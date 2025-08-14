Η Ιταλία ήταν ανάμεσα στις χώρες που συμμετείχαν στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι Ευρωπαίοι φαίνεται πως έχουν αποδεχτεί την «ανταλλαγή εδαφών» που πρότεινε ο Τραμπ εγείροντας ζητήματα εγγυήσεων ασφαλείας που θα πρέπει να λάβει η Ουκρανία.

Η Ρώμη φαίνεται πως πλέον πιέζει ανοιχτά την Ουκρανία να αποδεχτεί τον συμβιβασμό παραχώρησης εδαφών.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα του Μιλάνου Corriere della Sera, o Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αναφέρθηκε στην αυριανή συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο Ζελένσκι γνωρίζει ποια είναι η κόκκινη γραμμή την οποία δεν μπορεί να υπερβεί. Υποχρέωσή του είναι να υπερασπίσει την ελευθερία της Ουκρανίας, σήμερα και στο μέλλον. Θα είναι κυρίαρχη χώρα όταν θα υπάρχει βεβαιότητα σε σχέση με την επικράτειά της, όταν θα είναι σε θέση να υπερασπίσει τον εαυτό της και να ξαναφέρει πίσω τους Ουκρανούς που έφυγαν στο εξωτερικό. Ο Ζελένσκι γνωρίζει ποιος είναι ο στόχος του και τον συμβιβασμό που θα αναγκαστεί να υπογράψει», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας.

Οι στόχοι της Ουκρανίας πρέπει να αλλάξουν

Ο Κροζέτο πρόσθεσε ότι «καμία επιλογή δεν μπορεί να του επιβληθεί, ούτε από τον Πούτιν ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε από κανέναν άλλον», αλλά «ο Ζελένσκι γνωρίζει ότι, έπειτα από τρία χρόνια πολέμου, οι στόχοι που είχε θέσει πρέπει να αλλάξουν. Ξέρει ότι δεν μπορεί να πετύχει τα πάντα, ότι πρέπει να βρει μια ενδιάμεση λύση ανάμεσα σε αυτό που θα ήταν σωστό και σε αυτό που μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό», πρόσθεσε ο ιταλός υπουργός.

Κατά την άποψή του «μια ενδεχόμενη παρουσία της Ευρώπης στην σύνοδο δεν θα ήταν σε θέση να εγγυηθεί ασφάλεια για το μέλλον» από την στιγμή που «δεν διαθέτει εξωτερική πολιτική, δεν διαθέτει έναν ηγέτη εκλεγμένο από τον λαό» και «δεν διαθέτει βάρος, διότι δεν μπορεί να συγκριθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ρωσία».

Για τη Γάζα

Σε σχέση με την Μέση Ανατολή, τέλος, ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας τόνισε:

«Το σχέδιο του Νετανιάχου είναι αποκομμένο από την πραγματικότητα, είναι απαράδεκτο. Θα έπρεπε να εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι και να σταλούν στην περιοχή του Σινά, στην Αίγυπτο; Είναι η απόλυτη παραφροσύνη. Δεν υπάρχει εναλλακτική στην δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, το οποίο να μην αποτελεί κίνδυνο και να συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ».

«Δεν θέλω να αναφερθώ σε τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες είναι αρμοδιότητα του υπουργού Εξωτερικών. Λέω ότι πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο, ώστε η κυβέρνηση του Ισραήλ να αλλάξει στρατηγική. Ο Νετανιάχου δεν ανταποκρίθηκε στην έκκληση κανενός, ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρόβλημα σίγουρα δεν είναι η στάση της ιταλικής κυβέρνησης», κατέληξε ο Κροζέτο.