Φωτιά τώρα στη Μάνη – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια της Ανατολικής Μάνης.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 33 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εναέρια μέσα, με δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.