψηφίζουν Κυκλάδες για ακόμη ένα καλοκαίρι της ζωής τους

Σύνταξη
Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!
On Field 18.08.25

Έχει και η Μπιλμπάο…. Γιαμάλ!

Ο σούπερ σταρ της Μπιλμπάο, Νίκο Γουίλιαμς ήταν απολαυστικός στην μεγάλη νίκη επί της Σεβίλλης και προσφέρει στιγμές απόλυτης μαγείας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς
Βαρύ κατηγορητήριο 18.08.25

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

Ο Μάριου Μπεργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας του θρόνου στην Νορβηγία, είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών. Κατηγορείται για 32 συνολικά αδικήματα, εκ των οποίων τέσσερις βιασμοί.

Σύνταξη
Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν
Slang 18.08.25

Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν

Όπως όλα δείχνουν, οι παλαιότερες γενιές και όσοι απεχθάνονται το TikTok -παρόλο που αγαπούν τα reels του Instagram-, θα πρέπει απλώς να συνηθίσουν λέξεις όπως το skibidi και το delulu.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
