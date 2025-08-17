OpenAI: Προς πώληση μετοχές 6 δισ. δολαρίων – Πάνω από 300 δισ. η αποτίμηση

Νυν και πρώην υπάλληλοι της OpenAI επιδιώκουν την πώληση μετοχών της εταιρείας, αξίας σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε επενδυτές όπως η SoftBank Group και η Thrive Capital. Η συμφωνία, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, θα μπορούσε να εκτινάξει την αποτίμηση της κατασκευάστριας του ChatGPT στα 500 δισ. δολάρια.

Η δυνητική συμφωνία αποτιμά την εταιρεία σημαντικά υψηλότερα από τα 300 δισ. δολάρια της τρέχουσας αξίας της, εξέλιξη που υπογραμμίζει την ταχεία αύξηση των εσόδων και των χρηστών της OpenAI, καθώς και τον έντονο ανταγωνισμό στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης για την προσέλκυση ταλέντων. Οι επενδυτικές εταιρείες SoftBank, Thrive και Dragoneer Investment Group, που είναι ήδη μέτοχοι στην OpenAI, δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό στο Reuters.

Σύμφωνα με το Bloomberg News, οι συζητήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και το τελικό ύψος της πώλησης ενδέχεται να μεταβληθεί. Η επένδυση μέσω της δευτερογενούς πώλησης μετοχών έρχεται να προστεθεί στον ηγετικό ρόλο που είχε η SoftBank στον κύριο γύρο χρηματοδότησης της OpenAI, ύψους 40 δισ. δολαρίων.

Με την ώθηση του εμβληματικού της προϊόντος, ChatGPT, η OpenAI διπλασίασε τα έσοδά της κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, επιτυγχάνοντας ετήσιο ρυθμό εσόδων 12 δισ. δολαρίων, ενώ εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος του έτους, όπως είχε αναφέρει το Reuters τον Αύγουστο. Η εταιρεία, που υποστηρίζεται από τη Microsoft, καταγράφει περίπου 700 εκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες για τα προϊόντα ChatGPT, σημειώνοντας αλματώδη αύξηση από τα 400 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο.

