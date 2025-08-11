Σορός άνδρα βρέθηκε σε παραλία στην Ιτέα
Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας σε παραλία στην Ιτέα
Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε παραλία στην Ιτέα την Κυριακή και σύμφωνα με την ελληνική ακτοφυλακή, τη σορό βρήκαν λουόμενοι που ειδοποίησαν άμεσα το Λιμενικό Σώμα.
Ο εντοπισμός της σορού στην Ιτέα
Στο σημείο έσπευσε πλωτό σκάφος με στελέχη του Λιμενικού, ενώ στην επιχείρηση ανάσυρσης συνέδραμε και ιδιωτικό μέσο.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας για την απαραίτητη ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του θανόντος, ενώ το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.
- Σορός άνδρα βρέθηκε σε παραλία στην Ιτέα
- Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών
- Το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα στις 11 Αυγούστου – Η Κέρκυρα θυμάται και γιορτάζει
- Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα
- Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στη Χεορχίνα (pic)
- It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις