Πάνω από 2.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους χθες Δευτέρα στην τουρκική επαρχία Τσανάκαλε (βορειοδυτικά), όπου μαινόταν πυρκαγιά από το μεσημέρι, με τις φλόγες να μετατρέπουν οικήματα και οχήματα σε αποκαΐδια και να δηλητηριάζουν δεκάδες κατοίκους, που εισέπνευσαν καπνό (πυρκαγιά, επάνω, από το Χ).

Σπίτια και σταθμευμένα οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες ανάμεσα σε δέντρα που απανθρακώθηκαν

«Προληπτικά, 2.090 πολίτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από περιοχές υψηλού κινδύνου μέσω θαλάσσιων και χερσαίων οδών», ανέφερε χθες βράδυ μέσω X ο Εμέρ Τοραμάν, ο κυβερνήτης της Τσανάκαλε, διευκρινίζοντας ότι 77 άνθρωποι που εισέπνευσαν καπνούς διακομίστηκαν σε νοσοκομεία όπου τους προσφέρονται φροντίδες.

Η φωτιά, που εξάπλωσαν βίαιοι ριπαίοι άνεμοι, σάρωσε κοινότητες κοντά στον Ελλήσποντο (περιοχή επίσης γνωστή με την ονομασία Δαρδανέλλια), πολυσύχναστο στενό, ανάμεσά τους το πολύ τουριστικό χωριό Γκουζάλγιαλι, όπου ο πληθυσμός αυξάνεται θεαματικά τα καλοκαίρια.

Στην κοινότητα αυτή σπίτια και σταθμευμένα οχήματα παραδόθηκαν στις φλόγες ανάμεσα σε δέντρα που απανθρακώθηκαν, σύμφωνα με οπτικό υλικό τουρκικών ΜΜΕ.

Πελώριες πυρκαγιές

Εχουν αναπτυχθεί και επιχειρούν πάνω από 760 πυροσβέστες με την υποστήριξη δέκα αεροσκαφών, εννιά ελικοπτέρων και 200 και πλέον οχημάτων, σύμφωνα με τις αρχές.

Güzelyalı’da faciayı yaşıyor Çanakkale! Alevler Güzelyalı, Çınarlı ve Dardanos mahallelerinde yer yer orman sınırlarına kadar dayanmış sitelere, her orman boşluğuna yapılmasına izin verilmiş evlere de sıçradı. Daha fazla destek gerekiyor. #ÇanakkaleYanıyor pic.twitter.com/rZIivsUe6P — Okuryazar (@okuryazarlar) August 11, 2025

Η Τουρκία, που έζησε τον πιο καυτό Ιούλιο αφότου άρχισαν να τηρούνται συστηματικά μετεωρολογικά δεδομένα πριν 55 χρόνια, βρίσκεται αντιμέτωπη τις τελευταίες εβδομάδες με πελώριες πυρκαγιές.

Çanakkale…

Yer yer alevlere teslim olan yeryüzü cenneti Güzelyalı…

Kül olan asırlık çam ağaçları…

Anılarımız…

Yüreğimiz yanıyor ve ne yazık ki üzülmekten, yaşlı gözlerle bölgeden gelen fotoğraflara bakmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor.

Yazık, çok yazık… pic.twitter.com/PPMNTcTdqm — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) August 11, 2025

Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες τον Ιούλιο στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Çanakkale felaketi yaşıyor!!! Güzelyalı girişinin görüntüsü.. Lütfen acil ve etkin müdahale lazım.#canakkaleyanıyor pic.twitter.com/MAl4JIGgaF — Sedat Durmaz (@sdtdrmz_) August 11, 2025

Πηγή: ΑΠΕ