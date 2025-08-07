Μυστήριο παραμένει η εξαφάνιση της 59χρονης Βρετανίδας Μichele Ann Joy Bourda από παραλία στην Καβάλα. Η 59χρονη βρισκόταν στην παραλία Οφρυνίου πριν εξαφανιστεί ξαφνικά, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής.

Την ώρα που οι έρευνες για τον εντοπισμό της είναι σε πλήρη εξέλιξη, ο ΑΝΤ1 φέρνει στο φως της δημοσιότητας μία φωτογραφία, λίγες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της.

Ο άνδρας της 59χρονης είναι αναστατωμένος για την τύχη της γυναίκας του καθώς η σύζυγος του είχε εξαφανιστεί στο Λονδίνο το 2020. Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε η απόλυσή της από την εργασία της

Η γυναίκα κάθεται σε παραλιακό μαγαζί με τον σύζυγό της και φαίνεται να τρώει κάτι. Η 59χρονη, η οποία φοράει σκούρο μαγιό και γυαλιά ηλίου, δείχνει ήρεμη καθώς συνομιλεί με τον σύζυγό της, που εικονίζεται στη φωτογραφία να φορά λευκό καπέλο.

Το ζευγάρι είχε φτάσει στην παραλία από νωρίς το πρωί και είχε παραμείνει εκεί για αρκετές ώρες, όταν ο σύζυγος –ο οποίος είναι Έλληνας– αποκοιμήθηκε.

Όταν ξύπνησε, διαπίστωσε ότι η σύζυγός του είχε εξαφανιστεί από την ξαπλώστρα και απευθύνθηκε στους ιδιοκτήτες παρακείμενου καταστήματος, ρωτώντας αν την είχαν δει.

Η εξαφάνιση του 2020 στο Λονδίνο

Η γυναίκα είχε εντοπιστεί τότε από τη βρετανική αστυνομία. Ο σύζυγός της ευελπιστεί για το αίσιο τέλος των ερευνών σύντομα, καθώς η ίδια αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας.

Η είδηση της εξαφάνισης της Βρετανίδας έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία. Οι Αρχές από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν άμεσα πραγματοποιώντας έρευνες με τη συμμετοχή του Λιμενικού, της Αστυνομίας και των εθελοντών χωρίς όμως να έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος της μέχρι στιγμής.

Οι λουόμενοι που βρίσκονταν στη παραλία δεν έχουν καταφέρει να δώσουν ουσιαστικές πληροφορίες στην υπόθεση της εξαφάνισης της 59χρονης γυναίκας. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι την είδαν να κολυμπά στα βαθιά και άλλοι ότι την είδαν να απομακρύνεται από το σημείο με τα πόδια.

Η αγωνία της οικογένειας κορυφώνεται καθώς περνούν οι μέρες ενώ οι Αρχές έχουν εκδώσει Silver Alert καθώς θεωρούν ότι η ζωή της ενδέχεται να διατρέχει κίνδυνο. Η παραλία που εξαφανίστηκε περιβάλλεται από εκτεταμένες καλλιέργειες, σπίτια και μια μεγάλη λίμνη για ψάρεμα, όπου έχουν επεκταθεί οι έρευνες.

Στο Silver Alert, η γυναίκα περιγράφεται αδύνατη, με ύψος 1,73 μ. γαλανά μάτια και μαλλιά μέχρι τους ώμους. Πηγές αναφέρουν ότι τα προσωπικά της αντικείμενα βρέθηκαν στην παραλία.