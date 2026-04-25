Λέκκας: Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό

Για τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό νότια της Κρήτης, αλλά και για τα σενάρια που διατυπώνονται σχετικά με ενδεχόμενο να σημειωθεί μεγάλος σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ για τη σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή της Κρήτης, εκτίμησε ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε φάση εκτόνωσης και κατά πάσα πιθανότητα επρόκειτο για τον κύριο σεισμό.

Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι το επίκεντρο βρισκόταν σε θαλάσσιο χώρο και ο προσανατολισμός του ρήγματος διοχέτευσε την ενέργεια μακριά από τη στεριά συνέβαλε ώστε να υπάρξουν περιορισμένες επιπτώσεις στις κατοικημένες περιοχές.

Αναφορικά με τον Κορινθιακό Κόλπο, τόνισε ότι πρόκειται πράγματι για περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, ωστόσο δεν είναι επιστημονικά δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια πότε θα σημειωθεί ένας μεγάλος σεισμός.

Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι ο Κορινθιακός είναι μια ιδιαίτερα ενεργή τεκτονική δομή, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία γεωλογικής εξέλιξης εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

«Ο γεωλογικός χρόνος δρα τελείως διαφορετικά από τον ανθρώπινο χρόνο», σημείωσε, εξηγώντας ότι τα διαστήματα επανάληψης μεγάλων σεισμών δεν μπορούν να μεταφραστούν απλοϊκά σε κύκλους δεκαετιών.

Όπως είπε, ένα ισχυρό γεγονός μπορεί να εκδηλωθεί σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα ακριβούς χρονικής πρόγνωσης.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπογράμμισε ότι η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν σημαντικούς σεισμούς, αναφέροντας ιστορικά γεγονότα όπως ο σεισμός του Αιγίου και οι σεισμοί στις Αλκυονίδες. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως άλλο πράγμα είναι η επιστημονική παρακολούθηση και άλλο η βεβαιότητα για τον χρόνο εκδήλωσης ενός μεγάλου σεισμού.