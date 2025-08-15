Εξαιρετικά χαμηλές προσδοκίες από την σημερινή συνάντηση της Αλάσκας διατυπώνουν οι Γερμανοί, σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση, ενώ τάσσονται υπέρ της συμμετοχής της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας.

Σύμφωνα με το «Πολιτικό Βαρόμετρο» που διενεργείται για λογαριασμό του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, το 84% των ερωτηθέντων αμφιβάλλει για την προοπτική επιτυχίας της συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και μόνο το 13% πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι σε θέση να καταφέρει μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία με την διαμεσολάβησή του. Το 3% δεν εκφέρει γνώμη.

Στο ερώτημα εάν για μία βιώσιμη εκεχειρία είναι σημαντική η απευθείας συμμετοχή και της Ουκρανίας στις συνομιλίες, το 90% απαντά «πολύ σημαντική» και «σημαντική» και μόνο το 8% πιστεύει ότι θα ήταν «όχι και τόσο σημαντική» ή «καθόλου σημαντική», σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ.

Το 60% τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Αναφορικά με τις εξελίξεις στη Γάζα, η γερμανική κοινή γνώμη φαίνεται να συμφωνεί με την απόφαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να περιορίσει την παράδοση όπλων στο Ισραήλ, ενώ ξεκάθαρη είναι και η πλειοψηφία των πολιτών που τάσσονται υπέρ της αναγνώρισης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους από την Γερμανία.

Ειδικότερα το 83% των ερωτηθέντων θεωρεί «ορθή» την απόφαση αναστολής παράδοσης στο Ισραήλ όπλων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην Λωρίδα της Γάζας και μόνο το 10% την χαρακτηρίζει «μη ορθή».

Μεταξύ των ψηφοφόρων των κομμάτων, τα υψηλότερα ποσοστά όσων θεωρούν την κυβερνητική απόφαση ορθή προέρχονται από τους υποστηρικτές της Αριστεράς και της Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) με 95%, ακολουθούν οι ψηφοφόροι του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και των Πρασίνων με 85%, της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) με 80% και των Φιλελευθέρων (FDP) με 79%, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό, 68%, καταγράφεται μεταξύ των ψηφοφόρων της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD).

Στο ερώτημα εάν η Γερμανία θα έπρεπε να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος, το 60% απαντά «ναι», «όχι» απαντά το 22% και «δεν γνωρίζω» το 18%.

Κακές επιδόσεις για τον Μέρτς

Στην ίδια δημοσκόπηση, η οποία συμπίπτει με την συμπλήρωση 100 ημερών θητείας του κυβερνητικού συνασπισμού, το 61% δηλώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων είναι «μάλλον κακή» και μόνο το 32% εκφράζει αντίθετη γνώμη. Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η εικόνα παραμένει σχετικά σταθερή, με την Ένωση και το SPD να διατηρούν τα ποσοστά τους στο 27% και στο 15% αντίστοιχα, την AfD να βρίσκεται σταθερά στην δεύτερη θέση με 23% (-1), τους Πράσινους στο 12% (+1) και την Αριστερά χωρίς μεταβολή στο 11%.

Στην αξιολόγηση της δημοτικότητας των πολιτικών, ο υπουργός ‘Αμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) εξακολουθεί να είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός στην Γερμανία, ακολουθούν ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ (CDU), η υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD) και ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ (SPD), ενώ ο καγκελάριος Φριντριχ Μερτς περιορίζεται στην πέμπτη θέση και στην δέκατη και τελευταία βρίσκεται η αρχηγός της AfD Αλίς Βάιντελ.