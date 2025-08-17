Φωτιά τώρα στη Μάνη – Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Λάγια της Ανατολικής Μάνης.
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια της Ανατολικής Μάνης.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 33 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εναέρια μέσα, με δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2025
