08.08.2025 | 10:14
Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά, σε Καραβάδο και Περατάτα - Μήνυμα 112 για απομάκρυνση
Καβάλα: Μιλά για πρώτη φορά ο άνδρας της Βρετανίδας που εξαφανίστηκε σε παραλία
Ελλάδα 08 Αυγούστου 2025 | 08:51

Καβάλα: Μιλά για πρώτη φορά ο άνδρας της Βρετανίδας που εξαφανίστηκε σε παραλία

Τι λέει ο 66χρονος σύζυγός της 59χρονης που εξαφανίστηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, στην παραλία Οφρυνίου, στην Καβάλα.

Σύνταξη
Συντετριμμένος είναι ο 66χρονος σύζυγός της 59χρονης Michele Ann Joy Bourda, που εξαφανίστηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, στην παραλία Οφρυνίου, στην Καβάλα.

Ο ίδιος μιλώντας στην Daily Mail περιγράφει για πρώτη φορά τι συνέβη και τι προηγήθηκε πριν χαθούν τα ίχνη της συζύγου του.

«Φαινόταν πολύ χαρούμενη εκείνη την ημέρα. Πήγαμε για μια σύντομη βουτιά, καθώς είχε αέρα και λίγα κύματα. Μετά παρήγγειλε μερικές κρέπες και είπε ότι θα κοιμηθούμε ωραία. Δυστυχώς, εγώ αποκοιμήθηκα πρώτος και όταν ξύπνησα δεν ήταν εκεί», περιέγραψε ο 66χρονος Chris Bourda.

«Ψάχνω χωρίς ύπνο και χωρίς να τρώω. Μέρα και νύχτα, ειδικά νωρίς το πρωί. Ήταν δύσκολο να δω τη νύχτα, όμως, γιατί ήταν πολύ σκοτεινά. Για μέρες και νύχτες έψαξα την ακτή, έψαξα θάμνους, ελαιώνες, άδεια σπίτια, εργοτάξια, μετά πήγα στα βουνά, αλλά δεν βρήκα τίποτα»

Αναφερόμενος στις πρώτες κινήσεις που έκανε όταν αντιλήφθηκε την εξαφάνιση της συζύγου για την οποία έχει εκδοθεί silver alert, o 66χρονος λέει: «Έτρεξα γρήγορα στην τουαλέτα και χτύπησα την πόρτα της γυναικείας τουαλέτας, αλλά δεν ήταν εκεί. Τότε έτρεξα στην παραλία για να ξανακοιτάξω στο νερό. Ρώτησα τους ανθρώπους πίσω μας αν την είχαν δει, αλλά είπαν όχι. Αργότερα, όμως, έστειλαν μια φωτογραφία στην αστυνομία, στην οποία φαινόμασταν να τρώμε κρέπες. Μετά γύρισα γρήγορα στον σερβιτόρο για να του πω ότι η γυναίκα μου είχε χαθεί και τον ρώτησα αν την είχε δει, αλλά αυτός άρχισε να γελάει».

Όπως λέει μόνο αφού του εξήγησε ότι η γυναίκα του είχε «ψυχολογικά προβλήματα και έπρεπε να καλέσει την αστυνομία», ο μπάρμαν συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Σύμφωνα με τον σύζυγο της αγνοούμενης Βρετανίδας οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο δύο ώρες αργότερα με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι την ημέρα της εξαφάνισης δεν είδε ούτε έναν αστυνομικό στην παραλία: «Το μόνο που είδα ήταν ένα περιπολικό να πηγαινοέρχεται στο δρόμο προς την παραλία. Δεν βγήκαν από το αυτοκίνητο, απλώς κοίταζαν προς τη θάλασσα».

Όταν στη συνέχεια πήγε στο νοσοκομείο Καβάλας αναζητώντας τη σύζυγό του, είπε ότι οι γιατροί του είπαν ότι «συμβαίνουν πολλά περιστατικά» σε αυτή την παραλία και ότι μερικές φορές μπορεί να είναι επικίνδυνη.

