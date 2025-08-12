newspaper
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Γιατί μετά από 100 δύσκολες ημέρες ο Φρίντριχ Μερτς χλευάζεται ως «dead man walking»;
Κόσμος 12 Αυγούστου 2025 | 06:00

Γιατί μετά από 100 δύσκολες ημέρες ο Φρίντριχ Μερτς χλευάζεται ως «dead man walking»;

Ο Μερτς κατηγορείται ότι κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις στην αριστερά και ότι συνεργάζεται με την ακροδεξιά, ενώ καταγγέλλεται ότι είναι εκδικητικός και επιθετικός απέναντι στους μετανάστες

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Spotlight

Η συμπλήρωση των 100 ημερών στην εξουσία για κάθε ηγέτη στον κόσμο συνήθως σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου του μέλιτος, ωστόσο, ο Φρίντριχ Μερτς δεν μπόρεσε να απολαύσει ούτε μία μέρα χάριτος, ξεκινώντας από τη στιγμή που «έπρεπε» να εκλεγεί καγκελάριος της Γερμανίας, αλλά δεν εκλέχθηκε.

Στις 6 Μαΐου, ενώ η Άνγκελα Μέρκελ παρακολουθούσε από το μπαλκόνι των επισκεπτών, η Bundestag (σ.σ. ομοσπονδιακή Βουλή) ψήφισε και αρνήθηκε να εγκρίνει τον νέο ηγέτη της. Για λίγες ώρες επικράτησε χάος, μέχρι που στον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας εγκρίθηκε η καγκελαρία του, ώστε να προχωρήσει η ορκωμοσία.

Ήταν μια συμβολική πράξη ανυπακοής και, επειδή η ψηφοφορία ήταν μυστική, δεν ήταν σαφές πόσοι από τους 18 διαφωνούντες προέρχονταν από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) του Μερτς ή από τους νέους εταίρους του συνασπισμού, τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD). Ωστόσο, αυτό έριξε μια σκιά στη νέα γερμανική κυβέρνηση από την αρχή της: αυτή είναι η κυβέρνηση που κανείς δεν ήθελε – και κυρίως οι πρωταγωνιστές της.

Η «φούσκα του Βερολίνου»

Αυτή είναι και η κρίση των περισσότερων μέσων ενημέρωσης και της γερμανικής πολιτικής τάξης – της λεγόμενης «φούσκας του Βερολίνου». Δεν περνάει σχεδόν μέρα χωρίς ο Μερτς να γίνεται αντικείμενο χλευασμού ως ο «νεκρός που περπατά» (dead man walking). Προσπαθεί να δημιουργήσει μια μορφή συντηρητισμού, που είναι ταυτόχρονα εκσυγχρονιστική – αντιμετωπίζοντας την υιοθέτηση της ψηφιοποίησης από την Γερμανία, καταπολεμώντας τη γραφειοκρατία, ανοικοδομώντας τις υποδομές – αλλά και πιο συντηρητική από πολιτιστική άποψη.

Ταυτόχρονα, κατηγορείται ότι κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις στην αριστερά και ότι συνεργάζεται με την ακροδεξιά. Καταγγέλλεται ότι είναι εκδικητικός και επιθετικός απέναντι στους μετανάστες.

Οι δυσκολίες του Μερτς δεν προέρχονται από μία μόνο πηγή. Προέρχονται εν μέρει από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται: ο σκληρός συντηρητικός, ευαίσθητος και πλούσιος (ένα χαρακτηριστικό που θεωρείται ύποπτο στην Γερμανία).

Κάποια από αυτά είναι άδικα, άλλα όχι, υποστηρίζει ο συγγραφέας John Kampfner, («In Search of Berlin», «Why the Germans Do It Better»), με άρθρο του στον βρετανικό Guardian, εξηγώντας πως ο Γερμανός καγκελάριος έχει συμπεριφερθεί με πολύ μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και αυτοπεποίθηση από ό,τι αρχικά είχε προβλεφθεί.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι δομικό. Για να αποφευχθεί η πολιτική ηγεμονία, κάθε κυβέρνηση πρέπει να είναι συνασπισμός. Πρέπει να μοιράζεται την εξουσία μεταξύ των κομμάτων, αλλά και μεταξύ του ομοσπονδιακού κέντρου στο Βερολίνο και των 16 περιφερειών. Κατά τα πρώτα 75 χρόνια της ομοσπονδιακής δημοκρατίας, ο συμβιβασμός θεωρούνταν αρετή. Τώρα θεωρείται σημάδι αδυναμίας, σημειώνει χαρακτηριστικά.

