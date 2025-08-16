Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 13:43
Φωτιά στα Καλάβρυτα, ήχησε το 112 - Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Μαλαπάσι Πύργου
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Αλεξανδρούπολη: Διασώθηκε 2χρονο κορίτσι που έπλεε αναίσθητο στη θάλασσα – Το έσωσαν ναυαγοσώστριες
uncategorized 16 Αυγούστου 2025 | 16:27

Αλεξανδρούπολη: Διασώθηκε 2χρονο κορίτσι που έπλεε αναίσθητο στη θάλασσα – Το έσωσαν ναυαγοσώστριες

Δίχρονο κοριτσάκι σώθηκε από δύο ναυαγοσώστριες στην παραλία «Δελφίνι» στην Αλεξανδρούπολη. Το εντόπισαν να επιπλέει αναίσθητο στο νερό και το επανέφεραν κάνοντας ΚΑΡΠΑ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τα φρούτα που δροσίζουν και θρέφουν!

Τα φρούτα που δροσίζουν και θρέφουν!

Spotlight

Δύο ναυαγοσώστριες στην παραλία «Δελφίνι» στην Αλεξανδρούπολη κατόρθωσαν να σώσουν ένα κοριτσάκι δύο ετών, το οποίο εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητο στη θάλασσα.

Το παιδί δεν το είχαν αντιληφθεί οι λουόμενοι, αλλά το είδε μία από τις ναυαγοσώστριες σε πύργο στην παραλία και το υπέδειξε στη συνάδελφό της. Το παιδί βρισκόταν σε απόσταση πέντε μέτρων από την παραλία.

Πώς έγινε το περιστατικό

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η 22χρονη ναυαγοσώστρια Αθανασία Νούνη, που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στη μικρή, το περιστατικό συνέβη ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο στην Αλεξανδρούπολη. Η συνάδελφός της ναυαγοσώστρια ενός από τους πύργους της παραλίας, η 23χρονη Έλενα Καπέλου- εντόπισε και της έδειξε το παιδί να επιπλέει με το πρόσωπο μέσα στο νερό.

«Έτρεξα απευθείας στο νερό, το πήρα στην αγκαλιά μου και είδα ότι ήταν ένα πολύ μικρούλι κοριτσάκι που επέπλεε χωρίς τις αισθήσεις του.

»Στην παραλία είδαμε ότι δεν αναπνέει οπότε ξεκινήσαμε ΚΑΡΠΑ με δύο δάχτυλα. Μετά από δύο γύρους η μικρή επανήλθε και περίπου στις 16.00 παρελήφθη από το ΕΚΑΒ», είπε η ναυαγοσώστρια.

«Στο μεταξύ είχαν έρθει η γιαγιά και η μητέρα της μικρής που όπως είπαν την αναζητούσαν και το παιδί διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και απ’ ότι γνωρίζω είναι καλά», είπε επίσης.

Η αγάπη της για το στοιχείο του νερού και η ενασχόλησή της με το κολύμπι από την ηλικία των τεσσάρων ετών και σε επίπεδο πρωταθλητισμού έως τα 18 την ώθησαν, όπως αναφέρει, στην απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη. Έχοντας τετραετή προϋπηρεσία φέτος εργάζεται στις παραλίες στην Αλεξανδρούπολη ως επόπτρια, ενώ από τον Σεπτέμβριο θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη απ’ όπου κατάγεται και σπουδάζει στο Παιδαγωγικό Τμήμα του ΑΠΘ.

Η θάλασσα δεν ελέγχεται

«Ως ναυαγοσώστρια βρίσκομαι κοντά στο νερό, το στοιχείο που αγαπώ, και νιώθω ότι προσφέρω βοήθεια. Το έργο μας είναι να προλαμβάνουμε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί ώστε να μη φτάσουμε στη διάσωση. Δεν είναι εύκολο γιατί κάποιοι λουόμενοι θεωρούν ότι γνωρίζουν πολύ καλά τη θάλασσα, υπερεκτιμούν τις αντοχές τους. Αυτό όμως δεν ισχύει γιατί η θάλασσα δεν ελέγχεται….

Είναι το δεύτερο σοβαρό περιστατικό που αντιμετωπίζω. Δυστυχώς το πρώτο δεν είχε αίσια έκβαση καθώς ο 75χρονος κατέληξε λόγω ανακοπής», είπε η κ. Νούνη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Forbes: Το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας και οι ευκαιρίες στο ΧΑ

Forbes: Το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας και οι ευκαιρίες στο ΧΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα φρούτα που δροσίζουν και θρέφουν!

Τα φρούτα που δροσίζουν και θρέφουν!

World
Ντόναλντ Τραμπ: Από «ειρηνοποιός», showman – Το δώρο του στον Πούτιν

Ντόναλντ Τραμπ: Από «ειρηνοποιός», showman – Το δώρο του στον Πούτιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
uncategorized
Αϊτή: Πάνω από 30.000 Αϊτινούς απελαύνει κάθε μήνα η Δομινικανή Δημοκρατία
Απελάσεις 06.08.25

Διώχνει κατά δεκάδες χιλιάδες του Αϊτινούς η Δομινικανή Δημοκρατία

Εκστρατεία εναντίον της παράνομης εισόδου στη χώρα του μεταναστών από την Αϊτή ανήγγειλε ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας, οι αρχές της οποίας απελαύνουν πάνω από 30.000 Αϊτινούς κάθε μήνα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Τότεναμ – Μπέρνλι
Premier League 16.08.25

LIVE: Τότεναμ – Μπέρνλι

LIVE: Τότεναμ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Μπέρνλι, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν

Η Νιούκαστλ ήταν ανώτερη, έπαιξε και με παίκτη παραπάνω λόγω αποβολής του Κόνσα από το 66′, ωστόσο η Άστον Βίλα κράτησε το μηδέν (0-0) και πήρε τον βαθμό στην πρεμιέρα της Premier League.

