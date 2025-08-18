Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 18.08.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Σήμερα ευνοούνται οι επικοινωνίες σου. Δηλαδή μπορείς να μιλήσεις, να βρεθείς και γενικώς να έρθεις πιο κοντά είτε με τους φίλους σου είτε με τα άτομα που έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχει μία απόσταση τελευταία. Παράλληλα, μπορείς να φλερτάρεις άνετα- είτε ανήκεις στους ελεύθερους είτε στους δεσμευμένους. Βρες λύσεις στα επαγγελματικά.
DON’TS: Μην κωλώσεις να λύσεις κάποιες παρεξηγήσεις, αλλά και να ξεκαθαρίσεις κάποιες καταστάσεις. Αυτό θα το πετύχεις μόνο αν είσαι αισιόδοξος πάντως. Μην είσαι απρόσεκτος στο σπίτι, γιατί και περίεργο θα είναι το κλίμα, αλλά και περίεργες καταστάσεις θα προκύψουν, οι οποίες- δεν αποκλείεται- να σε κάνουν να μιλήσεις χωρίς φίλτρο. Απλά μην το κάνεις!
Ταύρος
DO’S: Επικεντρώσου στα οικονομικά σου θέματα, προκειμένου να μπορέσεις να τα βάλεις σε μία σειρά. Ταυτόχρονα, κάνε έναν σωστό προγραμματισμό, για να έχεις την ξεκάθαρη εικόνα του τι παίζεται ακριβώς εκεί πέρα. Μίλησε στους άλλους για αυτά που σε απασχολούν, απλά κάντο με ήρεμο και ξεκάθαρο τρόπο, για να διατηρήσεις χαμηλούς τους τόνους.
DON’TS: Στα ερωτικά, μην κλείσεις τα αυτιά σου, όταν το ταίρι σου θα θελήσει να σου κάνει κάποια παράπονα. Αντιθέτως ψάξε να βρεις την καλύτερη λύση. Ωστόσο δεν πρέπει να έρθεις σε ρήξη μαζί του. Οπότε μη μιλήσεις με σκληρά λόγια και μην προσπαθήσεις να πιέσεις την άλλη πλευρά. Μη δίνεις δικαιώματα στους άλλους, για να σε παρεξηγούν.
Δίδυμοι
DO’S: Σήμερα δεν αρκεί απλά το να είσαι συγκεκριμένος, πρέπει να είσαι και δημιουργικός. Αν θες να πας ακόμα πιο μπροστά αυτό. Μπορείς να κάνεις όμορφες συζητήσεις, για να λάβεις έμπνευση. Όσον αφορά τα οικονομικά δύο είναι οι επιλογές σου. Ή διεκπεραιώνεις τα πάντα σήμερα και ξεμπερδεύεις ή έστω ξεκαθαρίζεις το τοπίο, για να το κάνεις αργότερα.
DON’TS: Γενικώς δεν πρέπει να αφήνεις καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Αλλά δεν πρέπει ούτε και να ανοίγεις τα χαρτιά σου σχετικά με αυτά που σχεδιάζεις. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Δηλαδή μην λες «ναι» σε όλες τις προτάσεις και μην κάνεις αχρείαστα έξοδα. Στο λέω αυτό γιατί η μέρα κρύβει κινδύνους και δεν θα ήθελα να την πατήσεις.
Καρκίνος
DO’S: Σήμερα μπορείς να πάρεις κάποιες αποστάσεις, για να χαλαρώσεις. Έτσι θα μπορέσεις να διαχειριστείς αυτά που έχεις στα χέρια σου με περισσότερη ηρεμία και ψυχραιμία. Επίσης έτσι θα δημιουργήσεις κι ένα ασφαλές κλίμα για σένα, προκειμένου και να γίνεις πιο αποδοτικός στη δουλειά, αλλά και στα της καθημερινότητας. Βέβαια πρέπει να είσαι προσεκτικός.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις επαφές που κάνεις σχετικά με τις οικονομικές πτυχές που αφορούν είτε το σπίτι σου είτε κάποιο ακίνητο, γιατί αυτά μπορούν να λυθούν πιο εύκολα, αν προσέξεις το παραπάνω σημείο. Γενικώς, δηλαδή, μην κινείσαι σε μονοπάτια που δεν είναι ξεκάθαρα. Μη γίνεσαι σκληρός απέναντι σε κάποιους συναδέλφους σου.