Τα «παιχνίδια» της ακροδεξιάς έπιασαν τόπο στους βουλευτές του Μερτς

Και έτσι φτάνουμε στο σήμερα. Ο τραμπισμός έχει φτάσει στην πόλη και η πολιτική κουλτούρα της Γερμανίας μολύνεται από τις ίδιες λαϊκιστικές τάσεις όπως παντού. Τα νέα μέσα ενημέρωσης θολώνουν τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, καταστρέφουν καριέρες και οδηγούν τους πολιτικούς τού mainstream να συμπεριφέρονται με νέους τρόπους. Το κοινοβούλιο έχει γίνει πιο ατίθασο και, σε μια χώρα που για πολύ καιρό ήταν συνώνυμη με τη διαβουλευτική πολιτική, οι βουλευτές και οι υπουργοί καταφεύγουν αμέσως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν τις άμεσες κρίσεις τους για τα τελευταία νέα.

Η πρώτη μάχη της νέας υπερπολωμένης εποχής διεξήχθη πριν από λιγότερο από ένα μήνα, ακριβώς όταν το γερμανικό κοινοβούλιο έμπαινε σε διακοπές. Το θέμα ήταν η προτεινόμενη υποψηφιότητα στο συνταγματικό δικαστήριο της Frauke Brosius-Gersdorf, μιας δικαστίνας που έχει πιο φιλελεύθερες απόψεις για την άμβλωση από ό,τι επιτρέπει η περιοριστική νομοθεσία της Γερμανίας. Δαιμονοποιήθηκε από τον Τύπο και την δεξιά, με αποτέλεσμα ορισμένοι τρομαγμένοι βουλευτές της CDU να… εξαφανιστούν νωρίς για τις διακοπές τους, για να της στερήσουν την απαραίτητη πλειοψηφία.

Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι απέσυραν την ψηφοφορία την τελευταία στιγμή, αντί να αντιμετωπίσουν μια ντροπιαστική ήττα. Η απόφασή της να αποσύρει την υποψηφιότητά της, την περασμένη εβδομάδα, προκάλεσε μεγάλη οργή στο SPD και ενδοσκόπηση στην ομάδα του Μερτς. Ακόμη και ορισμένοι πιο παραδοσιακοί βουλευτές φάνηκαν να μετανιώνουν για το γεγονός ότι είχαν επηρεαστεί από την πίεση της ακροδεξιάς και η συμμαχία είχε υπονομευθεί.

Σκοτεινό αλλά μη αναπόφευκτο σενάριο η επικράτηση του AfD

Αυτό το σκηνοθετημένο σκάνδαλο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής του κόμματος «Εναλλακτική για την Γερμανία» (AfD) με στόχο να διαιρέσει, να αποδυναμώσει και τελικά να καταστρέψει το CDU, ώστε να γίνει το μεγαλύτερο κόμμα στις επόμενες εκλογές του 2029. Τα μέλη του ακροδεξιού κόμματος δεν κρύβουν την επιθυμία τους, άλλωστε, να καταστήσουν αδύνατη τη διακυβέρνηση της κυβέρνησης συνασπισμού του Μερτς.

Για να περάσει οποιοδήποτε νομοσχέδιο, ο Μερτς πρέπει να συμφωνήσει με το SPD. Αυτό τον καθιστά ευάλωτο στις επιθέσεις της δεξιάς, που τον κατηγορεί ότι υποκύπτει στην «αριστερά της πολιτικής ορθότητας». Αυτό εκνευρίζει τους δεξιούς της CDU, μερικοί από τους οποίους πιέζουν τον καγκελάριο να εγκαταλείψει το λεγόμενο «τείχος προστασίας» που απαγορεύει τη συνεργασία με το AfD. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτού του κανόνα θα έδινε στη γερμανική ακροδεξιά μια πιθανή οδό επιστροφής στην εξουσία για πρώτη φορά από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Εν τω μεταξύ, το ποσοστό του AfD, σύμφωνα με τους γενικά αξιόπιστους δημοσκόπους της Γερμανίας, αυξάνεται αμείωτα. Το κόμμα της ακροδεξιάς βρίσκεται στο 24% περίπου, τρεις ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το ήδη εντυπωσιακό και ανησυχητικό εκλογικό του αποτέλεσμα τον Μάρτιο, και μόνο δύο κάτω από το CDU.

