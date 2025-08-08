Γερμανία: Δυσαρέσκεια των πολιτών για την κυβέρνηση και τον καγκελάριο Μερτς
Το 69% των πολιτών στη Γερμανία εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το έργο της κυβέρνησης, ενώ το 65% δηλώνει δυσαρεστημένο από τον καγκελάριο Μερτς.
- «Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει Ιορδανός αξιωματούχος
- Την τελευταία του πνοή άφησε ο μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος
- Μαζικές αποχωρήσεις στελεχών ΑΙ στην Apple – Γιατί «σφάζονται» οι εταιρείες
- Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας των ΗΠΑ ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ
Ελλειψη εμπιστοσύνης τόσο στο πρόσωπο του καγκελάριου της Γερμανίας όσο και στην ικανότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να λύσει τα προβλήματα της εποχής καταγράφει η νέα δημοσκόπηση DeutschlandTrend, σχεδόν 100 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, του Reuters/Thilo Schmuelgen).
Στην έρευνα που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Infratest-dimap για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, μόνο το 29% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο της κυβέρνησης (-10 από τον προηγούμενο μήνα), ενώ το 69% εκφράζει τη δυσαρέσκειά του.
Το 66% πιστεύει ότι «η κυβέρνηση θα έπρεπε ν’ ασκεί μεγαλύτερη πίεση στην ισραηλινή προκειμένου ν’ αλλάξει τη στάση της» στη Γάζα
Προσωπικά για τον καγκελάριο Μερτς, το 32% εκφράζεται θετικά σχετικά με το έργο του, όταν πριν την εκλογή του ως καγκελάριου, το 43% πίστευε ότι θα ήταν ικανός για τον συγκεκριμένο ρόλο.
Δυσαρεστημένο, αντιθέτως, δηλώνει το 65% (+12). Το 61% θεωρεί ότι το στιλ επικοινωνίας του κ. Μερτς δεν είναι πειστικό, με το 34% να εκφράζει αντίθετη γνώμη και μόνο το 26% να πιστεύει ότι ο Φρίντριχ Μερτς είναι άξιος εμπιστοσύνης.
Επιπλέον, μόνο το 29% εκτιμά ότι ο σημερινός καγκελάριος μπορεί να οδηγήσει τη χώρα ώστε ν’ αφήσει πίσω της την κρίση (-10 μονάδες από ό,τι όταν διεξήχθησαν οι εκλογές).
Σχετικά με τη διαχείριση των επιμέρους κρίσεων, το 34% δηλώνει ότι «ο Φρίντριχ Μερτς με πείθει με την πορεία του στον πόλεμο της Ουκρανίας», το 66% πιστεύει ότι «η κυβέρνηση θα έπρεπε ν’ ασκεί μεγαλύτερη πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση προκειμένου ν’ αλλάξει τη στάση της στη Λωρίδα της Γάζας» και το 52% θεωρεί «ορθό το πόσο ξεκάθαρα εκφράζεται ο Φρίντριχ Μερτς για την παράτυπη μετανάστευση».
«Μεγάλη ανησυχία»
Το 65% εκφράζει τη «μεγάλη ανησυχία» του για τις συνέπειες που θα έχει η τελωνειακή πολιτική των ΗΠΑ στη γερμανική οικονομία.
Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η Χριστιανική Ενωση (CDU/CSU) προηγείται με ποσοστό 27% (-3 από την προηγούμενη μέτρηση), ακολουθεί η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 24% (+1), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) βρίσκεται στην τρίτη θέση με 13% και χωρίς μεταβολή. Οι Πράσινοι παραμένουν στο 12% και η Αριστερά στο 10%.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος να δει τον Πούτιν ακόμα και αν αρνηθεί συνάντηση με τον Ζελένσκι
- Οι ΗΠΑ διπλασιάζουν το ποσό της επικήρυξης για τον Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια
- Γερμανία: Δυσαρέσκεια των πολιτών για την κυβέρνηση και τον καγκελάριο Μερτς
- Ο Τραμπ αναγγέλλει «ιστορική σύνοδο ειρήνης» Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν στον Λευκό Οίκο
- Σουδάν: Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας καταγράφηκαν σε έναν χρόνο
- Γάζα: Ο ΟΗΕ «τάσσεται σθεναρά» εναντίον οποιασδήποτε επέκτασης των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις