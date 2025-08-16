Αλεξανδρούπολη: Διασώθηκε 2χρονο κορίτσι που έπλεε αναίσθητο στη θάλασσα – Το έσωσαν ναυαγοσώστριες

Δύο ναυαγοσώστριες στην παραλία «Δελφίνι» στην Αλεξανδρούπολη κατόρθωσαν να σώσουν ένα κοριτσάκι δύο ετών, το οποίο εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητο στη θάλασσα.

Το παιδί δεν το είχαν αντιληφθεί οι λουόμενοι, αλλά το είδε μία από τις ναυαγοσώστριες σε πύργο στην παραλία και το υπέδειξε στη συνάδελφό της. Το παιδί βρισκόταν σε απόσταση πέντε μέτρων από την παραλία.

Πώς έγινε το περιστατικό

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η 22χρονη ναυαγοσώστρια Αθανασία Νούνη, που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στη μικρή, το περιστατικό συνέβη ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο στην Αλεξανδρούπολη. Η συνάδελφός της ναυαγοσώστρια ενός από τους πύργους της παραλίας, η 23χρονη Έλενα Καπέλου- εντόπισε και της έδειξε το παιδί να επιπλέει με το πρόσωπο μέσα στο νερό.

«Έτρεξα απευθείας στο νερό, το πήρα στην αγκαλιά μου και είδα ότι ήταν ένα πολύ μικρούλι κοριτσάκι που επέπλεε χωρίς τις αισθήσεις του.

»Στην παραλία είδαμε ότι δεν αναπνέει οπότε ξεκινήσαμε ΚΑΡΠΑ με δύο δάχτυλα. Μετά από δύο γύρους η μικρή επανήλθε και περίπου στις 16.00 παρελήφθη από το ΕΚΑΒ», είπε η ναυαγοσώστρια.

«Στο μεταξύ είχαν έρθει η γιαγιά και η μητέρα της μικρής που όπως είπαν την αναζητούσαν και το παιδί διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και απ’ ότι γνωρίζω είναι καλά», είπε επίσης.

Η αγάπη της για το στοιχείο του νερού και η ενασχόλησή της με το κολύμπι από την ηλικία των τεσσάρων ετών και σε επίπεδο πρωταθλητισμού έως τα 18 την ώθησαν, όπως αναφέρει, στην απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη. Έχοντας τετραετή προϋπηρεσία φέτος εργάζεται στις παραλίες στην Αλεξανδρούπολη ως επόπτρια, ενώ από τον Σεπτέμβριο θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη απ’ όπου κατάγεται και σπουδάζει στο Παιδαγωγικό Τμήμα του ΑΠΘ.

Η θάλασσα δεν ελέγχεται

«Ως ναυαγοσώστρια βρίσκομαι κοντά στο νερό, το στοιχείο που αγαπώ, και νιώθω ότι προσφέρω βοήθεια. Το έργο μας είναι να προλαμβάνουμε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί ώστε να μη φτάσουμε στη διάσωση. Δεν είναι εύκολο γιατί κάποιοι λουόμενοι θεωρούν ότι γνωρίζουν πολύ καλά τη θάλασσα, υπερεκτιμούν τις αντοχές τους. Αυτό όμως δεν ισχύει γιατί η θάλασσα δεν ελέγχεται….

Είναι το δεύτερο σοβαρό περιστατικό που αντιμετωπίζω. Δυστυχώς το πρώτο δεν είχε αίσια έκβαση καθώς ο 75χρονος κατέληξε λόγω ανακοπής», είπε η κ. Νούνη.