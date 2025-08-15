magazin
15.08.2025
Φωτιά ξέσπασε στη δυτική Λέσβο
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του
15 Αυγούστου 2025

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά» – Η αλήθεια πίσω από τις επιλογές του

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον αποκαλύπτει πώς οι οικονομικές ανάγκες επηρέασαν την καριέρα του, εξηγώντας γιατί μερικές φορές «πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει» πριν ακολουθήσεις το πάθος σου.

Σύνταξη
A
A
Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον, ένας από τους πιο καταξιωμένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τα χρήματα και τις επιλογές που έκανε στην καριέρα του, με αφορμή την προώθηση της νέας ταινίας του Σπάικ Λι, Highest 2 Lowest. Σε συνέντευξή του στο CNN, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως, παρά την επιτυχία του, υπήρξαν περίοδοι που οι ρόλοι του υπαγορεύονταν περισσότερο από την ανάγκη παρά από το πάθος.

«Η μητέρα μου έλεγε: ‘Κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις, για να μπορέσεις να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις – και όχι το αντίστροφο’», ανακάλεσε. «Όταν είχαμε τέσσερα παιδιά, έκανα πράγματα που έπρεπε να κάνω. Αν κοιτάξετε τα μέσα της δεκαετίας του ’90… ας μην αναφέρω ταινίες, απλώς θα πω εκείνη την περίοδο».

Με χιούμορ, παραδέχτηκε ότι αυτά τα «αναγκαία» πρότζεκτ δεν ήταν μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τη σύζυγο, το σπίτι, την τράπεζα – «και όλους τους υπόλοιπους», όπως είπε χαρακτηριστικά. Η ειλικρίνειά του άνοιξε ένα «παράθυρο» στην πραγματικότητα ακόμη και για τους μεγαλύτερους αστέρες: ότι οι οικονομικές υποχρεώσεις συχνά καθορίζουν τις καλλιτεχνικές επιλογές.

«Αν σε βλέπουν τζάμπα όλη την εβδομάδα, δεν θα πληρώσουν για να σε δουν το Σαββατοκύριακο»

YouTube thumbnail

«Πρέπει να βάλεις φαγητό στο τραπέζι»

Ο Ουάσινγκτον τόνισε ότι δεν βλέπει την επιτυχία μόνο ως οικονομικό στόχο. «Όλα τα λεφτά δεν είναι καλά λεφτά», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία του να επιλέγεις δουλειές που συνάδουν με τις αξίες σου, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Ωστόσο, δεν διστάζει να αναγνωρίσει πως μερικές φορές «πρέπει να βάλεις φαγητό στο τραπέζι», ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να συμμετάσχεις σε ταινίες που δεν αποτελούν καλλιτεχνική πρόκληση.

Σήμερα, έχοντας εισέλθει –όπως ο ίδιος λέει– σε μια πιο «ήρεμη» φάση της ζωής του, ο ηθοποιός δηλώνει ότι δεν εξαρτάται από την τεχνολογία ή τα social media για την ευτυχία του. Αποφεύγει την υπερέκθεση και συμβουλεύει τους νεότερους να προσέχουν να μη «χαρίζουν» την εικόνα τους δωρεάν. «Αν σε βλέπουν τζάμπα όλη την εβδομάδα, δεν θα πληρώσουν για να σε δουν το Σαββατοκύριακο», είπε, επαναλαμβάνοντας μια συμβουλή που έχει δώσει και στον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν.

Ο Ουάσινγκτον αποδεικνύει ότι ακόμη και στην κορυφή, η ισορροπία ανάμεσα στο πάθος και την ανάγκη, στην τέχνη και στο χρήμα, παραμένει μια δύσκολη αλλά αναπόφευκτη εξίσωση.

