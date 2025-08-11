Παναιτωλικός: Ενίσχυση με Αλεξάντρου Ματσάν (pic)

Παίκτης του Παναιτωλικού είναι με κάθε επισημότητα ο Αλεξάντρου Ματσάν, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Αγρινίου. Ο Ματσάν υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τον σύλλογο, ενώ ως παίκτης διαθέτει εμπειρία αφού έχει αγωνιστεί στο MLS, στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αλλά και σε ομάδες της πατρίδας του. Τους τελευταίους μήνες αγωνίστηκε στα ΗΑΕ με την Dibba Al-Hisn, ενώ στις ΗΠΑ είχε παίξει με την Columbus, όπου κατέγραψε περισσότερες από 110 συμμετοχές έως τον περασμένο Ιανουάριο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«O Αλεξάνδρου Ματσάν (Alexandru Mățan) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας για ένα χρόνο. Γεννήθηκε στις 29.08.1999 στη Ρουμανία και από 10 ετών εντάχθηκε στην Academia Hagi. Ως επαγγελματίας αγωνίστηκε από το 2017 στη Viitorul και με δανεισμό στη Voluntari.

Τον Μάρτιο του 2021 παραχωρήθηκε στην Columbus των ΗΠΑ, με την οποία κατέγραψε περισσότερες από 110 συμμετοχές έως τον περασμένο Ιανουάριο που αποχώρησε, έχοντας ενδιάμεσα έναν δανεισμό στη Rapid. Τους τελευταίους μήνες αγωνίστηκε στα ΗΑΕ με την Dibba Al-Hisn.

Ο αριθμός που επέλεξε είναι το 10. Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα του Αγρινίου, που βρίσκεται στην τελική ευθεία για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος.

Η δημοσίευση του Παναιτωλικού: