DO’S: Σήμερα ευνοούνται οι επικοινωνίες σου. Δηλαδή μπορείς να μιλήσεις, να βρεθείς και γενικώς να έρθεις πιο κοντά είτε με τους φίλους σου είτε με τα άτομα που έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχει μία απόσταση τελευταία. Παράλληλα, μπορείς να φλερτάρεις άνετα- είτε ανήκεις στους ελεύθερους είτε στους δεσμευμένους. Βρες λύσεις στα επαγγελματικά.

DON’TS: Μην κωλώσεις να λύσεις κάποιες παρεξηγήσεις, αλλά και να ξεκαθαρίσεις κάποιες καταστάσεις. Αυτό θα το πετύχεις μόνο αν είσαι αισιόδοξος πάντως. Μην είσαι απρόσεκτος στο σπίτι, γιατί και περίεργο θα είναι το κλίμα, αλλά και περίεργες καταστάσεις θα προκύψουν, οι οποίες- δεν αποκλείεται- να σε κάνουν να μιλήσεις χωρίς φίλτρο. Απλά μην το κάνεις!