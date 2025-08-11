Οι πυροσβέστες στην Τουρκία πολεμούν με τις πυρκαγιές στο κέντρο της βορειοδυτικής επαρχίας του Τσανάκαλε, που τροφοδοτούνται από ισχυρούς ανέμους, και εκατοντάδες κάτοικοι έχουν εκκενώσει προληπτικά, ανέφεραν τις Δευτέρα οι τοπικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης, όπως μεταφέρει το Reuters.

«Αεροπλάνα, ελικόπτερα, οχήματα και περίπου 700 άτομα καταπολεμούν τις φλόγες», ανέφερε ο κυβερνήτης της πόλης Ομέρ Τοραμάν σε ανάρτησή του στο X. Αργότερα ανέφερε πως κάποιοι από τους πολίτες επέστρεψαν στις εστίες τους, ενώ άλλοι φιλοξενούνται σε μέρη που έχει βρει η Πολιτική Προστασία της Τουρκίας, σύμφωνα με άλλες αναρτήσεις του κυβερνήτη.

#Çanakkale #Merkez #Çınarlı yangınına müdahale devam ediyor. 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile müdahale ediliyor. Riskli bölgelerden 2.090 vatandaşımız tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edildi.… — Ömer Toraman, Doç. Dr. (@omertoraman25) August 11, 2025

Οι αρχές προχώρησαν σε προληπτικές εκκενώσεις, μεταξύ άλλων σε πανεπιστημιούπολη, στρατιωτικές και κατοικημένες περιοχές, και προέτρεψαν τους κατοίκους να αποφύγουν τις περιττές μετακινήσεις, ώστε να παραμείνουν οι δρόμοι ελεύθεροι για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Çanakkale İntepe üstü, Güzelyalı–Karanlık Liman ve Kumkale yangın bölgelerine ACİL DESTEK GEREKİYOR! Eğitimli gönüllülerden yardım talep ediyoruz. TÜRK TELEKOM ŞEBEKESİ KESİLDİ, HATLARI MEŞGUL ETMEYİN, BÖLGEDEKİ KİŞİLERE ULAŞILAMIYORUZ! Paylaşın lütfen #CANAKKALEYANIYOR pic.twitter.com/gPYYp7bZFt — Ralolita (@lalisakis) August 11, 2025

Το αεροδρόμιο της πόλης και ο πορθμός των Δαρδανελίων, καθώς και τμήμα της εθνικής οδού, έκλεισαν για αρκετές ώρες τη Δευτέρα λόγω των πυρκαγιών, πριν ξανανοίξουν μετά τη δύση του ηλίου. Εικόνες του Reuters έδειξαν τις φλόγες να κατακαίνε εκτάσεις δάσους, με πυκνό καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

Δεν είναι ακραίες οι καιρικές συνθήκες στην Τουρκία, αλλά δυσχεραίνουν την κατάσβεση

Ελικόπτερα εθεάθησαν να αντλούν νερό από τα Δαρδανέλια και να ρίχνουν νερό στις πυρκαγιές, ενώ αστυνομικά οχήματα με ψεκαστήρες νερού εργάζονταν για να σβήσουν τις φλόγες που είχαν εξαπλωθεί σε ορισμένα κτίρια κατοικιών στην περιοχή.

Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της Τουρκίας, οι θερμοκρασίες στην περιοχή έφτασαν τους 33 βαθμούς Κελσίου με ταχύτητα ανέμου έως 66 χιλιόμετρα την ώρα.

Περίπου 50 άτομα επηρεάστηκαν από τον καπνό και έλαβαν περίθαλψη σε κοντινές ιατρικές εγκαταστάσεις, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.