Λέων
DO’S: Μπορείς να συνεχίσεις και σήμερα να είσαι κοινωνικός. Παράλληλα, μπορείς να αναλάβεις να βρεις λύση σε κάποια θέματα που σε απασχολούν. Πάρε μέρος σε κάποιες διαπραγματεύσεις με δυναμισμό μεν, με χιούμορ και καλή διάθεση δε. Ωστόσο, μπορείς να πάρεις μέρος και σε διάφορες συζητήσεις ή και συναντήσεις. Οργάνωσε κάποια εκδρομή ή ταξίδι.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις κουβέντα για μια επαγγελματική κίνηση που σκέφτεσαι. Αν στην παρέα σου υπήρχαν εντάσεις τελευταία, τότε μην κωλώσεις να κάνεις το πρώτο βήμα, για να τις λύσεις. Ωστόσο, δεν πρέπει να πάρεις κατάκαρδα πολλά από αυτά που θα ακούσεις, καθώς δεν έχουν όλοι στόχο να προσβάλλουν εσένα, έτσι; Ο καθένας με την άποψή του!
Παρθένος
DO’S: Επειδή τα επαγγελματικά σου θα κινηθούν με τον ίδιο τρόπο, που κινούνται τελευταία, πρέπει να βρεις εσύ τη χρυσή τομή. Μπορείς ακόμα να κρατήσεις αποστάσεις από κάποιους συνεργάτες σου, προκειμένου να διαχειριστείς μόνος σου αυτά που περνάνε από τα χέρια σου. Έτσι θα το κάνεις και άνετα, αλλά και θα διατηρήσεις την καλή σου διάθεση άκαιρη.
DON’TS: Μην χάσεις την αντικειμενικότητά σου, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να εκφράσεις τις αντιρρήσεις που έχεις με τον σωστό τρόπο. Ωστόσο, επειδή αυτό θα δημιουργήσει κάποιες αντιδράσεις, δεν πρέπει να τις αφήσεις κι αυτές χωρίς σωστή διαχείριση. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο θα εκφράσεις αυτά που σε ενοχλούν στους φίλους σου.
Ζυγός
DO’S: Αξιοποίησε τη δυναμική σου ενέργεια, για να μπορέσεις να εκφραστείς σωστά και, άρα, να εισακουστείς. Όμως πρέπει να δώσεις, πρώτα, στους άλλους να καταλάβουν, γιατί πρέπει να σε ακούσουν, έτσι; Κράτα χαμηλό και διακριτικό προφίλ, για να μπορέσεις να διαχειριστείς σωστά τις έντονες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν με τα κοντινά σου άτομα.
DON’TS: Μην αφήνεις τις ιδέες και τα σχέδιά σου να πέσουν κάτω. Άλλωστε πρέπει να τα υλοποιήσεις κάποτε, σωστά; Επίσης δεν χρειάζεται πάντα να σε υποστηρίζουν όλοι. Στα επαγγελματικά, μην κάνεις παράτολμες και παρορμητικές κινήσεις. Μη δώσεις τελεσίγραφα γενικώς, νομίζοντας πως δημιουργείς ενδιαφέρον μυστήριο γύρω από το πρόσωπό σου.
Σκορπιός
DO’S: Βρες την ουσία όλων αυτών που σε ενοχλούν, για να μπορέσεις να τα διαχειριστείς γρήγορα, εύκολα και άνετα. Βέβαια πρέπει να αποφύγεις το να εκτεθείς. Αυτό θα το πετύχεις μόνο αν βγεις μπροστά μεν, για να παρατηρήσεις καλύτερα τις καταστάσεις αυτές δε. Προσπάθησε να αποκομίσεις τις πληροφορίες που σου χρειάζονται με έμμεσο τρόπο.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κάνεις κάποιες διαπραγματεύσεις, καθώς είναι ωφέλιμη μέρα, για να βρεις την ευκαιρία και να «χτυπήσεις» το πιο συμφέρον deal για σένα. Ωστόσο, μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις αντιρρήσεις σου. Παράλληλα, δεν πρέπει ούτε να επιμένεις σε κάποια θέματα, αλλά ούτε και να γίνεσαι έντονος.
