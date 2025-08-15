Βλαντίμιρ Πούτιν «έχει σήμερα την ευκαιρία να αποδεχθεί μια κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία, υπογράμμισε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος τόνισε επίσης πως αναμένει από τον πρόεδρο της Ρωσίας «να αρχίσει διαπραγματεύσεις άνευ όρων» μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σήμερα στην Αλάσκα.

«Ο στόχος πρέπει να είναι (η διοργάνωση) μιας συνόδου κορυφής στην οποία να συμμετέχει επίσης ο πρόεδρος (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι», κατά την οποία «πρέπει να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός», σημείωσε επίσης ο Μερτς σε ανακοίνωσή του.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας υπογράμμισε εξάλλου ότι «ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί τώρα να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ειρήνη».

Οι προσδοκίες των Ευρωπαίων

Οι ευρωπαίοι ηγέτες προσπάθησαν να επηρεάσουν τη διάθεση του Τραμπ πριν από τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.

Εξάροντας τις «ειρηνικές διαθέσεις» του προέδρου και τη «διαπραγματευτική του ικανότητα», οι ηγέτες της Ε.Ε. προσπάθησαν να εξασφαλίσουν τη δέσμευση των ΗΠΑ ότι δεν θα καταλήξουν σε συμφωνία με τη Ρωσία ερήμην τους.

Έχοντας εν πολλοίς αποδεχτεί ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει τμήμα των εδαφών της, οι Ευρωπαίοι ζητούν από την Ουάσιγκτον εγγυήσεις για την επόμενη μέρα καθώς παρά τα υπέρογκα ποσά που έχουν δαπανήσει για να ενισχύσουν στρατιωτικά το Κίεβο, είναι αδύνατο να συνεχίζουν την στρατιωτική ενίσχυσή του χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ.