Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Χαμηλές προσδοκίες για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Τι πιστεύουν για τη Γάζα
Κόσμος 15 Αυγούστου 2025 | 12:43

Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Χαμηλές προσδοκίες για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Τι πιστεύουν για τη Γάζα

Σε συντριπτικό ποσοστό οι Γερμανοί δηλώνουν απαισιόδοξοι για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Εξαιρετικά χαμηλές προσδοκίες από την σημερινή συνάντηση της Αλάσκας διατυπώνουν οι Γερμανοί, σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση, ενώ τάσσονται υπέρ της συμμετοχής της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας.

Σύμφωνα με το «Πολιτικό Βαρόμετρο» που διενεργείται για λογαριασμό του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, το 84% των ερωτηθέντων αμφιβάλλει για την προοπτική επιτυχίας της συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και μόνο το 13% πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι σε θέση να καταφέρει μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία με την διαμεσολάβησή του. Το 3% δεν εκφέρει γνώμη.

Στο ερώτημα εάν για μία βιώσιμη εκεχειρία είναι σημαντική η απευθείας συμμετοχή και της Ουκρανίας στις συνομιλίες, το 90% απαντά «πολύ σημαντική» και «σημαντική» και μόνο το 8% πιστεύει ότι θα ήταν «όχι και τόσο σημαντική» ή «καθόλου σημαντική», σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ.

Το 60% τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Αναφορικά με τις εξελίξεις στη Γάζα, η γερμανική κοινή γνώμη φαίνεται να συμφωνεί με την απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να περιορίσει την παράδοση όπλων στο Ισραήλ, ενώ ξεκάθαρη είναι και η πλειοψηφία των πολιτών που τάσσονται υπέρ της αναγνώρισης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους από την Γερμανία.

Ειδικότερα το 83% των ερωτηθέντων θεωρεί «ορθή» την απόφαση αναστολής παράδοσης στο Ισραήλ όπλων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην Λωρίδα της Γάζας και μόνο το 10% την χαρακτηρίζει «μη ορθή».

Μεταξύ των ψηφοφόρων των κομμάτων, τα υψηλότερα ποσοστά όσων θεωρούν την κυβερνητική απόφαση ορθή προέρχονται από τους υποστηρικτές της Αριστεράς και της Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) με 95%, ακολουθούν οι ψηφοφόροι του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και των Πρασίνων με 85%, της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) με 80% και των Φιλελευθέρων (FDP) με 79%, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό, 68%, καταγράφεται μεταξύ των ψηφοφόρων της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD).

Στο ερώτημα εάν η Γερμανία θα έπρεπε να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος, το 60% απαντά «ναι», «όχι» απαντά το 22% και «δεν γνωρίζω» το 18%.

Κακές επιδόσεις για τον Μέρτς

Στην ίδια δημοσκόπηση, η οποία συμπίπτει με την συμπλήρωση 100 ημερών θητείας του κυβερνητικού συνασπισμού, το 61% δηλώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων είναι «μάλλον κακή» και μόνο το 32% εκφράζει αντίθετη γνώμη. Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η εικόνα παραμένει σχετικά σταθερή, με την Ένωση και το SPD να διατηρούν τα ποσοστά τους στο 27% και στο 15% αντίστοιχα, την AfD να βρίσκεται σταθερά στην δεύτερη θέση με 23% (-1), τους Πράσινους στο 12% (+1) και την Αριστερά χωρίς μεταβολή στο 11%.

Στην αξιολόγηση της δημοτικότητας των πολιτικών, ο υπουργός ‘Αμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) εξακολουθεί να είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός στην Γερμανία, ακολουθούν ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ (CDU), η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD) και ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ (SPD), ενώ ο καγκελάριος Φριντριχ Μερτς περιορίζεται στην πέμπτη θέση και στην δέκατη και τελευταία βρίσκεται η αρχηγός της AfD Αλίς Βάιντελ.

