Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
11.08.2025 | 18:45
Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη – Μήνυμα του 112
Παναιτωλικός: Ενίσχυση με Αλεξάντρου Ματσάν (pic)
Ποδόσφαιρο 11 Αυγούστου 2025 | 18:29

Παναιτωλικός: Ενίσχυση με Αλεξάντρου Ματσάν (pic)

Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αλεξάντρου Ματσάν.

Σύνταξη
Παίκτης του Παναιτωλικού είναι με κάθε επισημότητα ο Αλεξάντρου Ματσάν, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Αγρινίου. Ο Ματσάν υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τον σύλλογο, ενώ ως παίκτης διαθέτει εμπειρία αφού έχει αγωνιστεί στο MLS, στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αλλά και σε ομάδες της πατρίδας του. Τους τελευταίους μήνες αγωνίστηκε στα ΗΑΕ με την Dibba Al-Hisn, ενώ στις ΗΠΑ είχε παίξει με την Columbus, όπου κατέγραψε περισσότερες από 110 συμμετοχές έως τον περασμένο Ιανουάριο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«O Αλεξάνδρου Ματσάν (Alexandru Mățan) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας για ένα χρόνο. Γεννήθηκε στις 29.08.1999 στη Ρουμανία και από 10 ετών εντάχθηκε στην Academia Hagi. Ως επαγγελματίας αγωνίστηκε από το 2017 στη Viitorul και με δανεισμό στη Voluntari.

Τον Μάρτιο του 2021 παραχωρήθηκε στην Columbus των ΗΠΑ, με την οποία κατέγραψε περισσότερες από 110 συμμετοχές έως τον περασμένο Ιανουάριο που αποχώρησε, έχοντας ενδιάμεσα έναν δανεισμό στη Rapid. Τους τελευταίους μήνες αγωνίστηκε στα ΗΑΕ με την Dibba Al-Hisn.

Ο αριθμός που επέλεξε είναι το 10. Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα του Αγρινίου, που βρίσκεται στην τελική ευθεία για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος.

Η δημοσίευση του Παναιτωλικού:

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με φόρα πάνω και από τις 2.100 μονάδες η αγορά – Άλμα 8% για την Aegean

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με φόρα πάνω και από τις 2.100 μονάδες η αγορά – Άλμα 8% για την Aegean

Κόσμος
Τραμπ: Θα συνομιλήσει με Ευρώπη και Ζελένσκι την Τετάρτη

Τραμπ: Θα συνομιλήσει με Ευρώπη και Ζελένσκι την Τετάρτη

Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
Μπάγερν και Αλ Νασρ συμφώνησαν για τον Κομάν
Ποδόσφαιρο 11.08.25

Μπάγερν και Αλ Νασρ συμφώνησαν για τον Κομάν

Ο Κίνγκσλι Κομάν αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου με προορισμό την Αλ Νασρ, αφού οι δύο ομάδες συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Γάλλου εξτρέμ.

Σύνταξη
On Field 11.08.25

Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα

Κανείς δεν θα χαριστεί στην Λίβερπουλ και ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» ξέρει καλά πως όλοι πλέον θέλουν να νικήσουν τους πρωταθλητές

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τζούρισιτς: «Οι Έλληνες οπαδοί είναι πιο… φτιαγμένοι για το μπάσκετ – Αυτά που γίνονται στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά»
Ποδόσφαιρο 11.08.25

Τζούρισιτς: «Οι Έλληνες οπαδοί είναι πιο… φτιαγμένοι για το μπάσκετ – Αυτά που γίνονται στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά»

Ο χαφ του Παναθηναϊκού, Φίλιπ Τζούρισιτς, μίλησε σε εκπομπή της Σερβίας για το αιώνιο ντέρμπι, αλλά και για την προτίμηση των Ελλήνων φιλάθλων μεταξύ ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Σύνταξη
Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»
Ανάρτηση 11.08.25

Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, οι U2 ανάρτησαν στον λογαριασμό τους στο Instagram ένα συλλογικό κείμενο στο οποίο κατακεραυνώνουν την πολιτική του Νετανιάχου ως «βάρβαρη» και «ανήθικη».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλκατράζ: Το Νησί των Πελεκάνων που έγινε η φυλακή για «εγκληματίες καριέρας»
Ιστορίες εγκλήματος 11.08.25

Αλκατράζ: Το Νησί των Πελεκάνων που έγινε η φυλακή για «εγκληματίες καριέρας»

Η φυλακή του Αλκατράζ, σαν σήμερα, υποδέχθηκε τους πρώτους της τρόφιμους. Διάσημη, χάρη και στο σινεμά, ήρθε ξανά στη δημοσιότητα, χάρη στα σχέδια Τραμπ να ανοίξει ξανά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ρίσκο που παίρνει η Ισπανία με την απόρριψη των αμερικανικών μαχητικών
Απορίες για το "αύριο" 11.08.25

Το ρίσκο που παίρνει η Ισπανία με την απόρριψη των αμερικανικών μαχητικών

Η Ισπανία λέει «όχι» στα F-35 και ποντάρει στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισπανίας ετοιμάζονται για χρόνια περιορισμένων δυνατοτήτων