«Ψάχνω χωρίς ύπνο και χωρίς να τρώω. Μέρα και νύχτα, ειδικά νωρίς το πρωί. Ήταν δύσκολο να δω τη νύχτα, όμως, γιατί ήταν πολύ σκοτεινά. Για μέρες και νύχτες έψαξα την ακτή, έψαξα θάμνους, ελαιώνες, άδεια σπίτια, εργοτάξια, μετά πήγα στα βουνά, αλλά δεν βρήκα τίποτα. Ρώτησα την αστυνομία αν πιστεύουν ότι είναι ζωντανή, γιατί δεν χρησιμοποιούν σκύλους, drones, ελικόπτερα, και μου απάντησαν «πού να ψάξουμε; Είναι τεράστια περιοχή»» προσθέτει ο 66χρονος.

«Δεν πιστεύω ότι η γυναίκα μου θα είχε πάει σε κάποιον με το αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Έχω ψάξει παντού, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάτι μόνος σου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπέφερε από επεισόδια κατάθλιψης

Ο φαρμακοποιός στο επάγγελμα κ. Bourda είπε ότι η σύζυγός του υπέφερε κατά διαστήματα από επεισόδια κατάθλιψης και άγχους για αρκετά χρόνια.

Επιβεβαιώνοντας όσα είχαν γίνει γνωστά τις προηγούμενες ημέρες, είπε ότι η 59χρονη είχε εξαφανιστεί μια φορά στο παρελθόν, όταν ζούσαν στο Λονδίνο, μετά από μια περίοδο κατάθλιψης που υπέστη λόγω της απόλυσής της, αλλά ευτυχώς η αστυνομία ενήργησε γρήγορα και η σύζυγός του βρέθηκε γρήγορα.

Όπως είπε, η σύζυγός του είχε αρρωστήσει ξανά τον Φεβρουάριο, ωστόσο βρισκόταν σε φάση ανάρρωσης και ήταν σε πολύ καλή διάθεση.

Οι Bourda, που ήταν παντρεμένοι για 36 χρόνια μετά τη γνωριμία τους στο πανεπιστήμιο στη Γερμανία, είχαν φτάσει στην Ελλάδα μετά από επίσκεψη δύο εβδομάδων στην οικογένεια του 66χρονου στη Γερμανία.

Η 59χρονη Michele Ann Joy Bourda

Το τελευταίο βράδυ

Περιγράφοντας το τελευταίο βράδυ πριν την εξαφάνιση, ο κ. Bourda είπε στην Daily Mail: «Όλη το προηγούμενο βράδυ κρατούσε το χέρι μου και δεν θα σκεφτόταν κανείς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ή ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Μιλούσαμε την άλλη μέρα και μου έλεγε πόσο ευτυχισμένοι ήμασταν τα 40 χρόνια που ήμασταν μαζί και της είπα ναι, ελπίζω να έχουμε άλλα 40 χρόνια μπροστά μας».

Κατά το δημοσίευμα ο 66χρονος έχει υποβάλει καταγγελία στη βρετανική πρεσβεία στην Αθήνα καθώς πιστεύει ότι η αστυνομία στην Καβάλα δεν έκανε αρκετά για να βοηθήσει τη σύζυγό του με το Βρετανικό ΥΠΕΞ να τον ενημερώνει ότι σύντομα θα φτάσει στην περιοχή ειδική ομάδα εθελοντών, εκπαιδευμένων να βοηθούν στην ανεύρεση αγνοουμένων.

«Θέλω να υποβάλω καταγγελία, καθώς κάθε χρόνο επισκέπτονται την περιοχή περίπου 40 εκατομμύρια τουρίστες, αλλά δεν υπάρχει καμία υποδομή για να βοηθήσει σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Η αστυνομία δεν ενδιαφέρεται. Όταν επισκέφθηκα το τμήμα, ήταν μόνο πέντε και κάθονταν εκεί παίζοντας με τα κινητά τους. Μου είπαν ότι έχουν τους άντρες τους και την ψάχνουν και σκέφτηκα «ουάου, το μόνο που κάνουν είναι να πηγαινοέρχονται με το αυτοκίνητο». Αν είναι ζωντανή, όπως λένε, είναι πολύ ευάλωτη. Δεν έχει παπούτσια, ρούχα, χρήματα, γυαλιά ή φάρμακα. Πρέπει να κρύβεται κάπου».

