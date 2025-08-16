Ντένζελ Ουάσινγκτον: Δεν με νοιάζει να «φάω» cancel. Εγώ δεν ακολουθώ κανέναν, ακολουθώ το πνεύμα του Θεού

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και καταξιωμένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, επέλεξε να τοποθετηθεί με τον δικό του, απλό αλλά και αφοπλιστικό τρόπο απέναντι στο φαινόμενο της «cancel culture». Μιλώντας στο Complex News με αφορμή την προώθηση της νέας του ταινίας Highest 2 Lowest, ο ηθοποιός έδειξε πως η ανησυχία για την κοινωνική «ακύρωση» δεν τον αγγίζει.

Όταν ρωτήθηκε τι σημαίνει για εκείνον να «φάει» κάποιος cancel, απάντησε: «Σημαίνει ότι χάνεις τη στήριξη του κοινού. Αλλά ποιος νοιάζεται; Γιατί να είναι τόσο σημαντική η κοινωνική αποδοχή εξαρχής;».

Για τον Ντένζελ Ουάσινγκτον, οι ακόλουθοι στα social media δεν αποτελούν αληθινή δύναμη, αλλά μια απατηλή μορφή κύρους. «Δεν με νοιάζει ποιον ακολουθεί ποιος. Δεν μπορείς να ηγείσαι και να ακολουθείς ταυτόχρονα. Εγώ δεν ακολουθώ κανέναν, ακολουθώ το πνεύμα του Θεού. Έχω πίστη στον Θεό και ελπίδα στον άνθρωπο, αλλά αν κοιτάξετε γύρω μας, δεν φαίνεται να πηγαίνουν και τόσο καλά τα πράγματα».

«Δεν μπορείς να ‘ακυρωθείς’ αν δεν ασχολείσαι. Μην ασχολείσαι», συμπλήρωσε.

Denzel Washington speaks on cancel culture and how he continues to move forward through his life with faith 🙌 pic.twitter.com/X4NAW1Mljg — Complex Pop Culture (@ComplexPop) August 15, 2025



Η συζήτηση δεν έμεινε μόνο εκεί. Ο Ουάσινγκτον αναφέρθηκε και στα Όσκαρ, βραβεία που έχει κερδίσει δύο φορές –για το Glory (1990) και το Training Day (2002). Παρότι αναγνωρίζει τη σημασία τους για την κινηματογραφική βιομηχανία, δηλώνει ότι ο ίδιος δεν τα θεωρεί καθοριστικά για την πορεία ή τη ζωή του: «Υπήρξαν φορές που κέρδισα χωρίς να το αξίζω και άλλες που δεν κέρδισα ενώ το άξιζα. Ο άνθρωπος δίνει τα βραβεία, ο Θεός δίνει την ανταμοιβή. Στο τέλος της ημέρας, τα Όσκαρ δεν θα μου χρησιμεύσουν σε τίποτα».