Γεώργιος Μαζιάς
Σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα – Τι θέλει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Ντόναλντ Τραμπ
Financial Times 11.08.25

Σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα – Τι θέλει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται αποφασισμένος να βγει κερδισμένος από τη σύνοδο στην Αλάσκα. Να κατευνάσει τον Τραμπ και να επιβάλει τη θέση του, αξιοποιώντας την άρνηση του Κιέβου να δεχθεί τους όρους του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε στρατιωτικο κλοιό βάζει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη
Έντονες αντιδράσεις 11.08.25

Σε στρατιωτικο κλοιό βάζει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί μια νομοθεσία για την Περιφέρεια Κολούμπια, με την οποία θέτει το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Πόλης της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο

Σύνταξη
Ο Γρήγορος, ο Ευφυής, το Τέρας, ο Βασιλειάς των Κλειδιών, ο αφανής εγκέφαλος και η μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών της ιστορίας
Νέα ταινία 11.08.25

Ο Γρήγορος, ο Ευφυής, το Τέρας, ο Βασιλειάς των Κλειδιών, ο αφανής εγκέφαλος και η μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών της ιστορίας

Ο Λεονάρντο Νοταμπάρτολο ηγήθηκε της ομάδας πέντε παραβατικών που αυτοαποκαλούνταν Σχολή του Τορίνο πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών που έγινε ποτέ. Ωστόσο, ο εγκέφαλος παραμένει στη σκιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οργή για τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα – Διεθνείς αντιδράσεις
Πλήγμα στην ελευθερία 11.08.25

Οργή για τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα – Διεθνείς αντιδράσεις

Ο ΟΗΕ, οι διεθνείς δημοσιογραφικές οργανώσεις, η ΕΕ, αλλά και οι Βρετανία και Γερμανία καταδικάζουν τη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα. Επισημαίνουν ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη
Θυμήσου, σώμα 11.08.25

Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη

Από το ημίφως του διαμερίσματός του στην οδό Λέψιους, μέχρι την αιώνια σκιά της ποίησής του, δύο ερευνητές φέρνουν στο φως το πιο ολοκληρωμένο πορτρέτο του ποιητή εδώ και μισό αιώνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ταχύτατες αποφάσεις, σκληρή αποτροπή: Το «φάρμακο» του Ιράν στις παθογένειες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ
Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας 11.08.25

Ταχύτατες αποφάσεις, σκληρή αποτροπή: Το «φάρμακο» του Ιράν στις παθογένειες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ

«Αποτροπή μέσω κυριαρχίας» και απάντηση «σε ώρες, όχι σε ημέρες» φιλοδοξεί να φέρει το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας του Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους
InView 11.08.25

«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους

Το 1960, η Τζέιν Γκούντολ ξεκίνησε μια πρωτοποριακή έρευνα ζώντας ανάμεσα σε χιμπατζήδες στην Τανζανία - έρευνα που απέδειξε το πόσο όμοιοι είναι οι χιμπατζήδες και οι άνθρωποι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χαρίτσης: ΟΠΕΚΕΠΕ στην Έρευνα – Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν την αρπαχτή νόμο του κράτους
«Πυρά» στη ΝΔ 11.08.25

Χαρίτσης: ΟΠΕΚΕΠΕ στην Έρευνα – Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν την αρπαχτή νόμο του κράτους

«Η Δεξιά δεν νοιάζεται για το δημόσιο πανεπιστήμιο, για τα ερευνητικά κέντρα, για την καινοτομία στη χώρα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διαχειρίζεται δημόσιους πόρους με αδιαφάνεια και προχειρότητα», λέει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Κόντρα Σκέρτσου – Χρηστίδη για τα εργασιακά: «Ισοπεδωτική ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ» – «Ο υπουργός που καρφώνει συνεργάτες»
Εκατέρωθεν πυρά 11.08.25

Κόντρα Σκέρτσου – Χρηστίδη για τα εργασιακά: «Ισοπεδωτική ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ» – «Ο υπουργός που καρφώνει συνεργάτες»

Κόντρα του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου με τον υπεύθυνο ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Παύλο Χρηστίδη - Στο επίκεντρο τα εργατικά δυστυχήματα και η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων

Σύνταξη
Πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα – Συναγερμός για φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής – Εντολή εκκένωσης στη Βόλβη
Ελλάδα 11.08.25 Upd: 18:38

Πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα – Συναγερμός για φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής – Εντολή εκκένωσης στη Βόλβη

Σε συναγερμό οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής λόγω των ισχυρών ανέμων - Εκρηκτικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 11.08.25

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»
ΣΥΡΙΖΑ 11.08.25

Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»

«Είναι η ώρα-μηδέν για χάραξη ΑΟΖ, προτού η στρατηγική μας περικύκλωση καταλήξει μη-αναστρέψιμη και η γεωπολιτική συρρίκνωση μοιραία», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Απόρρητο