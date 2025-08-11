Καμένα Βούρλα: Aναστάτωση για 6χρονο αγοράκι που χάθηκε σε παραλία – Το βρήκαν δύο χιλιόμετρα μακριά
Το παιδί εντοπίστηκε μετά από 45 λεπτά από λουόμενους να κλαίει στην παραλία.
Αναστάτωση επικράτησε περίπου στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στην παραλία Καμένων Βούρλων, στο ύψος του Αγίου Παντελεήμονα, όταν μια οικογένεια Σέρβων διαπίστωσε ότι είχε εξαφανιστεί το 6χρονο αγοράκι τους.
Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση από Αστυνομία και Λιμενικό, αλλά και από λουόμενους που ενημερώθηκαν από τους γονείς τι είχε συμβεί, σύμφωνα με το lamiareport.gr.
Τελικά το αγοράκι εντοπίστηκε μετά από 45 λεπτά από λουόμενους να κλαίει στην παραλία σε απόσταση σχεδόν 2 χιλιομέτρων μακριά από το σημείο που είχε χαθεί. Εκεί έσπευσαν αμέσως στελέχη του Λιμενικού και η μητέρα του 6χρονου για να το ηρεμήσουν και να νιώσει και πάλι ασφάλεια.