Τοξότης
DO’S: Στα επαγγελματικά, μπορείς να επικοινωνήσεις με μεγαλύτερη άνεση αυτά που θέλεις στους συναδέλφους σου. Στα ερωτικά, μπορείς να ξανά πιάσεις κάποιες συζητήσεις που έχεις αφήσει στη μέση με το ταίρι σου. Αφού βλέπεις ότι η επικοινωνία ευνοείται, βρες κι εσύ τα κατάλληλα παραθυράκια, για να εξελίξεις τις ιδέες σου. Άλλαξε τρόπο διαχείρισης, αν χρειάζεται.
DON’TS: Μην αφήσεις το άγχος σου να σε κάνει απρόσεκτο ή- ακόμα χειρότερα- και υπερβολικό από πάνω. Παράλληλα, μην πιέζεις καταστάσεις από πλευράς σου. Αλλά μην κολλάς και μην θέλεις να γίνουν τα πάντα ακριβώς όπως εσύ τα έχεις στο μυαλό σου, γιατί αυτό θα σε κάνει έντονο κι άκρως απότομο χωρίς, μάλιστα, να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος γι’ αυτό.
Αιγόκερως
DO’S: Φέρε την οργάνωσή σου στο προσκήνιο, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσουν όλα να κυλήσουν πιο εύκολα για σένα. Φρόντισε να λειτουργείς με αποφασιστικότητα. Παράλληλα, άνοιξε τα αυτιά σου και άκου προσεκτικά όσα σου προτείνουν κάποιοι συνάδελφοί σου. Κάποια θέματα της ζωή σου χρειάζονται μία διαφορετική προσέγγιση, αν θες να δεις αποτελέσματα.
DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να διαταράξει την ηρεμία σου, καθώς μόνο υπό αυτό το mood θα μπορέσεις να εντοπίσεις τις πιο ωφέλιμες ευκαιρίες για σένα. Αν υπάρχει ένταση με κάποια συγκεκριμένα άτομα, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος. Οπότε θα σου πω να μην αρχίσεις τις υποδείξεις, γιατί θα φανεί ότι υποτιμάς την άλλη πλευρά. Μη γίνεις ούτε έντονος.
Υδροχόος
DO’S: Προσπάθησε και να διατηρήσεις τη διάθεσή σου σε ένα καλό επίπεδο, αλλά και να συζητήσεις αυτά που σε ενοχλούν. Αν νιώθεις, ότι κάπου χρειάζεται να δουλέψεις λίγο περισσότερο, τότε απλά κάντο! Παράλληλα, θέλεις να ανανεώσεις λίγο τη ζωή σου, γενικώς, οπότε δεν έχεις παρά να παραμείνεις αισιόδοξος και να ρίξεις τις ιδέες που έχεις στο τραπέζι.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να ανταλλάξεις απόψεις, καθώς μέσω αυτών των συζητήσεων θα σου παρουσιαστούν εναλλακτικές που δεν είχες καν σκεφτεί. Ωστόσο, δεν πρέπει να χάνεις το θάρρος σου και όταν παρουσιαστεί η κατάλληλη στιγμή, να τις δοκιμάσεις. Βέβαια δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος σε οδηγίες που δίνεις ή σου δίνονται.
Ιχθύες
DO’S: Για να μπορέσεις να διατηρήσεις την ψυχολογία σου σε καλά επίπεδα, ίσως πρέπει να επαναφέρεις κάποιες παλιές καλές στιγμές μόνιμα στη ζωή σου. Στα επαγγελματικά, για να βγουν όλα στρωτά και να είσαι κι εσύ λίγο πιο ήρεμος, πρέπει να καταλάβεις επιτέλους, ότι οι αρνητικές συμπεριφορές που βλέπεις γύρω σου, δεν αποτελούν δικό σου πρόβλημα.
DON’TS: Μη διστάσεις να εφαρμόσεις επιτέλους αυτές τις ριζικές αλλαγές που σκέφτεσαι και θέλεις να κάνεις όσον αφορά την καθημερινότητά σου. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να ηρεμήσεις επιτέλους. Στα ερωτικά, μην πιέσεις καταστάσεις. Παράλληλα, μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που ξέρεις εξαρχής ότι δεν πρόκειται να σε οδηγήσουν κάπου ωφέλιμα.