Η προοπτική να γίνει το AfD το μεγαλύτερο κόμμα της Γερμανίας είναι ένα σκοτεινό σενάριο, αλλά δεν είναι αναπόφευκτο. Δύο παράγοντες μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της κυβέρνησης. Ο πρώτος είναι η τάση του AfD για εσωτερικές διαμάχες και η γενική ανικανότητά του. Ο άλλος είναι η προσωπική αντοχή των κύριων πρωταγωνιστών, του Μερτς και του αναπληρωτή καγκελαρίου και υπουργού Οικονομικών του SPD, Λαρς Κλίνγκμπεϊλ.

Μπορεί να λειτουργήσει ο κυβερνητικός συνασπισμός με το SPD;

Η προσέγγιση του Μερτς δεν διαφέρει από εκείνη του Βρετανού Κιρ Στάρμερ απέναντι στην απειλή του «Reform UK»: να συνεχίσει να αγωνίζεται, να δείξει στους ψηφοφόρους ότι η καθημερινή δουλειά εξακολουθεί να έχει σημασία και να… ελπίζει ότι αυτό θα αποφέρει καρπούς.

Οι υπουργοί του επισημαίνουν ένα μακρύ κατάλογο προγραμματισμένων δράσεων και νομοθετικών μέτρων, που περιλαμβάνει τεράστιες επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές και ασφάλεια, αυστηρότερους ελέγχους στη μετανάστευση και επιτάχυνση των προμηθειών. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκύψει διαμάχη με τους σοσιαλδημοκράτες εταίρους στο SPD σχετικά με τα σχέδια περικοπής των κοινωνικών παροχών, ιδίως του εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος, αλλά αναμένεται κάποια μορφή συμβιβασμού το φθινόπωρο. Και τα δύο κόμματα θα παλέψουν σκληρά για τις λεπτομέρειες, έστω και μόνο για να διαβεβαιώσουν τις βάσεις τους ότι παραμένουν πιστά στις αρχές τους.

Θα είναι χαοτικό, μερικές φορές δραματικό, αλλά η συμμαχία μπορεί ακόμα να λειτουργήσει. Ο Μερτς και ο Κλίνγκμπεϊλ τα πάνε αρκετά καλά μεταξύ τους, σε αντίθεση με τις προσωπικές διαμάχες που χαρακτήριζαν την κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς. Γνωρίζουν ότι τα κόμματά τους μπορεί να βρίσκονται σε ύφεση, αλλά ξέρουν επίσης ότι θα υποφέρουν ακόμη περισσότερο αν αυτή η κυβέρνηση αποτύχει. Τίποτα δεν συγκεντρώνει το μυαλό όσο ο κίνδυνος, όχι μόνο για 100 ημέρες, αλλά για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

Ερωτική αλ-χημεία: Αυτά τα 4 συστατικά την απογειώνουν;

World
Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι καύσωνες απειλούν την τροφοδοσία της Ευρώπης με πυρηνική ενέργεια – Τι συμβαίνει στους αντιδραστήρες
Κλιματική κρίση 12.08.25

Πώς η κλιματική κρίση επηρεάζει και την πυρηνική ενέργεια - Τι συμβαίνει με την ψύξη των αντιδραστήρων

Ενω η Ευρώπη αναπτύσσει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι άλλες πηγές, όπως η πυρηνική ενέργεια, εξακολουθούν να είναι κρίσιμες. Οι υψηλές θερμοκρασίες όμως συνιστούν πρόβλημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα
Deutsche Welle 12.08.25

Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα

Πλήθος δημοσιευμάτων του γερμανικού Τύπου αναφέρεται στις κινητοποιήσεις εναντίον των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και τις εξαγγελίες της Νίκης Κεραμέως για ευέλικτη εργασία.

Σύνταξη
Υπόθεση Επσταϊν: Δικαστής απορρίπτει αίτημα να δημοσιοποιηθούν έγγραφα σε βάρος της φυλακισμένης Μάξγουελ
Υπόθεση Επσταϊν 12.08.25

Δικαστικό μπλόκο στη δημοσιοποίηση εγγράφων σε βάρος της Μάξγουελ

Δικαστής αποφασίζει να μη δημοσιοποιηθούν έγγραφα σε βάρος της φυλακισμένης Μάξγουελ, τα οποία σχετίζονται με την υπόθεση Επσταϊν, κρίνοντας ότι «δεν προσφέρουν καμιά νέα σημαντική πληροφορία».