Business
Εκπτώσεις: Γιατί η αγορά κινείται με -10%

Εκπτώσεις: Γιατί η αγορά κινείται με -10%

World
Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

Μαρουάν Μπαργούτι: Ο Μπεν Γκβιρ απειλεί τον «Παλαιστίνιο Μαντέλα» στο κελί του – Φόβοι για τη ζωή του
Νέα πρόκληση 15.08.25

Βίντεο με τον Μπεν Γκβιρ να απειλεί τον Μαρουάν Μπαργούτι στο κελί του - Φόβοι για τη ζωή του «Παλαιστίνιου Μαντέλα»

Ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο πιο δημοφιλής παλαιστίνιος πολιτικός, βρίσκεται φυλακισμένος πάνω από 20 χρόνια - Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός τον επισκέφθηκε για να τον απειλήσει στο κελί του

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Πολωνία: Σε σεξ κλαμπ και γιοτ πήγαν ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης
Οσμή σκανδάλου 15.08.25

Το «μίνι ΟΠΕΚΕΠΕ» της Πολωνίας: Εκατομμύρια φαγώθηκαν σε πολυτελη αυτοκίνητα, γιοτ και σεξ κλαμπ

Πολιτικό-οικονομικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Πολωνία, μετά τις αποκαλύψεις ότι ευρωπαϊκά κονδύλια πήγαν σε κυβερνητικά στελέχη, για αγορές ειδών πολυτελείας και επενδύσεις αμφιβόλου νομιμότητας.

Σύνταξη
Πάνω από 10.000 αιχμαλώτους απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία – Η μεγαλύτερη ανταλλαγή στρατευμάτων μετά τον Β΄ΠΠ
Παράδοξο 15.08.25

Πάνω από 10.000 αιχμαλώτους απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία – Η μεγαλύτερη ανταλλαγή στρατευμάτων μετά τον Β΄ΠΠ

Ειδικοί κάνουν λόγο για το παράδοξο δύο ορκισμένοι εχθροί που δε συμφωνούν σχεδόν σε τίποτα, να συνεργάζονται ξανά και ξανά σε ένα θέμα καθαρά ανθρώπινο ζήτημα τους αιχμαλώτους πολέμου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»
Κρίσιμη συνάντηση 15.08.25

Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»

Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν σηματοδοτεί την επιστροφή στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, όπου οι μεγάλες χώρες έχουν τον τελευταίο λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Staatsräson»: Εξηγώντας το συγχωροχάρτι του Βερολίνου στα εγκλήματα του Τελ Αβίβ
Κόσμος 15.08.25

«Staatsräson»: Εξηγώντας το συγχωροχάρτι του Βερολίνου στα εγκλήματα του Τελ Αβίβ

Γερμανός δημοσιογράφος εξηγεί τους μηχανισμούς κρατικής λειτουργίας που έχουν ριζώσει στη Γερμανία, αλλά και την Ευρώπη επιτρέποντας στο Ισραήλ να συνεχίζει να εγκληματεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Χαρακτήρισε ανεπιθύμητη τη ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα
Υπουργείο Δικαιοσύνης 15.08.25

Ανεπιθύμητοι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα στη Ρωσία

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα χαρακτηρίστηκε ανεπιθύμητη στη Ρωσία, που σημαίνει ότι οι ρώσοι πολίτες που συνεργάζονται με τέτοιες οργανώσεις αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης.

Σύνταξη
Πούτιν – Τραμπ: Το Κρεμλίνο λέει ότι θα ήταν λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής
Πούτιν - Τραμπ 15.08.25

Το Κρεμλίνο προειδοποιεί: Λάθος οποιαδήποτε πρόβλεψη για τη σύνοδο κορυφής

Δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής Πούτιν - Τραμπ, ξεκαθαρίζει το Κρεμλίνο, και προειδοποιεί εναντίον κάθε πρόβλεψης για το αποτέλεσμά της.

Σύνταξη
Μαρόκο: Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά που καίει από την Τρίτη στο βόρειο τμήμα της χώρας
«Σάρωσε τα πάντα» 15.08.25

Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο βόρειο Μαρόκο

«Οι ζωές μας έχουν ανατραπεί. Η φωτιά σάρωσε τα πάντα», δηλώνουν κάτοικοι στο βόρειο Μαρόκο για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη και συνεχίζει να καίει δασική έκταση και καλλιέργειες.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Το σχέδιο δόμησης ισραηλινού οικισμού παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τονίζει η Κάγια Κάλας
Να «παραιτηθεί» 15.08.25

