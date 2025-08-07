Η OpenAI ανακοίνωσε το GPT-5, τη νέα έκδοση του γνωστού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της. Τα μοντέλα GPT της OpenAI αποτελούν τη βάση για το δημοφιλές chatbot ChatGPT, με το GPT-5 να διατίθεται πλέον στους 700 εκατομμύρια χρήστες της πλατφόρμας, όπως γνωστοποίησε η εταιρεία.

Η OpenAI δίνει έμφαση στις επιχειρηματικές εφαρμογές του GPT-5

Η κυκλοφορία του GPT-5 πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού, καθώς εταιρείες όπως η Alphabet, η Meta, η Amazon και η Microsoft επενδύουν σημαντικά σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, με τις συνολικές δαπάνες να φτάνουν τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρέχον έτος.

Σε αυτό το περιβάλλον, η OpenAI εξετάζει την άντληση κεφαλαίων για νέα αποτίμηση που ενδέχεται να φτάσει τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένη σε σχέση με τα 300 δισεκατομμύρια που αποτιμάται σήμερα. Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα κατά πόσο οι επιχειρηματικές δαπάνες θα δικαιολογήσουν το μέγεθος αυτών των επενδύσεων, καθώς, σύμφωνα με τον οικονομικό αναλυτή Νόα Σμιθ, η χρήση της τεχνολογίας παραμένει κυρίως σε καταναλωτικό επίπεδο.

Πού δίνει έμφαση η OpenAI

Η OpenAI δίνει έμφαση στις επιχειρηματικές εφαρμογές του GPT-5, επισημαίνοντας τις δυνατότητές του στην ανάπτυξη λογισμικού, τη συγγραφή κειμένων και την παροχή εξειδικευμένων απαντήσεων σε τομείς όπως η υγεία και τα οικονομικά. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σαμ Άλτμαν, χαρακτήρισε το νέο μοντέλο ως «πραγματικό εμπειρογνώμονα επιπέδου διδακτορικού», με ικανότητα να δημιουργεί «λογισμικό κατά παραγγελία». Παρά τις προσδοκίες, οι πρώτες αξιολογήσεις αναφέρουν ότι, αν και το GPT-5 είναι εντυπωσιακό, η τεχνολογική πρόοδος σε σχέση με το GPT-4 δεν είναι τόσο μεγάλη όσο σε προηγούμενες αναβαθμίσεις.

Η ανάπτυξη του GPT-5 ακολούθησε μια περίοδο προκλήσεων για την OpenAI. Η εταιρεία ήρθε αντιμέτωπη με το λεγόμενο «τείχος δεδομένων», καθώς τα διαθέσιμα δεδομένα στο διαδίκτυο για την εκπαίδευση των μοντέλων μειώνονται. Επιπλέον, η εκπαίδευση τόσο μεγάλων μοντέλων συνοδεύεται από τεχνικές δυσκολίες. Για να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, η OpenAI ανέπτυξε μια νέα μέθοδο, το «test-time compute», που επιτρέπει στο μοντέλο να αφιερώνει περισσότερους υπολογιστικούς πόρους και χρόνο για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων.

Το GPT-5 λειτουργεί ως «δρομολογητής», ενεργοποιώντας αυτή τη διαδικασία για πιο απαιτητικές ερωτήσεις. Ο Άλτμαν εκτιμά ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης που θα έχει ευρύτερα οφέλη για την κοινωνία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις σε υποδομές σε παγκόσμιο επίπεδο.

