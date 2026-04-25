Συνελήφθη στις Σέρρες υπεύθυνος διαιτησίας αγώνων πολεμικών τεχνών

Στις Σέρρες συνελήφθη υπεύθυνος διαιτησίας αγώνων πολεμικών τεχνών, για δωροληψία με σκοπό αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων.

Πρόκειται για έναν διαιτητή, παλαιό αθλητή, όπως αναφέρει η Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Συγκεκριμένα, ο 58χρονος φαίνεται ότι έλαβε 1.000 ευρώ (σε ταχυδρομικό δέμα) για να «τακτοποιήσει» αγώνα πρόκρισης στις εθνικές ομάδες σε άθλημα πολεμικών τεχνών (Tae Kwon Do).

Μετά από επιχείρηση της αστυνομίας συνελήφθη στις Σέρρες, σε ξενοδοχείο όπου διέμενε, ενώ βρέθηκαν πάνω του 1.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τον προπονητή στις Σέρρες

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, 24 Απριλίου 2026, ημεδαπός, ο οποίος ασκούσε καθήκοντα διαιτησίας αγώνων πολεμικής τέχνης, κατηγορούμενος για δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων, πανελληνίου πρωταθλήματος.

Ειδικότερα, η διερεύνηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου περιήλθαν πληροφορίες σύμφωνα με της οποίες ο κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό, προκειμένου να επηρεάσει την εξέλιξη και το αποτέλεσμα επικείμενων αγώνων προς όφελος δύο αθλητών.

Πιο αναλυτικά, με την καταβολή 1.000 ευρώ για τον καθένα, πέραν της διάκρισης, οι αθλητές θα εξασφάλιζαν την ένταξή τους στην Εθνική ομάδα, καθώς και μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία διακριβώθηκε ότι στο ξενοδοχείο όπου θα διέμενε ο κατηγορούμενος απεστάλη ταχυδρομικό δέμα με παραλήπτη τον ίδιο, το οποίο περιείχε μεταξύ άλλων το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, ο κατηγορούμενος συνελήφθη μετά την παραλαβή του δέματος, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν τα χρήματα που περιείχε καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.