Σύνταξη
Άρης: Το κέντρο της άμυνας και τα άλλα ερωτηματικά
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Άρης: Το κέντρο της άμυνας και τα άλλα ερωτηματικά

Οι Άλβαρο, Σούντμπεργκ και Μπράμπετς διεκδικούν τη θέση του παρτενέρ του Φαμπιάνο, ενώ υπάρχουν και άλλα ανοικτά μέτωπα στην ενδεκάδα, ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Βιντεοκλήση Μηταράκη σε Μητσοτάκη από τη Βολισσό – Γελάνε πλέον μαζί τους στα καφενεία, «κυβέρνηση ανίκανων και διεφθαρμένων»
Ανάρτηση Μηταράκη 16.08.25

Βιντεοκλήση Μηταράκη σε Μητσοτάκη από τη Βολισσό – Γελάνε πλέον μαζί τους στα καφενεία, «κυβέρνηση ανίκανων και διεφθαρμένων»

Η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να καμουφλάρει τις ανεπάρκειες στη διαχείριση των πυρκαγιών προχωρά σε άγαρμπες επικοινωνιακές κινήσεις - Η βιντεοκλήση Μητσοτάκη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων

Σύνταξη
Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και εξαπατούσε ηλικιωμένους – Δράση σε διάφορες περιοχές της Αττικής
Επτά περιπτώσεις 16.08.25

Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και εξαπατούσε ηλικιωμένους – Δράση σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Έχουν εξιχνιαστεί από την ΕΛ.ΑΣ. επτά περιπτώσεις απάτης από τη συμμορία που παρίστανε τους λογιστές, διαπραχθείσες σε Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Βριλήσσια, Αχαρνές, Μαρούσι και Πειραιά

Σύνταξη
Κόντρα Σκέρτσου – Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχη»
Με αφορμή έρευνα 16.08.25

Κόντρα Σκέρτσου – Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχη»

«Ο Σκέρτσος ομολόγησε ότι η φετινή χρόνια είναι χειρότερη για το εισόδημα των Ελλήνων από την περυσινή», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς - Για «πολιτική λαθροχειρία» κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο υπουργός Επικρατείας

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)
Europa League 16.08.25

Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε στην πολωνική ομοσπονδία για τις επεμβάσεις του στη διαδικασία των πέναλτι και έδωσε τα εύσημα στους προπονητές τερματοφυλάκων της ομάδας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ προσέφεραν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο ανάλογες με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ
Τι προβλέπουν 16.08.25

Οι ΗΠΑ προσέφεραν εγγυήσεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία χωρίς ένταξη στη Συμμαχία

Η Ουκρανία δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ αλλά θα έχει τις ανάλογες εγγυήσεις ασφαλείας που περιγράφει το Άρθρο 5 της Συμμαχίας σε περίπτωση επίθεσης - Τι υποσχέθηκε ο Τραμπ στον Ζελένσκι

Σύνταξη
Φαραντούρης: Εργαλείο, όχι άλλοθι απραξίας και αποτυχίας της κυβέρνησης το 112
Πυρκαγιές 16.08.25

Φαραντούρης: Εργαλείο, όχι άλλοθι απραξίας και αποτυχίας της κυβέρνησης το 112

«Είχαμε και αμετροεπείς κυβερνητικές ανακοινώσεις "πόσο καλά τα καταφέραμε" και κατόπιν μέσα σε δύο 24ωρα κάηκε η μισή χώρα», επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών – «Ευχαριστώ» στους Ευρωπαίους
Μετά τη δήλωση Τραμπ 16.08.25

«Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη, όχι παύση μεταξύ των ρωσικών εισβολών» - «Ευχαριστώ» Ζελένσκι σε Ευρωπαίους

Σε νέο του μήνυμα μετά τη δήλωση Τραμπ ότι σκοπεύει να παρακάμψει το στάδιο της κατάπαυσης πυρός, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά να συνεχιστεί η πίεση προς τη Ρωσία όσο συνεχίζεται η επιθετικότητα

Σύνταξη
Γιακουμάκης: «Ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες με τον Λουτσέσκου»
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Γιακουμάκης: «Ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες με τον Λουτσέσκου»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του ΠΑΟΚ και μίλησε για τον επαναπατρισμό του, τους στόχους του, την υποδοχή από τον κόσμο και τους νέους συνεργάτες του.

Σύνταξη
Έρευνα IBEC: 3D απεικόνιση εμφύτευσης ανθρώπινου εμβρύου δίνει ελπίδα για τις θεραπείες γονιμότητας
Έρευνα 16.08.25

Ελπίδα για τις θεραπείες γονιμότητας η 3D απεικόνιση εμφύτευσης εμβρύου σε πραγματικό χρόνο

Η καινοτόμος μελέτη του Ινστιτούτου IBEC, με την καταγραφή της εμφύτευσης να γίνεται σε πραγματικό χρόνο, δείχνει κρίσιμες λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά του εμβρύου κατά τη σύλληψη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό
Κρατάει χρόνια... 16.08.25

Η μέρα που σίγησε ο «Βασιλιάς»: Ο θάνατος του Έλβις Πρίσλεϊ, το FBI και οι θεωρίες συνωμοσίας που τον θέλουν ζωντανό

Πριν από 48 χρόνια το rock 'n' roll έχανε τον «Βασιλιά» του. Στις 16 Αυγούστου 1977 ο Έλβις Πρίσλεϊ άφηνε την τελευταία του πνοή στην Graceland, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν πέθανε ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
Απόρρητο