Φωτιά σε δασική έκταση στη Βοβούσα Ιωαννίνων

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική περιοχή μεταξύ Βοβούσας και Λάιστας, στην περιοχή Φλάμπουρο του Δήμου Ζαγορίου.

Στο σημείο επιχειρούν τόσο επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής όσο και ελικόπτερα για ρίψεις νερού, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας του Δήμου Ζαγορίου.

Προηγήθηκε βροχή στην περιοχή

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, και η πρώτη εκτίμηση των αρχών είναι ότι θα αντιμετωπιστεί γρήγορα, καθώς στην περιοχή εκδηλώθηκε βροχόπτωση που βοηθάει στην κατάσβεση.

Ειδικότερα για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 19 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 5 οχήματα και 3 ελικόπτερα.