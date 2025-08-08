Ελλειψη εμπιστοσύνης τόσο στο πρόσωπο του καγκελάριου της Γερμανίας όσο και στην ικανότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να λύσει τα προβλήματα της εποχής καταγράφει η νέα δημοσκόπηση DeutschlandTrend, σχεδόν 100 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, του Reuters/Thilo Schmuelgen).

Στην έρευνα που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Infratest-dimap για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, μόνο το 29% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο της κυβέρνησης (-10 από τον προηγούμενο μήνα), ενώ το 69% εκφράζει τη δυσαρέσκειά του.

Το 66% πιστεύει ότι «η κυβέρνηση θα έπρεπε ν’ ασκεί μεγαλύτερη πίεση στην ισραηλινή προκειμένου ν’ αλλάξει τη στάση της» στη Γάζα

Προσωπικά για τον καγκελάριο Μερτς, το 32% εκφράζεται θετικά σχετικά με το έργο του, όταν πριν την εκλογή του ως καγκελάριου, το 43% πίστευε ότι θα ήταν ικανός για τον συγκεκριμένο ρόλο.

Δυσαρεστημένο, αντιθέτως, δηλώνει το 65% (+12). Το 61% θεωρεί ότι το στιλ επικοινωνίας του κ. Μερτς δεν είναι πειστικό, με το 34% να εκφράζει αντίθετη γνώμη και μόνο το 26% να πιστεύει ότι ο Φρίντριχ Μερτς είναι άξιος εμπιστοσύνης.

Επιπλέον, μόνο το 29% εκτιμά ότι ο σημερινός καγκελάριος μπορεί να οδηγήσει τη χώρα ώστε ν’ αφήσει πίσω της την κρίση (-10 μονάδες από ό,τι όταν διεξήχθησαν οι εκλογές).

Σχετικά με τη διαχείριση των επιμέρους κρίσεων, το 34% δηλώνει ότι «ο Φρίντριχ Μερτς με πείθει με την πορεία του στον πόλεμο της Ουκρανίας», το 66% πιστεύει ότι «η κυβέρνηση θα έπρεπε ν’ ασκεί μεγαλύτερη πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση προκειμένου ν’ αλλάξει τη στάση της στη Λωρίδα της Γάζας» και το 52% θεωρεί «ορθό το πόσο ξεκάθαρα εκφράζεται ο Φρίντριχ Μερτς για την παράτυπη μετανάστευση».

«Μεγάλη ανησυχία»

Το 65% εκφράζει τη «μεγάλη ανησυχία» του για τις συνέπειες που θα έχει η τελωνειακή πολιτική των ΗΠΑ στη γερμανική οικονομία.

Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η Χριστιανική Ενωση (CDU/CSU) προηγείται με ποσοστό 27% (-3 από την προηγούμενη μέτρηση), ακολουθεί η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 24% (+1), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) βρίσκεται στην τρίτη θέση με 13% και χωρίς μεταβολή. Οι Πράσινοι παραμένουν στο 12% και η Αριστερά στο 10%.

Πηγή: ΑΠΕ