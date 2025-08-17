newspaper
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
OpenAI: Προς πώληση μετοχές 6 δισ. δολαρίων – Πάνω από 300 δισ. η αποτίμηση
Διεθνής Οικονομία 17 Αυγούστου 2025 | 08:00

Η δυνητική συμφωνία για τις μετοχές της OpenAI αποτιμά την εταιρεία σημαντικά υψηλότερα από τα 300 δισ. δολάρια της τρέχουσας αξίας της

Σύνταξη
Νυν και πρώην υπάλληλοι της OpenAI επιδιώκουν την πώληση μετοχών της εταιρείας, αξίας σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε επενδυτές όπως η SoftBank Group και η Thrive Capital. Η συμφωνία, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, θα μπορούσε να εκτινάξει την αποτίμηση της κατασκευάστριας του ChatGPT στα 500 δισ. δολάρια.

Η δυνητική συμφωνία αποτιμά την εταιρεία σημαντικά υψηλότερα από τα 300 δισ. δολάρια της τρέχουσας αξίας της, εξέλιξη που υπογραμμίζει την ταχεία αύξηση των εσόδων και των χρηστών της OpenAI, καθώς και τον έντονο ανταγωνισμό στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης για την προσέλκυση ταλέντων. Οι επενδυτικές εταιρείες SoftBank, Thrive και Dragoneer Investment Group, που είναι ήδη μέτοχοι στην OpenAI, δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό στο Reuters.

Σύμφωνα με το Bloomberg News, οι συζητήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και το τελικό ύψος της πώλησης ενδέχεται να μεταβληθεί. Η επένδυση μέσω της δευτερογενούς πώλησης μετοχών έρχεται να προστεθεί στον ηγετικό ρόλο που είχε η SoftBank στον κύριο γύρο χρηματοδότησης της OpenAI, ύψους 40 δισ. δολαρίων.

Με την ώθηση του εμβληματικού της προϊόντος, ChatGPT, η OpenAI διπλασίασε τα έσοδά της κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, επιτυγχάνοντας ετήσιο ρυθμό εσόδων 12 δισ. δολαρίων, ενώ εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 20 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος του έτους, όπως είχε αναφέρει το Reuters τον Αύγουστο. Η εταιρεία, που υποστηρίζεται από τη Microsoft, καταγράφει περίπου 700 εκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες για τα προϊόντα ChatGPT, σημειώνοντας αλματώδη αύξηση από τα 400 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο.

Πηγή: ΟΤ

Ενέργεια
Μετά τον εμπορικό πόλεμο – Αναδιαμoρφώνοντας τους κανόνες από τα ερείπια του συστήματος
Μετά τον εμπορικό πόλεμο – Αναδιαμoρφώνοντας τους κανόνες από τα ερείπια του συστήματος

Το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα αναπτύχθηκε ως μέρος της πολυμερούς οικονομικής δομής που ηγούνταν οι ΗΠΑ, ξεκινώντας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και συνεχίζοντας μέχρι τις αρχές του αιώνα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γερμανία: Τέλος στο kaputtsparen
Τέλος στο kaputtsparen

Μια... ραγισμένη Γερμανία προετοιμάζεται για αναγέννηση των υποδομών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα
Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα

Βοηθάμε τις βορειοελλαδίτισες εθελόντριες που φροντίζουν εκατοντάδες αδεσποτάκια. Έσωσαν και τέσσερα κουταβάκια που είχαν πέσει σε κώμα. Βλέπουμε το βίντεο την ημέρα που βρέθηκαν.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Βέροια: Ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας λόγω drone πυρασφάλειας στο Σέλι καταγγέλλουν κάτοικοι
Κάτοικοι αντιδρούν για το drone πυρασφάλειας στο Σέλι - Μιλούν για ηχορύπανση και παραβίαση ιδιωτικότητας

Τριάντα εννέα κάτοικοι στη Βέροια ζητούν με επιστολή τους στο δημοτικό συμβούλιο την απομάκρυνση του drone και θέτουν ζήτημα νομιμοποίησης της εγκατάστασής του στο Σέλι

Σύνταξη
Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του
Τέλος από την Μπάγερν ο Νέιπιερ – Ποιες ομάδες της Euroleague ενδιαφέρονται για την απόκτησή του

Παρελθόν αποτελεί για την Μπάγερν Μονάχου ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ, Σαμπάζ Νέιπιερ, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι Βαυαροί το Σάββατο – Ποιες ομάδες τον θέλουν…

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/8): Πού θα δείτε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ και την υπόλοιπη δράση
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/8): Πού θα δείτε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ και την υπόλοιπη δράση

Γεμάτο το πρόγραμμα και της σημερινής μέρας. Πού θα παρακολουθήσετε το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, αλλά και την υπόλοιπη δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα…

Σύνταξη
Ισραήλ: Μαζικές διαδηλώσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων
Μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή των ομήρων

«Δεν θα περιμένουμε ο Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο, θα πάρουμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει», δήλωσε μητέρα ομήρου - Προγραμματισμένη πανεθνική απεργία στο Ισραήλ την Κυριακή

Σύνταξη
Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοση από πολίτες – Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου
Λήγει η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού - Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου

Ο Προσωπικός Αριθμός χαρακτηρίζεται από μόνιμη και αμετάβλητη φύση, κάτι που σημαίνει ότι δεν αλλάζει ποτέ, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, διεύθυνση ή άλλο μητρώο.

Σύνταξη