Αντίθετη η Κάγια Κάλας με τη δόμηση ισραηλινού οικισμού στη Δυτική Οχθη

«Η ΕΕ προτρέπει το Ισραήλ να παραιτηθεί» από τη δόμηση οικισμού στη Δυτική Οχθη, επισήμανε η Κάγια Κάλας, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Σύνταξη
Ανακοίνωση – απάντηση των ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων απέναντι στο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ»
«Επεκτατικό σχέδιο» 15.08.25

Ανακοίνωση – απάντηση των ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων απέναντι στο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ»

Οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία καταδικάζουν την αποικιοκρατική πολιτική, καθώς και την ιδέα για το Μεγάλο Ισραήλ που προωθεί ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
Σερβία: Επίθεση διαδηλωτών σε γραφεία του κυβερνώντος κόμματος στο Νόβι Σαντ – Συγκρούσεις στο Βελιγράδι
Κατά Βούτσιτς 15.08.25

Διαδηλωτές σπάνε κυβερνητικά γραφεία και συγκρούονται με την αστυνομία στη Σερβία

«Εχει τελειώσει», φώναζαν οι διαδηλωτές για τη διακυβέρνηση Βούτσιτς στη Σερβία, όπου για δεύτερη μέρα σημειώθηκαν άγρια επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Σύνταξη
Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της
Sly & love 15.08.25

Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της

Γνωρίζονται εδώ και 37 χρόνια, ενώ είναι παντρεμένοι για περίπου τρεις δεκαετίες, ωστόσο ο έρωτας ανάμεσά τους καλά κρατάει. Κάτι που φάνηκε και από την ανάρτηση του Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γενέθλια της συζύγου του.

Σύνταξη
Δένδιας: Επιμνημόσυνη δέηση και ρίψη στεφάνου για τους πεσόντες του «Έλλη» – «Αιωνία τους η μνήμη»
Ανάρτηση για Δεκαπενταύγουστο 15.08.25

Επιμνημόσυνη δέηση παρουσία Δένδια για τους πεσόντες του «Έλλη» - «Αιωνία τους η μνήμη»

Τις ευχές του για τη γιορτή της Παναγίας έστειλε από την Τήνο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος εκπροσωπεί την κυβέρνηση στις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού της «Έλλης»

Σύνταξη
Φάμελλος για Δεκαπενταύγουστο: «Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών»
«Αλληλεγγύη και ανθρωπιά» 15.08.25

«Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών» - Μήνυμα Φάμελλου για τον Δεκαπενταύγουστο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά για τον Δεκαπενταύγουστο, τονίζοντας την ανάγκη «να βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για έναν καλύτερο κόσμο»

Σύνταξη
Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»
Europa League 15.08.25

Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»

Ο βοηθός προπονητή της Σαχτάρ Ντόνετσκ Κερέμ Γιαβάς, στάθηκε στην ανωτερότητα των Ουκρανών και στα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό αλλά και την απόφαση της αποβολής.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Δεκαπενταύγουστο: Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή
Πολιτική 15.08.25

Ανδρουλάκης για Δεκαπενταύγουστο: Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή

Μήνυμα πίστης και αλληλεγγύης αλλά και αυστηρής κριτικής στην κρατική διαχείριση των πυρκαγιών έστειλε ο προέδρος του ΠαΣοΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του Kennedy Center από τον Ντόναλντ Τραμπ
Fizz 15.08.25

Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του Kennedy Center Honor από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να συμπεριληφθεί στην πρώτη ομάδα των τιμώμενων προσώπων του Kennedy Center κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: «Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»
Από τα Χανιά 15.08.25

Μήνυμα Μητσοτάκη για τον Δεκαπενταύγουστο - «Είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»

«Εύχομαι να μπορούμε να βρίσκουμε τη δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα» τόνισε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του από τα Χανιά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα
Κακό παιδί 15.08.25

Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα

Τα έχει ζήσει όλα. Τα έχει κάνει όλα. Από την κορυφή βρέθηκε στον πάτο. Και τώρα είναι έτοιμος να πει την αλήθεια του. Αυτό είναι το ντοκιμαντέρ για τον Τσάρλι Σιν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαρουάν Μπαργούτι: Ο Μπεν Γκβιρ απειλεί τον «Παλαιστίνιο Μαντέλα» στο κελί του – Φόβοι για τη ζωή του
Νέα πρόκληση 15.08.25