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι συζήτησε τηλεφωνικά με τον Ρούμπιο
Διπλωματικός πυρετός 12.08.25

Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι καλεί Ρούμπιο

«Για την Ουκρανία, προτεραιότητα αποτελεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη» τονίζει ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Γάζα: «Είμαστε ανοικτοί σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης», δηλώνει ο Ταγιάνι
Αντόνιο Ταγιάνι 12.08.25

Ανοικτή με... αστερίσκους η Ιταλία στην αναγνώριση της Παλαισίνης

«Ανοικτοί», αλλά με προϋποθέσεις, στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, δηλώνει ο Ταγιάνι, τονίζοντας ότι η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα «θα έθετε σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές αθώων πολιτών».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου
Κόσμος 12.08.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου

Δέκα χρόνια μετά την ομοσπονδιακή εφαρμογή των δικαιωμάτων γάμου σε άτομα του ιδίου φύλου, το Ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ θα εξετάσει υπόθεση από το 2015 για την νομιμότητα του.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σύγκρουση αεροπλάνων κατά την τροχοδρόμηση σε αεροδρόμιο της Μοντάνα [βίντεο]
Κόσμος 12.08.25

Με τραυματίες

Σύγκρουση σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο αεροπλάνα στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Κάλισπελ Σίτι της Μοντάνα, υπάρχουν τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό
Πλήρης καταδίκη 12.08.25

Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό

Η Κάγια Κάλας μετά τη δολοφονία δημοσιογράφων του Al Jazeera σε στοχευμένο πλήγμα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα δήλωσε ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορεί να αποτελούν στόχο.

Σύνταξη
Μπορεί πραγματικά να πάρει τον έλεγχο της Ουάσινγκτον ο Τραμπ;
Στρατιωτικοποίηση 11.08.25

Μπορεί πραγματικά να πάρει τον έλεγχο της Ουάσινγκτον ο Τραμπ;

Άγνοια είχαν οι Αρχές της Ουάσινγκτον για τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, πάντως, δεν μπορεί να αναλάβει μονομερώς τον έλεγχο της κυβέρνησης της περιφέρειας, όσο και αν το θέλει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τουρκία: Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν [βίντεο]
Τουρκία 11.08.25

Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν

Το Τσανάκαλε στη βορειοδυτική Τουρκία καίγεται με αποτέλεσμα εκατοντάδες κάτοικοι να έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους. Κάποιοι επέστρεψαν σε περιοχές που έχει τεθεί υπό έλεγχο και άλλοι φιλοξενούνται

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών
«Θα πάει καλά» 11.08.25

Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών

«Θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ εν όψει της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ζελένσκι απαντά ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει την ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τζον Όλιβερ θεωρεί πως η ICE είναι «απελπισμένη» για να «δίνει σήμα» στον Ντιν Κέιν
Fizz 12.08.25

Ο Τζον Όλιβερ θεωρεί πως η ICE είναι «απελπισμένη» για να «δίνει σήμα» στον Ντιν Κέιν

«Όταν καταλήγεις να δίνεις ένα σήμα (badge) στον 59χρονο σταρ του The Dog Who Saved Christmas, ίσως είσαι πραγματικά σε δύσκολη θέση», είπε μεταξύ άλλων ο Τζον Όλιβερ για την ένταξη του Ντιν Κέιν στην ICE

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι καύσωνες απειλούν την τροφοδοσία της Ευρώπης με πυρηνική ενέργεια – Τι συμβαίνει στους αντιδραστήρες
Κλιματική κρίση 12.08.25

Πώς η κλιματική κρίση επηρεάζει και την πυρηνική ενέργεια - Τι συμβαίνει με την ψύξη των αντιδραστήρων

Ενω η Ευρώπη αναπτύσσει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι άλλες πηγές, όπως η πυρηνική ενέργεια, εξακολουθούν να είναι κρίσιμες. Οι υψηλές θερμοκρασίες όμως συνιστούν πρόβλημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ακίνητα: 10+1 παγίδες με τις κληρονομιές που κοστίζουν
Ακίνητα 12.08.25

