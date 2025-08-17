Πυκνός καπνός και έντονης μυρωδιά καμένου σε Αιγαίο και Ανατολική Αττική, έχει προκαλέσει ανησυχία, ωστόσο όπως ξεκαθαρίζει ο Θοδωρής Κολυδάς, αυτό είναι συνέπεια της φωτιάς που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία και δεν είναι απόρροια κάποιας πυρκαγιάς στην Ελλάδα.

Από τη φωτιά που μαίνεται στην Τουρκία έχουν χάσει τη ζωή τους 13 άνθρωποι – δέκα δασεργάτες και τρεις εθελοντές

«Η φωτιά στα Δαρδανέλια «πνίγει» με καπνό και καμένο αέρα σχεδόν όλο το Αιγαίο. Η μυρωδιά που είναι έντονη και στην Άνδρο προέρχεται από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη βορειοδυτική Τουρκία, κοντά στα Δαρδανέλια και την Προύσα», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς.

Ειδικότερα, όπως εξηγεί, «Οι δυνατοί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, φτάνοντας μέχρι τη χώρα μας και τυλίγοντας περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε ένα πέπλο καμένου αέρα.

Δυστυχώς, ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει 13 νεκρούς – δέκα δασεργάτες και τρεις εθελοντές – καθώς και δεκάδες τραυματίες με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα».

Κολυδάς για τη φωτιά στην Τουρκία – Δείτε την ανάρτηση