Βίντεο με τον Μπεν Γκβιρ να απειλεί τον Μαρουάν Μπαργούτι στο κελί του - Φόβοι για τη ζωή του «Παλαιστίνιου Μαντέλα»

Ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο πιο δημοφιλής παλαιστίνιος πολιτικός, βρίσκεται φυλακισμένος πάνω από 20 χρόνια - Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός τον επισκέφθηκε για να τον απειλήσει στο κελί του

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η ακρίβεια στα τρόφιμα και το παράδειγμα της Πορτογαλίας: Πώς η μείωση ΦΠΑ πέρασε εξ ολοκλήρου στα ράφια
Κόστος ζωής 15.08.25

Η ακρίβεια στα τρόφιμα και το παράδειγμα της Πορτογαλίας: Πώς η μείωση ΦΠΑ πέρασε εξ ολοκλήρου στα ράφια

Ενώ η ακρίβεια σηκώνει κεφάλι και στα τρόφιμα, η κυβέρνηση είναι ανένδοτη: Καμία μείωση ΦΠΑ σε είδη διατροφής. Κι όμως το παράδειγμα της Πορτογαλίας δείχνει ότι το μέτρο δουλεύει. Υπό προϋποθέσεις.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)
Europa League 15.08.25

Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης του Παναθηναϊκού απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, Το 67% του «Ντράγκο» που άνοιξε τον δρόμο στους πράσινους…

Σύνταξη
Δεκαπενταύγουστος: Αυξημένη η κίνηση στον Πειραιά καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων
Τριήμερο 15.08.25

Αυξημένη η κίνηση στον Πειραιά καθώς κορυφώνεται η έξοδος του Δεκαπενταύγουστου

Στο 75% φτάνουν οι πληρότητες των πλοίων που φεύγουν από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου και όσων φεύγουν για τον Δεκαπενταύγουστο

Σύνταξη
Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο – «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»
Δύσκολη πίστα 15.08.25

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο - «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου. Ακολούθησε δήλωση του δικηγόρου του που «φωτίζει» πολύ προσωπικές οικογενειακές πτυχές.

Σύνταξη
Η Άρσεναλ πουλάει τον Ζιντσένκο
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Η Άρσεναλ πουλάει τον Ζιντσένκο

Η Άρσεναλ θέλει να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του Ζιντσένκο και περιμένει προτάσεις ώστε να τον παραχωρήσει…

Σύνταξη
Πάτρα: Τι υποστήριξαν οι εμπρηστές – Η χρήση χασίς, τα κενά μνήμης και το λάθος
Ελλάδα 15.08.25

Πάτρα: Τι υποστήριξαν οι εμπρηστές – Η χρήση χασίς, τα κενά μνήμης και το λάθος

Το Σαββατοκύριακο θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις φωτιές σε Συχαινά και Γηροκομείο Πάτρας. Ο 19χρονος έχει ομολογήσει, ο 27χρονος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο 25χρονος μιλά για ατύχημα.

Σύνταξη
Πάτρα: Μέλπω βάφτισαν το πρόβατο που διασώθηκε με το μηχανάκι – Από τη φωτιά, σε φάρμα vegan
«Μεεεεε» 15.08.25

Μέλπω βάφτισαν το πρόβατο που διασώθηκε με το μηχανάκι - Από τη φωτιά στην Πάτρα, σε φάρμα vegan

Ο νεαρός Όλσι είναι ένας από τους πολλούς εθελοντές που απεγκλώβισαν ζώα από τις πληγείσες περιοχές σε Πάτρα και Αχαΐα - Μαζί με τη Μέλπω, στη φάρμα μεταφέρθηκαν ακόμα δύο πρόβατα

Σύνταξη
WWF για φωτιές: Οι καμένες εκτάσεις φέτος είναι ήδη πάνω από τον μέσο όρο 20ετίας
WWF 15.08.25

Πάνω από τον μέσο όρο 20ετίας οι καμένες εκτάσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές

Σε μόλις δύο εβδομάδες κάηκε έκταση μεγαλύτερη από τον μέσο όρο 20ετίας, επισημαίνει η WWF, και προειδοποιεί ότι και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου είναι επίφοβο για φωτιές

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