10+1 παγίδες με τις κληρονομιές που κοστίζουν

Οδηγός για τα ακίνητα με όλες τις λεπτομέρειες για την αναγκαιότητα του τοπογραφικού, το καθεστώς για τις αυθαίρετες κατασκευές και πού πρέπει να εστιάζεται η προσοχή κατά την αποδοχή

Προκόπης Γιόγιακας
Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης
Economist 12.08.25

Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης

Αυτό που κάνει τις χώρες πλούσιες δεν είναι πάντα το ΑΕΠ, ούτε ο μέσος μισθός των κατοίκων της. Μια ανάλυση με βάση τρεις διαφορετικές παραμέτρους δείχνει ότι ο ορισμός δεν πρέπει να δίνεται εύκολα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα
Deutsche Welle 12.08.25

Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα

Πλήθος δημοσιευμάτων του γερμανικού Τύπου αναφέρεται στις κινητοποιήσεις εναντίον των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και τις εξαγγελίες της Νίκης Κεραμέως για ευέλικτη εργασία.

Σύνταξη
Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο
Αγωνία στην αγορά 12.08.25

Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο

Η προσωρινή παύση της CATL στο Γιτσούν εκτοξεύει τις τιμές, πυροδοτεί ράλι μετοχών και ανοίγει debate για τον στρατηγικό έλεγχο της παραγωγής

Γεώργιος Μαζιάς
Κατώτατος μισθός: Στα 911 ευρώ μέχρι το 2026 – Αναμένεται αύξηση έως 13,5%
Έκθεση της ΤτΕ 12.08.25

Στα 911 ευρώ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός μέχρι το 2026

Ο μισθός αναπροσαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα με τις τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 3,5% και 13,5% - Όσοι συμπληρώνουν τριετία κερδίζουν το μεγαλύτερο κομμάτι της «πίτας» - Τι αναφέρει η έκθεση της ΤτΕ

Ηλίας Γεωργάκης
Υπόθεση Επσταϊν: Δικαστής απορρίπτει αίτημα να δημοσιοποιηθούν έγγραφα σε βάρος της φυλακισμένης Μάξγουελ
Υπόθεση Επσταϊν 12.08.25

Δικαστικό μπλόκο στη δημοσιοποίηση εγγράφων σε βάρος της Μάξγουελ

Δικαστής αποφασίζει να μη δημοσιοποιηθούν έγγραφα σε βάρος της φυλακισμένης Μάξγουελ, τα οποία σχετίζονται με την υπόθεση Επσταϊν, κρίνοντας ότι «δεν προσφέρουν καμιά νέα σημαντική πληροφορία».

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι συζήτησε τηλεφωνικά με τον Ρούμπιο
Διπλωματικός πυρετός 12.08.25

Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι καλεί Ρούμπιο

«Για την Ουκρανία, προτεραιότητα αποτελεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη» τονίζει ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Γάζα: «Είμαστε ανοικτοί σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης», δηλώνει ο Ταγιάνι
Αντόνιο Ταγιάνι 12.08.25

Ανοικτή με... αστερίσκους η Ιταλία στην αναγνώριση της Παλαισίνης

«Ανοικτοί», αλλά με προϋποθέσεις, στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, δηλώνει ο Ταγιάνι, τονίζοντας ότι η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα «θα έθετε σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές αθώων πολιτών».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου
Κόσμος 12.08.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου

Δέκα χρόνια μετά την ομοσπονδιακή εφαρμογή των δικαιωμάτων γάμου σε άτομα του ιδίου φύλου, το Ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ θα εξετάσει υπόθεση από το 2015 για την νομιμότητα του.

Σύνταξη
Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο
Διεθνής Οικονομία 12.08.25

Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο

Εκτός των δικών της καταστημάτων και των malls, κινείται η Bath & Body Works για να προωθήσει τα καλλυντικά - Οι στόχοι για τη Gen Z

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σύγκρουση αεροπλάνων κατά την τροχοδρόμηση σε αεροδρόμιο της Μοντάνα [βίντεο]
Κόσμος 12.08.25

Με τραυματίες

Σύγκρουση σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο αεροπλάνα στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Κάλισπελ Σίτι της Μοντάνα, υπάρχουν τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό
Πλήρης καταδίκη 12.08.25

Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό

Η Κάγια Κάλας μετά τη δολοφονία δημοσιογράφων του Al Jazeera σε στοχευμένο πλήγμα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα δήλωσε ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορεί να αποτελούν στόχο.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Απόρρητο