Δεύτερη δημοσκόπηση μέσα σε λίγες ημέρες δείχνει ότι, ενώ συμπληρώθηκαν μόλις 100 ημέρες από τον σχηματισμό του κυβερνητικού συνασπισμού στη Γερμανία, οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι από το έργο της. Επιπλέον, δίνουν προβάδισμα δύο μονάδων στην ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), έναντι της Χριστιανικής Ένωσης.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών σταθμών RTL και n-tv, η ικανοποίηση από το έργο του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο από την εκλογή του.

Πρόθεση ψήφου

Όσον αφορά τη λεγόμενη πρόθεση ψήφου, η AfD προηγείται με ποσοστό 26% ενώ την ακολουθεί η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) με 24%.

Ο έτερος της κυβερνητικής σύμμαχίας, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), και οι Πράσινοι έχουν από 13%.

Το κόμμα της Αριστεράς (Die Linke) έπεται με 11%, ενώ το ποσοστό της αποχής και των αναποφάσιστων ψηφοφόρων καταγράφεται στο 25%. Ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από αυτό της αποχής στις τελευταίες ομοσπονδιακές εκλογές (17,9%).

Πλήγμα στην αποδοχή Μερτς

Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι η αποδοχή του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς έχει επίσης υποστεί μεγάλο πλήγμα. Μόνο το 29% των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένοι με το έργο του (έχασε 3 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση του ίδιου οργανισμού), σε ιστορικό χαμηλό. Ταυτόχρονα, η δυσαρέσκεια με το έργο του φθάνει στο 67% (+3% από την προηγούμενη μέτρηση).

Μόλις την προηγούμενη Παρασκευή, 8 Αυγούστου, δημοσκόπηση της DeutschlandTrend, έδινε παρόμοια αποτελέσματα. Το 29% των πολιτών δήλωνε ικανοποιημένο από το έργο της κυβέρνησης (-10 από τον προηγούμενο μήνα), ενώ το 69% εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του. Επίσης, όσον αφορά τον καγκελάριο Μερτς, το 32% εκφραζόταν θετικά σχετικά με το έργο του, όταν πριν την εκλογή του ως καγκελάριου, το 43% πίστευε ότι θα ήταν ικανός για τον συγκεκριμένο ρόλο.

Δυσοίωνη όμως φαίνεται και η πρόβλεψη των ερωτηθέντων σχετικά με την αντοχή του κυβερνητικού συνασπισμού. Μόνο το 52% θεωρεί ότι ο σημερινός συνασπισμός των CDU/CSU και SPD θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της νομοθετικής περιόδου την άνοιξη του 2029. Το 43% πιστεύει ότι ο συνασπισμός θα καταρρεύσει πρόωρα.